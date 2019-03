Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelzésértékű az Európai Néppárt csúcsjelöltje által kidolgozott javaslat, ugyanis az azt bemutató német változatot Orbán Viktor fényképével illusztrálták. ","shortLead":"Jelzésértékű az Európai Néppárt csúcsjelöltje által kidolgozott javaslat, ugyanis az azt bemutató német változatot...","id":"20190320_Szigoritana_Weber_aki_piros_lapot_kap_bukja_az_unios_penzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df53525-666b-4399-9763-5a110083d836","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Szigoritana_Weber_aki_piros_lapot_kap_bukja_az_unios_penzeket","timestamp":"2019. március. 20. 07:15","title":"Szigorítana Weber: aki piros lapot kap, bukja az uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brenton Harrison Tarrant senkivel ne találkozott, majd továbbutazott Ausztriába.","shortLead":"Brenton Harrison Tarrant senkivel ne találkozott, majd továbbutazott Ausztriába.","id":"20190319_TEK_Csak_nehany_orat_volt_Magyarorszagon_az_ujzelandi_terrorista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0df18d-191c-4980-8f3c-60eef8f05d07","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_TEK_Csak_nehany_orat_volt_Magyarorszagon_az_ujzelandi_terrorista","timestamp":"2019. március. 19. 18:58","title":"TEK: Csak néhány órát volt Magyarországon az új-zélandi terrorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opera fejlesztői végre elkészültek az 51-es verziószámú böngésző végső változatával, amivel a korábbinál jóval biztonságosabb lehet az internetezés.","shortLead":"Az Opera fejlesztői végre elkészültek az 51-es verziószámú böngésző végső változatával, amivel a korábbinál jóval...","id":"20190320_android_opera_51_beepitett_vpn_kapcsolat_virtualis_maganhalozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442985f7-baea-4d0b-a739-70b3aa842c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_android_opera_51_beepitett_vpn_kapcsolat_virtualis_maganhalozat","timestamp":"2019. március. 20. 15:33","title":"Androidos? Használja ezt a böngészőt, és a letiltott oldalakat is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta egykori vezérigazgatóját – közölte Papp Gábor, Szabó ügyvédje. Hozzátéve, az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az Fővárosi Törvényszék ítéletét.","shortLead":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta...","id":"20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49726499-1417-45c3-8877-8cbaa81e7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","timestamp":"2019. március. 21. 10:12","title":"Felmentették a Magyar Posta hűtlen kezeléssel vádolt volt vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem vonják meg a mentelmi jogát.","shortLead":"Nem vonják meg a mentelmi jogát.","id":"20190320_Megkegyelmezett_az_olasz_felsohaz_Salvininek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0735bf2-09a4-447b-bc7a-1ebe53255482","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Megkegyelmezett_az_olasz_felsohaz_Salvininek","timestamp":"2019. március. 20. 17:05","title":"Megkegyelmezett az olasz felsőház Salvininek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Cége 40 millió forintot kapott a Szerencsejáték Zrt.-től. ","shortLead":"Cége 40 millió forintot kapott a Szerencsejáték Zrt.-től. ","id":"20190320_Sarka_Kata_ferjenek_lottoznia_sem_kell_hogy_nyerjen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d48863-ce6d-43a6-8ceb-e1be2bc1c650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Sarka_Kata_ferjenek_lottoznia_sem_kell_hogy_nyerjen","timestamp":"2019. március. 20. 09:58","title":"Sarka Kata férjének lottóznia sem kell, hogy nyerjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Salgótarján a sor végén kullog a megyeszékhelyek boldogságszint rangsorában a boldogság világnapja alkalmából szerdán közzétett kutatás szerint.\r

\r

","shortLead":"Salgótarján a sor végén kullog a megyeszékhelyek boldogságszint rangsorában a boldogság világnapja alkalmából szerdán...","id":"20190320_Tatabanya_Magyarorszag_legboldogabb_varosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10356f8-7f04-4978-823f-314bd17dc1ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Tatabanya_Magyarorszag_legboldogabb_varosa","timestamp":"2019. március. 20. 15:00","title":"Tatabánya Magyarország legboldogabb városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","shortLead":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","id":"20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e80ed00-fd42-40d1-bc52-16888e2cb5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","timestamp":"2019. március. 20. 13:28","title":"Június 30-ig kért halasztást a Brexitre Theresa May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]