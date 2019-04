Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Happ Gellért 11 éves nővére, Anna februárban a Kilimandzsáróra jutott fel. ","shortLead":"Happ Gellért 11 éves nővére, Anna februárban a Kilimandzsáróra jutott fel. ","id":"20190411_Kilenceves_magyar_kisfiu_maszta_meg_a_Himalaja_5644_meteres_csucsat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc19c0e0-10d6-49b5-b883-d45d70fe251e","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Kilenceves_magyar_kisfiu_maszta_meg_a_Himalaja_5644_meteres_csucsat","timestamp":"2019. április. 11. 17:17","title":"Kilencéves magyar kisfiú mászta meg a Himalája 5644 méteres csúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c9f58c-7653-45fc-9a69-fcb4062c52dd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az idei év végéig biztosan ennyit keres.","shortLead":"Az idei év végéig biztosan ennyit keres.","id":"20190410_Vajna_Timea_4_millios_fizetest_kap_elhunyt_ferje_meghatarozo_cegcsoportjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c9f58c-7653-45fc-9a69-fcb4062c52dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8d46dd-ee57-4cfd-a42f-ba10929e2697","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Vajna_Timea_4_millios_fizetest_kap_elhunyt_ferje_meghatarozo_cegcsoportjaban","timestamp":"2019. április. 10. 15:59","title":"Vajna Tímea 4 milliós fizetést kap elhunyt férje meghatározó cégcsoportjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Karbantartás lesz.","shortLead":"Karbantartás lesz.","id":"20190410_Minden_ceget_erint_ketoras_szunetre_figyelmeztet_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240fedbe-f62c-468e-aaa6-b6c61fd4e672","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Minden_ceget_erint_ketoras_szunetre_figyelmeztet_a_NAV","timestamp":"2019. április. 10. 13:38","title":"Minden céget érint, kétórás szünetre figyelmeztet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt-hat lenne az ideális, Nagy Márton szerint.","shortLead":"Öt-hat lenne az ideális, Nagy Márton szerint.","id":"20190411_MNBalelnok_nem_kell_ennyi_bank_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44699daa-6ff7-4084-af89-b9ad45856441","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_MNBalelnok_nem_kell_ennyi_bank_Magyarorszagra","timestamp":"2019. április. 11. 11:15","title":"MNB-alelnök: Nem kell ennyi bank Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b274f218-8d2f-4e8e-8b2f-f3dbba624449","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar főváros a német hátterű autómegosztó működésének első kelet-közép-európai helyszíne lesz. ","shortLead":"A magyar főváros a német hátterű autómegosztó működésének első kelet-közép-európai helyszíne lesz. ","id":"20190411_Uj_automegoszto_jon_Budapestre_BMWkkel_lehet_majd_furikazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b274f218-8d2f-4e8e-8b2f-f3dbba624449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303d6015-4e07-45bc-bfcb-40aff3e4dccb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_Uj_automegoszto_jon_Budapestre_BMWkkel_lehet_majd_furikazni","timestamp":"2019. április. 11. 11:54","title":"Új autómegosztó jön Budapestre, prémium BMW-kkel lehet majd furikázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Több mint kétezer település szerepel a listán.","shortLead":"Több mint kétezer település szerepel a listán.","id":"20190412_Kozzetette_a_kormany_hol_erheto_el_a_falusi_csok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a139fbe-6118-47ac-9fcc-a03598ceeb5d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190412_Kozzetette_a_kormany_hol_erheto_el_a_falusi_csok","timestamp":"2019. április. 12. 11:43","title":"Közzétette a kormány, hol érhető el a falusi csok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428f91bf-06b6-4ecc-bdd6-b9efb5ce386c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közvetlenül a Szívkórház mellett privát wellnessrészleg és fitneszterem is lesz az új épületben.","shortLead":"Közvetlenül a Szívkórház mellett privát wellnessrészleg és fitneszterem is lesz az új épületben.","id":"20190411_Vasutasok_nyaralohelyebol_lesz_luxuslakopark_Balatonfureden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=428f91bf-06b6-4ecc-bdd6-b9efb5ce386c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c411d0bc-291f-4e97-9b4b-d4ee6f6cc4be","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Vasutasok_nyaralohelyebol_lesz_luxuslakopark_Balatonfureden","timestamp":"2019. április. 11. 10:48","title":"Vasutasok nyaralóhelyéből lesz luxuslakópark Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerdán délután hivatalosan is bemutatták a történelem egyik legfontosabb fotóját, amit egy fekete lyukról készítettek.","shortLead":"A kutatók szerdán délután hivatalosan is bemutatták a történelem egyik legfontosabb fotóját, amit egy fekete lyukról...","id":"20190410_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_esemenyhorizont_teleszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16a80c4-aebd-47a3-a2c6-d9739dbba107","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_esemenyhorizont_teleszkop","timestamp":"2019. április. 10. 15:09","title":"Itt a világ legelső fotója egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]