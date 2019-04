Matteo Salvini olasz belügyminiszter szerint Németországba kell vinnie a migránsokat a Sea-Eye német civil szervezet hajójának, amely 64 bevándorlóval a fedélzetén a Málta és Lampedusa közötti tengerszakaszra ért csütörtökön, és kikötést kért Olaszországban.

Matteo Salvini közösségi oldalán jelentette be döntését. Az olasz kikötők továbbra is zárva maradnak az illegális migránsokat szállító, az embercsempészekkel összejátszó civilszervezetek előtt – hangoztatta az olasz belügyminiszter. Hozzátette: mivel német szervezetről van szó, a hajó Németországban van bejegyezve, és a kapitány is Hamburgból származik, "vigyék őket Hamburgba!".

Salvini megjegyezte, az embercsempészek egyre agresszívebbek, a civilek pedig problémákat teremtenek.

A szervezet Alain Kurdi nevű hajója a líbiai Zuara területéhez tartozó vizeken vette fedélzetére az embereket, miután a gumicsónakjuk elsüllyedt. A mentési művelet a líbiai kutatási és mentési (Sar-) zónában történt. A civil hajó nem várta meg a líbiai parti őrség helyszínre érkezését, biztonságos kikötőt kért a máltai és olasz hatóságoktól. A 64 fedélzeten tartózkodó ember között tíz nő és hat gyerek van.

Palermo polgármestere, Leoluca Orlando jelezte, hogy kész befogadni a Sea-Eye hajóját. A dél-olaszországi partokon legutóbb az Olaszországban bejegyzett Mediterranea Saving Humans szervezet Mare Jonio nevű hajója kötött ki március 19-én ötven menekülttel, akiket szintén a líbiai vizeken vettek fedélzetre. A hajót az olasz hatóságok lefoglalták, a kapitány és a szervezet vezetői ellen eljárás indult illegális migráció pártolása címén. Azóta a Mare Jonio lefoglalását megszüntették, a hajó április eljejétől már a szicíliai Marsala kikötőjében készül az újraindulásra.

Orbán tavaly augusztusban mondta azt Salviniről: "Ő az én hősöm".