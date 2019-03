Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4cbf4d9-d79b-4693-878b-49d7bcd3a8cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A debreceni Zsuzsi kisvasút 7 km-es szakasza és szerelvényei születnek újjá az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóvoltából.\r

\r

","shortLead":"A debreceni Zsuzsi kisvasút 7 km-es szakasza és szerelvényei születnek újjá az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20190320_Ujabb_kisvasutra_kolt_a_kormany_771_milliot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4cbf4d9-d79b-4693-878b-49d7bcd3a8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2160fd6-ef05-428f-a394-730aafbf2643","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Ujabb_kisvasutra_kolt_a_kormany_771_milliot","timestamp":"2019. március. 20. 12:35","title":"Újabb kisvasútra költ a kormány 771 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idén is megrendezik a SpeedMarathon nevű napot, amikor minden sebességmérő eszközét beveti a rendőrség.","shortLead":"Az idén is megrendezik a SpeedMarathon nevű napot, amikor minden sebességmérő eszközét beveti a rendőrség.","id":"20190320_speedmarathon_2019_aprilis_03","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985fc48a-2113-4e8b-82be-218d29f0f06d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_speedmarathon_2019_aprilis_03","timestamp":"2019. március. 20. 16:32","title":"Most lehet traffipaxhelyszíneket ajánlani a rendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jobbos tökfejekkel nem működik együtt a Néppárt.","shortLead":"Jobbos tökfejekkel nem működik együtt a Néppárt.","id":"20190322_Weber_Timmermansnak_is_van_dolga_a_sajat_populistaival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce83685b-3ac6-4a6f-8883-d337d99364cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Weber_Timmermansnak_is_van_dolga_a_sajat_populistaival","timestamp":"2019. március. 22. 10:25","title":"Weber: Timmermansnak is van dolga a saját populistáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a53494-8778-44c8-9e73-c87f4af290b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De így sem ez volt a legdrágább szeánsz. ","shortLead":"De így sem ez volt a legdrágább szeánsz. ","id":"20190321_14_milliot_tapsolt_el_a_Fidesz_a_februari_frakcioulesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a53494-8778-44c8-9e73-c87f4af290b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddad74d-c1c9-45e0-adb2-ed505a3b2071","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_14_milliot_tapsolt_el_a_Fidesz_a_februari_frakcioulesre","timestamp":"2019. március. 21. 12:26","title":"14 milliót tapsolt el a Fidesz a februári frakcióülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5213d0-f9cd-4e15-8281-6a40d1a8a3d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A divattervező szerint Orbán Viktornak nem az a dolga, hogy jól mutasson. Az országot elhagyni készülő Náray Tamás úgy gondolja, hogy választott otthonában, Spanyolországban elegáns kívülálló lesz, akinek minden ellenére Magyarország marad a hazája, mert ebből a jogából nem enged. Még úgy is, hogy Magyarországot sikergyilkos országnak tartja.","shortLead":"A divattervező szerint Orbán Viktornak nem az a dolga, hogy jól mutasson. Az országot elhagyni készülő Náray Tamás...","id":"20190321_Naray_Tamas_nem_ert_egyet_azzal_hogy_Orban_Viktor_gatyajan_nevetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f5213d0-f9cd-4e15-8281-6a40d1a8a3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d047c4eb-7c4c-4a7f-a501-26d90e411cf6","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Naray_Tamas_nem_ert_egyet_azzal_hogy_Orban_Viktor_gatyajan_nevetunk","timestamp":"2019. március. 21. 08:34","title":"Náray Tamás nem ért egyet azzal, hogy Orbán Viktor gatyáján nevetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2cb27a-7edd-4bdf-98e3-c01ad176699f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A buckalakók a Star Wars szereplői, a Tatuin nevű bolygón élnek, rongyos ruhákban járnak és agresszívak, messze a civilizációtól.","shortLead":"A buckalakók a Star Wars szereplői, a Tatuin nevű bolygón élnek, rongyos ruhákban járnak és agresszívak, messze...","id":"20190321_Sebestyen_Balazsek_buckalakoknak_neveztek_a_lomizokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d2cb27a-7edd-4bdf-98e3-c01ad176699f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bbdb57-384b-4af1-932f-fce02beada16","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Sebestyen_Balazsek_buckalakoknak_neveztek_a_lomizokat","timestamp":"2019. március. 21. 13:05","title":"Sebestyén Balázsék buckalakóknak nevezték a lomizókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b0e88b-e45a-4e23-a3a7-1a6c204201c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasvári Vivien az Instára rakta ki „élete pillanatát”, a videóra özönlöttek a nem túl barátságos kommentek.\r

\r

","shortLead":"Vasvári Vivien az Instára rakta ki „élete pillanatát”, a videóra özönlöttek a nem túl barátságos kommentek.\r

\r

","id":"20190322_Barki_lathatja_a_celeb_gyerekenek_megszuleteset__iszonyu_indulatokat_kavart_a_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b0e88b-e45a-4e23-a3a7-1a6c204201c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538a8631-fd75-4f6f-9081-03cbd2ae3226","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Barki_lathatja_a_celeb_gyerekenek_megszuleteset__iszonyu_indulatokat_kavart_a_video","timestamp":"2019. március. 22. 09:28","title":"Bárki láthatja a celeb gyerekének megszületését – iszonyú indulatokat kavart a videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd6d59c-3074-434c-9614-bfeac8cbb586","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogerősen életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtotta Radovan Karadzic egykori boszniai szerb elnököt szerdán az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT), súlyosbítva a háborús bűnök miatt első fokon kiszabott ítéletet.","shortLead":"Jogerősen életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtotta Radovan Karadzic egykori boszniai szerb elnököt szerdán az ENSZ...","id":"20190320_radovan_karadzic_boszniai_szerb_elnok_eletfogytiglan_itelet_hagai_nemzetkozi_torvenyszek_haborus_bunok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd6d59c-3074-434c-9614-bfeac8cbb586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf18510-e3ad-4bf0-9da1-bc8e3f6c89be","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_radovan_karadzic_boszniai_szerb_elnok_eletfogytiglan_itelet_hagai_nemzetkozi_torvenyszek_haborus_bunok","timestamp":"2019. március. 20. 15:31","title":"Súlyosbították Radovan Karadzic ítéletét, élete végéig börtönben marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]