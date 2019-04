Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mezőgazdasági hulladékból készítenek magas sűrűségű sugárhajtómű-üzemanyagot kínai kutatók, remélve, hogy a fejlesztésük segíthet csökkenteni a légiipar szén-dioxid-kibocsátását.","shortLead":"Mezőgazdasági hulladékból készítenek magas sűrűségű sugárhajtómű-üzemanyagot kínai kutatók, remélve...","id":"20190412_mezogazdasagi_hulladek_sugarhajtomu_uzemanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17dafec-b23d-478e-b718-74ce4337b9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_mezogazdasagi_hulladek_sugarhajtomu_uzemanyag","timestamp":"2019. április. 12. 17:18","title":"Kitalálták, hogyan mehetnének szeméttel a repülőgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a41856-779b-40f9-938a-e4b8ec12b6d9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nincs több viszonylagosság, csak az van, aki Alekszandar Vucsics szerb elnök mellett van, és az, aki ellene. Mindegy, hogy jobboldali egy párt, vagy baloldali, vége van a megosztottságnak, csak így győzhetünk - ez volt a Vucsics elnök távozását követelő eddigi legnagyobb belgrádi tüntetés legfőbb üzenete. Bár a kormánypárti médiumok azt jósolták, hogy a negyedik hónapja minden szombaton felvonuló tüntetők rombolni akarnak és államcsínyre készülnek, nem volt semmiféle rendzavarás. ","shortLead":"Nincs több viszonylagosság, csak az van, aki Alekszandar Vucsics szerb elnök mellett van, és az, aki ellene. Mindegy...","id":"20190413_Most_is_tizezren_tuntettek_Orban_szovetsegese_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57a41856-779b-40f9-938a-e4b8ec12b6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a29f213-9ef2-4ec1-a5bc-23c92d399c76","keywords":null,"link":"/vilag/20190413_Most_is_tizezren_tuntettek_Orban_szovetsegese_ellen","timestamp":"2019. április. 13. 20:55","title":"Újabb ultimátumot hirdetett a szerb ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279e00d1-1a58-470d-97e1-b42d977a7a2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyben azóta sincs előrelépés, a terület üresen áll. ","shortLead":"Az ügyben azóta sincs előrelépés, a terület üresen áll. ","id":"20190412_Engedely_nelkul_bontottak_el_a_margitszigeti_teniszstadiont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=279e00d1-1a58-470d-97e1-b42d977a7a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ece6e8f-a6be-4270-ae49-38b30059b7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Engedely_nelkul_bontottak_el_a_margitszigeti_teniszstadiont","timestamp":"2019. április. 12. 14:55","title":"Engedély nélkül bontották el a margitszigeti teniszstadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország pedig megírta válaszában: továbbra is jogsértőnek tartja a keresetet.","shortLead":"Magyarország pedig megírta válaszában: továbbra is jogsértőnek tartja a keresetet.","id":"20190412_Kituztek_a_kvotaper_idopontjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab05ef0-328b-4767-8aeb-5f1162b6ae2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Kituztek_a_kvotaper_idopontjat","timestamp":"2019. április. 12. 16:32","title":"Kitűzte az Európai Bíróság a kvótaper időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c86af-54f6-4206-b72c-6164e9fca8bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A norvégok szó szerint új szintre emelték a fából épült ház fogalmát: megépítették a világ legmagasabb ilyen épületét.","shortLead":"A norvégok szó szerint új szintre emelték a fából épült ház fogalmát: megépítették a világ legmagasabb ilyen épületét.","id":"20190412_mjosa_torony_norvegia_fabol_keszult_haz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845c86af-54f6-4206-b72c-6164e9fca8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969d03e-fb31-49d6-81fd-2e45ddb3715d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_mjosa_torony_norvegia_fabol_keszult_haz","timestamp":"2019. április. 12. 19:03","title":"Elkészült a világ legmagasabb faépülete, rászolgált a torony névre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Több mint kétezer település szerepel a listán.","shortLead":"Több mint kétezer település szerepel a listán.","id":"20190412_Kozzetette_a_kormany_hol_erheto_el_a_falusi_csok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a139fbe-6118-47ac-9fcc-a03598ceeb5d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190412_Kozzetette_a_kormany_hol_erheto_el_a_falusi_csok","timestamp":"2019. április. 12. 11:43","title":"Közzétette a kormány, hol érhető el a falusi csok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc gazdagabb lett nála, csak annyit reagált: más listákon pedig őt nevezik vagyonosabbnak.","shortLead":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc...","id":"20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cd2a45-0957-47f8-9fa9-711d13783457","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","timestamp":"2019. április. 12. 21:22","title":"Csányi Sándor: Orbán mindig kifizette, amikor az OTP magángépén utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt reméli, akár egymillió eurót is kaphat érte.","shortLead":"Azt reméli, akár egymillió eurót is kaphat érte.","id":"20190412_Cicciolina_elarverezi_a_ruhat_amelyben_bevonult_az_olasz_parlamentbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82287e0c-0444-4b69-9892-f4b3dc5e1cff","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Cicciolina_elarverezi_a_ruhat_amelyben_bevonult_az_olasz_parlamentbe","timestamp":"2019. április. 12. 09:26","title":"Cicciolina elárverezi a ruhát, amelyben bevonult az olasz parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]