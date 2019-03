Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat 1-0-ra győzött Telkiben a bosnyák válogatott ellen, ezzel biztosította részvételét a májusi írországi kontinenstornán.","shortLead":"A csapat 1-0-ra győzött Telkiben a bosnyák válogatott ellen, ezzel biztosította részvételét a májusi írországi...","id":"20190329_u17_foci_valogatott_europa_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f950537-ab76-4454-b106-c6bdae9aa3bf","keywords":null,"link":"/sport/20190329_u17_foci_valogatott_europa_bajnoksag","timestamp":"2019. március. 29. 18:29","title":"Kijutott az Európa-bajnokságra az U17-es fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3d86c0-86fc-46dc-97bc-186cf5e35d0f","c_author":"Keresztes Imre","category":"enesacegem","description":"A sztármenedzser elérte, hogy ismét divat legyen a farmer, és úgy tűnik, a cég visszatérése a tőzsdére is jól sült el.","shortLead":"A sztármenedzser elérte, hogy ismét divat legyen a farmer, és úgy tűnik, a cég visszatérése a tőzsdére is jól sült el.","id":"201913__tozsden_alevis__nosztalgia__legendas_ruhadarab__gatyaba_razva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3d86c0-86fc-46dc-97bc-186cf5e35d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5999c232-8828-4c42-91ac-ed3be9583fb7","keywords":null,"link":"/enesacegem/201913__tozsden_alevis__nosztalgia__legendas_ruhadarab__gatyaba_razva","timestamp":"2019. március. 30. 11:00","title":"Megőrjítette a pénzügyeseket, Beyoncé is segített, és újjáélesztette a Levi'st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A légi katasztrófa vizsgálatához közel álló források nyilatkoztak a The Wall Street Journalnek. ","shortLead":"A légi katasztrófa vizsgálatához közel álló források nyilatkoztak a The Wall Street Journalnek. ","id":"20190331_ethiopian_airlines_boeing_737_max_legi_katasztrofa_pilota_elsotiszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f912bd-1bcd-4de0-a265-45a833b4d291","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_ethiopian_airlines_boeing_737_max_legi_katasztrofa_pilota_elsotiszt","timestamp":"2019. március. 31. 12:10","title":"\"Átesés! Átesés!\" – ez hangzott el utoljára a tragikus sorsú etióp Boeing pilótafülkéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaszi szezonban egyre több profi és amatőr állatvédő szólal fel a méhek érdekében. A tudomány mai állása szerint aki nagyvárosban lakik és kedves háziállatra vágyik, annak érdemes megfontolnia a kutya, netán az aranyhörcsög helyett egy vagy több méhcsalád beszerzését. ","shortLead":"A tavaszi szezonban egyre több profi és amatőr állatvédő szólal fel a méhek érdekében. A tudomány mai állása szerint...","id":"20190331_rtl_klub_capak_kozott_apro_anna_mehek_mehpusztulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395c3038-a481-4f89-99c1-53d8c9cf4832","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_rtl_klub_capak_kozott_apro_anna_mehek_mehpusztulas","timestamp":"2019. március. 31. 15:03","title":"Félti a méheket az RTL \"pénzügyi nagyragadozója\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c264747a-3557-45f1-b407-b79b507182e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajátos megközelítés, de ezzel indokolta lépését a közmédiumok ernyőszervezete, az MTVA.","shortLead":"Sajátos megközelítés, de ezzel indokolta lépését a közmédiumok ernyőszervezete, az MTVA.","id":"20190330_Megall_az_esz_azert_tunik_el_a_tevebol_a_retrocsatorna_hogy_szabadabb_legyen_a_musorvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c264747a-3557-45f1-b407-b79b507182e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7e4dc0-932d-428b-b3e8-702758229620","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Megall_az_esz_azert_tunik_el_a_tevebol_a_retrocsatorna_hogy_szabadabb_legyen_a_musorvalasztas","timestamp":"2019. március. 30. 21:02","title":"Megáll az ész: azért tűnik el a tévéből a retrocsatorna, hogy szabadabb legyen a műsorválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ad13cf-88c8-47be-a594-02fe96890b68","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezúttal a paksi Bobál Dávid előadásában. ","shortLead":"Ezúttal a paksi Bobál Dávid előadásában. ","id":"20190331_paks_ujpest_magyar_labdarugo_bajnoksag_ongol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ad13cf-88c8-47be-a594-02fe96890b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e86f491-26e7-4798-9b14-f76eaa8b7d69","keywords":null,"link":"/sport/20190331_paks_ujpest_magyar_labdarugo_bajnoksag_ongol","timestamp":"2019. március. 31. 16:03","title":"Újabb komikus öngól a magyar bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31646d8d-85a9-4850-b610-467e23085c62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Babel tulajdonosa a tavaly elmaradt csillag után élete motivációs beszédét tartotta meg. Bejött.","shortLead":"A Babel tulajdonosa a tavaly elmaradt csillag után élete motivációs beszédét tartotta meg. Bejött.","id":"20190330_A_Michelincsillag_utan_Hatalmas_mamor_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31646d8d-85a9-4850-b610-467e23085c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21706f0f-752e-4555-a3e1-d5109e788071","keywords":null,"link":"/elet/20190330_A_Michelincsillag_utan_Hatalmas_mamor_van","timestamp":"2019. március. 30. 08:42","title":"A Michelin-csillag után: „Hatalmas mámor van…”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d5fce7-bdb7-4549-baf2-b0381827b7f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Balesetet szenvedett hőlégballonjával és elhunyt az a brit tudós, aki saját fejlesztésű hőlégballonos kabinjával 79 világrekordot állított fel.","shortLead":"Balesetet szenvedett hőlégballonjával és elhunyt az a brit tudós, aki saját fejlesztésű hőlégballonos kabinjával 79...","id":"20190330_holegballon_baleset_julian_richard_nott_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3d5fce7-bdb7-4549-baf2-b0381827b7f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c456a45b-975e-4b1f-856a-79c9d76ace3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_holegballon_baleset_julian_richard_nott_meghalt","timestamp":"2019. március. 30. 20:03","title":"Tragikus baleset: saját találmánya ölte meg a 74 éves brit feltalálót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]