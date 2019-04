Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfcb5315-7458-44ac-b6c5-4fb3170a07ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, miért, de felszállás után aktiválódott egy Rafale B típusú vadászgép katapultja az egyik \"sétarepülés\" során.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért, de felszállás után aktiválódott egy Rafale B típusú vadászgép katapultja az egyik...","id":"20190408_vadaszrepulogep_katapult_rafale_b","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb5315-7458-44ac-b6c5-4fb3170a07ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb433e5-9e35-4fe2-ba40-43edea66de85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_vadaszrepulogep_katapult_rafale_b","timestamp":"2019. április. 08. 08:03","title":"Vadászgépből lőtte ki a katapult a 64 éves férfit, aki utasként ment volna egy kört a géppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651731d0-72c1-483b-8a25-a920828f9d8a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezt a 2-0-ra megnyert Valladolid elleni meccs után jelentette be, de azt is hozzátette, folytatni tudja a munkát a kispadon.\r

\r

","shortLead":"Ezt a 2-0-ra megnyert Valladolid elleni meccs után jelentette be, de azt is hozzátette, folytatni tudja a munkát...","id":"20190408_Leukemias_a_Sevilla_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=651731d0-72c1-483b-8a25-a920828f9d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552e9b28-17e2-42ac-8dbd-52570d228572","keywords":null,"link":"/sport/20190408_Leukemias_a_Sevilla_edzoje","timestamp":"2019. április. 08. 10:38","title":"Leukémiás a Sevilla edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0d4f3e-e1da-44bd-9290-2c8c848bc7fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a kijelző alá tette be az ultrahangos ujjlenyomat-olvasót legújabb csúcstelefonján. Egy felhasználó arra volt kíváncsi, át tudja-e verni ezt az azonosító eszközt.","shortLead":"A Samsung a kijelző alá tette be az ultrahangos ujjlenyomat-olvasót legújabb csúcstelefonján. Egy felhasználó arra volt...","id":"20190408_samsung_galaxy_s10_ultrahangos_ujjlenyomatolvaso_atverese_3d_nyomtatott_ujjlenyomattal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0d4f3e-e1da-44bd-9290-2c8c848bc7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c7a3d3-c7d2-431b-9e66-fd0f17e6d737","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_samsung_galaxy_s10_ultrahangos_ujjlenyomatolvaso_atverese_3d_nyomtatott_ujjlenyomattal","timestamp":"2019. április. 08. 14:03","title":"Így verték át a Galaxy S10 szuperbiztos ujjlenyomat-olvasóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 fa kivágására kapott engedélyt egy beruházó, Baranyi Krisztina szerint nem értesítették a lakókat.","shortLead":"15 fa kivágására kapott engedélyt egy beruházó, Baranyi Krisztina szerint nem értesítették a lakókat.","id":"20190408_Fakat_vagnak_ki_a_IX_keruletben_rendort_hivtak_a_lakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41143c4-fe80-422b-a14f-f237e6abbe23","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Fakat_vagnak_ki_a_IX_keruletben_rendort_hivtak_a_lakok","timestamp":"2019. április. 08. 10:23","title":"Fákat vágnak ki a IX. kerületben, rendőrt hívtak a lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Szervezkedés áll\" a kormánypártiak szerint amögött, hogy az önkormányzati választáson az ellenzék nyert Isztambulban.","shortLead":"\"Szervezkedés áll\" a kormánypártiak szerint amögött, hogy az önkormányzati választáson az ellenzék nyert Isztambulban.","id":"20190407_Az_osszes_isztambuli_szavazatot_ujraszamlaltatna_a_torok_kormanypart_mert_veresegre_allnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e965b824-a69c-4a96-8b4d-855df15b15cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_Az_osszes_isztambuli_szavazatot_ujraszamlaltatna_a_torok_kormanypart_mert_veresegre_allnak","timestamp":"2019. április. 07. 16:32","title":"Az összes isztambuli szavazatot újraszámláltatná a török kormánypárt, mert vereségre állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acb37a4-071d-4c23-a374-feba5eddde89","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Benczúr Emese (1969, Budapest) elsősorban installációkat készít. Érzéki konceptuális munkáiban rövid szövegeket, szavakat használ fel, amelyeket valamilyen jelentéssel bíró hordozón, gondosan kiválasztott eszközök segítségével jelenít meg. 1996-ban diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán, Klimó Károly osztályában, egy rendhagyó diplomamunkával, a Teljesítem a kötelességem című installációval. ","shortLead":"Benczúr Emese (1969, Budapest) elsősorban installációkat készít. Érzéki konceptuális munkáiban rövid szövegeket...","id":"20190408_Let_it_shine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2acb37a4-071d-4c23-a374-feba5eddde89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d61981-3664-481a-bace-612138f5a94e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190408_Let_it_shine","timestamp":"2019. április. 08. 18:22","title":"Let it shine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fc4284-15fc-40b4-91e0-ac323073da11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy illinois-i klubban lépett fel a rapper, a megvásárolt jegyekért cserébe viszont csak 28 másodpercig haknizott. Ez bizony sovány koncert volt ahhoz képest, hogy a zaklatással vádolt R. Kellynek minden ilyen lehetőséget meg kell ragadnia, mert nem kap elég munkát. ","shortLead":"Egy illinois-i klubban lépett fel a rapper, a megvásárolt jegyekért cserébe viszont csak 28 másodpercig haknizott...","id":"20190408_28_masodperces_koncertet_adott_R_Kelly_aki_allitolag_nagyon_ra_van_szorulva_a_haknizasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43fc4284-15fc-40b4-91e0-ac323073da11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79eaac63-bb09-4fc5-9091-5aaa44107e60","keywords":null,"link":"/elet/20190408_28_masodperces_koncertet_adott_R_Kelly_aki_allitolag_nagyon_ra_van_szorulva_a_haknizasra","timestamp":"2019. április. 08. 11:15","title":"28 másodperces koncertet adott R. Kelly, aki állítólag nagyon rá van szorulva a haknizásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hozzá kell szoknunk a négyszáz feletti üzemanyagárakhoz.","shortLead":"Hozzá kell szoknunk a négyszáz feletti üzemanyagárakhoz.","id":"20190408_Megint_aremeles_a_kutaknal_a_dizel_mar_400_folott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b32d43-988f-41f1-90a6-5e65564880fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Megint_aremeles_a_kutaknal_a_dizel_mar_400_folott","timestamp":"2019. április. 08. 17:16","title":"Megint áremelés a kutaknál, a dízel már 400 fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]