[{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha minden az MNB tervei szerint alakul, és a kormány is újra úgy dönt, hogy pénzt oszt, akkor jöhet ki a 22 ezres szám.","shortLead":"Ha minden az MNB tervei szerint alakul, és a kormány is újra úgy dönt, hogy pénzt oszt, akkor jöhet ki a 22 ezres szám.","id":"20190329_22_ezer_forint_pluszt_adhatnak_iden_a_nyugdijasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c5ddf9-3d0b-4778-93e4-f68d1e74e973","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190329_22_ezer_forint_pluszt_adhatnak_iden_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2019. március. 29. 10:50","title":"22 ezer forint pluszt adhatnak idén a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f38c337f-3dd9-44e0-8b3c-ae387ed645b8","c_author":"Napi.hu","category":"enesacegem","description":"Az elmúlt három évben folyamatosan lehetett igényelni támogatást a POS-terminálokra, a második kör határideje vasárnap járt volna le, most ezt hosszabbította meg a kormány a jövő év közepéig.","shortLead":"Az elmúlt három évben folyamatosan lehetett igényelni támogatást a POS-terminálokra, a második kör határideje vasárnap...","id":"20190330_Meg_egy_evig_lehet_palyazni_a_kartyaelfogado_terminalokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f38c337f-3dd9-44e0-8b3c-ae387ed645b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e44c3d-6cac-4899-ab97-773d8a96a3c9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190330_Meg_egy_evig_lehet_palyazni_a_kartyaelfogado_terminalokra","timestamp":"2019. március. 30. 12:12","title":"Még egy évig lehet pályázni a kártyaelfogadó terminálokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világon elsőként az Egyesült Államokban végezték el a műtétet, mindkét beteg jól van. ","shortLead":"A világon elsőként az Egyesült Államokban végezték el a műtétet, mindkét beteg jól van. ","id":"20190328_HIVpozitiv_donortol_kapott_veset_egy_HIVfertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4612cb30-8d21-4be3-8572-3a49858349b1","keywords":null,"link":"/elet/20190328_HIVpozitiv_donortol_kapott_veset_egy_HIVfertozott","timestamp":"2019. március. 28. 21:58","title":"HIV-pozitív donortól kapott vesét egy HIV-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b42e036-0e1c-4ef6-9477-02339185d8ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sorozatnézés egy kevéssé ismert aspektusára világít rá amerikai kutatók tanulmánya. Párkapcsolati válsághelyzeteknél segíthet, ha beleképzeli magát valaki a szereplők bőrébe.","shortLead":"A sorozatnézés egy kevéssé ismert aspektusára világít rá amerikai kutatók tanulmánya. Párkapcsolati válsághelyzeteknél...","id":"20190330_romantikus_filmek_sorozatok_hatasa_parkapcsolati_problemak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b42e036-0e1c-4ef6-9477-02339185d8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6458d9cb-5b06-45d3-82fe-70f507c979a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_romantikus_filmek_sorozatok_hatasa_parkapcsolati_problemak","timestamp":"2019. március. 30. 12:03","title":"A tudósok állítják: nézzen csak több romantikus tévésorozatot, jót tesz a párkapcsolatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy portugál hetilap idézett egy angolai külügyi forrást, aki szerint João Lourenço nem akarta fogadni „Európa egyik leginkább idegengyűlölő és szélsőjobboldali vezetőjét\". ","shortLead":"Egy portugál hetilap idézett egy angolai külügyi forrást, aki szerint João Lourenço nem akarta fogadni „Európa egyik...","id":"20190329_Nem_akart_Orban_Viktorral_talalkozni_az_angolai_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52438794-a36d-45b1-bec5-be46b7e4d285","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Nem_akart_Orban_Viktorral_talalkozni_az_angolai_elnok","timestamp":"2019. március. 29. 18:01","title":"Nem akart Orbán Viktorral találkozni az angolai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"Az eredeti forgatókönyv szerint péntek késő este kivált volna Nagy-Britannia az Európai Unióból. Az, hogy a népszavazás ellenére sem történt meg a brexit, tovább fokozza az amúgy is elviselhetetlen indulatokat az országban. A megosztottság haragot szül a szomszédságban, a baráti társaságokban és még a családokban is. Köztük öcsém angol-magyar családjában is. És hol van még a vége?","shortLead":"Az eredeti forgatókönyv szerint péntek késő este kivált volna Nagy-Britannia az Európai Unióból. Az, hogy a népszavazás...","id":"20190330_NagyBritannia_Brexit_csaladi_tortenet_magyar_allampolgar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edae91d-bd9d-4d7e-9e99-a0715864c3b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_NagyBritannia_Brexit_csaladi_tortenet_magyar_allampolgar","timestamp":"2019. március. 30. 07:00","title":"Magyaros brexit: Amikor az ország egyik fele dacból betart a másiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94500e5d-b21f-4152-85a7-2792a288837a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerintük volt elég tej az országban, nem volt szükség az olcsó szlovák tejre. ","shortLead":"Szerintük volt elég tej az országban, nem volt szükség az olcsó szlovák tejre. ","id":"20190329_Az_Agrarkamara_szerint_nem_igaz_a_Penny_vedekezese_a_tul_olcso_tej_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94500e5d-b21f-4152-85a7-2792a288837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a23a08-258b-4c51-a088-89b1e803fae2","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Az_Agrarkamara_szerint_nem_igaz_a_Penny_vedekezese_a_tul_olcso_tej_miatt","timestamp":"2019. március. 29. 16:48","title":"Az Agrárkamara szerint nem igaz a Penny védekezése a túl olcsó tej miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0e9fb3-408c-448c-9399-282c5bb57b97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom több csomagjában is kedvezményesen lehet használni a Vibert, de ennek vasárnap vége.","shortLead":"A Telekom több csomagjában is kedvezményesen lehet használni a Vibert, de ennek vasárnap vége.","id":"20190329_telekom_mobilnet_viber_ingyen_adatforgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc0e9fb3-408c-448c-9399-282c5bb57b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32de51e-f54e-4589-af3b-ca4ede9fdf7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_telekom_mobilnet_viber_ingyen_adatforgalom","timestamp":"2019. március. 29. 11:03","title":"Van egy nagyon rossz hírünk, ha a Telekomnál van és Vibert használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]