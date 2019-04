Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cad98db-c0f7-4ee7-8abb-c3029d7ed044","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gorillák különleges módon foglalkoznak halott társaikkal – állapította meg egy tudományos kutatás, amely ennek a viselkedés veszélyeire is figyelmeztetett. ","shortLead":"A gorillák különleges módon foglalkoznak halott társaikkal – állapította meg egy tudományos kutatás, amely ennek...","id":"20190413_gorillak_halal_gyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cad98db-c0f7-4ee7-8abb-c3029d7ed044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c239415-5984-46d4-8396-63708478c694","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_gorillak_halal_gyasz","timestamp":"2019. április. 13. 12:03","title":"Szívszorító dolog derült ki a gorillákról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecd90e7-cd3c-469a-b7e3-f028370c9e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence a House of Cards c. sorozatból elleste Frank Underwood trükkjét és szendvicset vitt a tiltakozóknak.","shortLead":"Tordai Bence a House of Cards c. sorozatból elleste Frank Underwood trükkjét és szendvicset vitt a tiltakozóknak.","id":"20190413_Parkolasi_maffia__koszontottek_Puzser_aktivistai_a_programjat_bemutato_Karacsonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ecd90e7-cd3c-469a-b7e3-f028370c9e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8837537-373b-42a5-b904-6d4a232114b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Parkolasi_maffia__koszontottek_Puzser_aktivistai_a_programjat_bemutato_Karacsonyt","timestamp":"2019. április. 13. 14:35","title":"Parkolási maffia – köszöntötték Puzsér aktivistái a programját bemutató Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A játékboltoknál a húsvét adja az egész éves forgalom 12 százalékát.\r

\r

","shortLead":"A játékboltoknál a húsvét adja az egész éves forgalom 12 százalékát.\r

\r

","id":"20190413_Tobb_ezerbe_faj_a_husveti_ajandekozas_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fa1ab4-58de-43f4-93dd-a7ffd5e8a539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Tobb_ezerbe_faj_a_husveti_ajandekozas_is","timestamp":"2019. április. 13. 08:46","title":"Több ezerbe fáj a húsvéti ajándékozás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e045a4c-cebd-426d-b067-3a91ece16ded","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Kezdő pártelnökkel, megosztott tagsággal, ideológiai bizonytalansággal sújtva indulnak neki az európai parlamenti választásoknak.","shortLead":"Kezdő pártelnökkel, megosztott tagsággal, ideológiai bizonytalansággal sújtva indulnak neki az európai parlamenti...","id":"201915__osztrak_szocdemek__szemermes_partelnok__haszonlesok__felkeszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e045a4c-cebd-426d-b067-3a91ece16ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ed281e-7dd5-4a84-99e1-70a3ec689811","keywords":null,"link":"/vilag/201915__osztrak_szocdemek__szemermes_partelnok__haszonlesok__felkeszen","timestamp":"2019. április. 13. 15:00","title":"A megszeppent pártelnök mellett beindult az osztrák szocdemek migránsellenes szárnya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c68aa-90c2-4bd6-a0ed-f80506871ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter egy hullámvasút átadóján mondta ezt. ","shortLead":"A miniszter egy hullámvasút átadóján mondta ezt. ","id":"20190413_rogan_antal_zalaszabar_hullamvasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6c68aa-90c2-4bd6-a0ed-f80506871ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3edc118-1465-48a3-9905-dad311be204a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_rogan_antal_zalaszabar_hullamvasut","timestamp":"2019. április. 13. 14:15","title":"Rogán Antal szerint egy Zala megyei község megelőzte Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b58600-bbf4-439a-99b9-a9bf9be7b61b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeres szűzrepülést hajtott végre szombaton a Stratolaunch. A hat hajtóművel felszerelt repülő olyan nagy, hogy a tervek szerint űrjárműveket indíthatnak róla.","shortLead":"Sikeres szűzrepülést hajtott végre szombaton a Stratolaunch. A hat hajtóművel felszerelt repülő olyan nagy...","id":"20190414_felszallt_a_stratolaunch_szuzrepules_video_mojave_sivatag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b58600-bbf4-439a-99b9-a9bf9be7b61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ad55c6-6daa-4c04-859d-19ff71fdfa3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_felszallt_a_stratolaunch_szuzrepules_video_mojave_sivatag","timestamp":"2019. április. 14. 11:33","title":"Videó: felszállt a világ legnagyobb repülőgépe, ami akkora, mint két másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baloldali finn Szociáldemokrata Párt (SPD) szerezte meg a legtöbb szavazatot az előzetesen tartott parlamenti választáson.","shortLead":"A baloldali finn Szociáldemokrata Párt (SPD) szerezte meg a legtöbb szavazatot az előzetesen tartott parlamenti...","id":"20190414_A_szocialdemokratak_nyertek_Finnorszagban_az_elozetes_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37fd346-f295-40d2-b2b8-243c932dd0f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_A_szocialdemokratak_nyertek_Finnorszagban_az_elozetes_valasztason","timestamp":"2019. április. 14. 19:57","title":"A szociáldemokraták nyertek Finnországban az előzetes választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c194321c-05eb-47b5-903f-f2d8b5f06229","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétszer is szándékosan belehajtott valaki szombat reggel a londoni ukrán nagykövetnek a diplomáciai képviselet előtt parkoló hivatali autójába - közölte szombaton az ukrán nagykövetség, hozzátéve, hogy a rendőrök lövéseket adtak le az elkövető gépkocsijára, de senki nem sebesült meg.","shortLead":"Kétszer is szándékosan belehajtott valaki szombat reggel a londoni ukrán nagykövetnek a diplomáciai képviselet előtt...","id":"20190413_Szandekosan_a_londoni_ukran_nagykovet_autojaba_hajtottak_a_rendorok_fegyvert_hasznaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c194321c-05eb-47b5-903f-f2d8b5f06229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b835d7-5939-4f1a-b104-95217825214c","keywords":null,"link":"/vilag/20190413_Szandekosan_a_londoni_ukran_nagykovet_autojaba_hajtottak_a_rendorok_fegyvert_hasznaltak","timestamp":"2019. április. 13. 17:27","title":"Szándékosan a londoni ukrán nagykövet autójába hajtottak, a rendőrök fegyvert használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]