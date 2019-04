Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1ad6ed2-2f4e-49ab-b627-14777070978c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az értékesítés olyan, mint a háború, a vevőknek vannak fenntartásaik, amit az eladóknak le kell győznie.","shortLead":"Az értékesítés olyan, mint a háború, a vevőknek vannak fenntartásaik, amit az eladóknak le kell győznie.","id":"20190412_Vicces_reklammal_az_elektromos_Audi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1ad6ed2-2f4e-49ab-b627-14777070978c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86834fc2-11f3-4529-9d57-b8ac6d757032","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_Vicces_reklammal_az_elektromos_Audi","timestamp":"2019. április. 12. 12:22","title":"Vicces reklámmal bombázza az elektromos autós tévhiteket az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg átfogó cikke szerint a virtuális asszisztenseket fejlesztő vállalatok szinte mindegyike alkalmaz munkavállalókat, akik elemzik a szoftver által hallott mondatokat, hogy tökéletesítsék a program működését. Az Amazonnál és az Apple-nél is csinálnak ilyesmit.","shortLead":"A Bloomberg átfogó cikke szerint a virtuális asszisztenseket fejlesztő vállalatok szinte mindegyike alkalmaz...","id":"20190414_siri_amazon_alexa_google_asszisztens_beszedfelismero_hangfajl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c187bb-c9e3-4d04-8756-5c0c05ebcdd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_siri_amazon_alexa_google_asszisztens_beszedfelismero_hangfajl","timestamp":"2019. április. 14. 09:03","title":"Jól gondolja meg, mit mond Sirinek vagy a Google-nek, emberek is hallgatják a központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország kész 25 százalékos tulajdonrészt vásárolni egy épülő horvát LNG-terminálban - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Dubrovnikban. ","shortLead":"Magyarország kész 25 százalékos tulajdonrészt vásárolni egy épülő horvát LNG-terminálban - mondta Szijjártó Péter...","id":"20190412_Szijjarto_ajanlatot_tett_a_horvatoknak_egy_gazterminalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de74984f-70a8-4971-af6b-7d83bd291165","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Szijjarto_ajanlatot_tett_a_horvatoknak_egy_gazterminalra","timestamp":"2019. április. 12. 17:30","title":"Szijjártó ajánlatot tett a horvátoknak egy gázterminálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c847b598-f0d0-442a-871f-f6251c632c34","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben ketten meghaltak és hárman megsérültek.","shortLead":"A balesetben ketten meghaltak és hárman megsérültek.","id":"20190414_Lezuhant_egy_kisrepulo_a_Mount_Everest_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c847b598-f0d0-442a-871f-f6251c632c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2585e7-4afe-459b-84c7-b1e6b83fbae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Lezuhant_egy_kisrepulo_a_Mount_Everest_kozeleben","timestamp":"2019. április. 14. 09:13","title":"Lezuhant egy kisrepülő a Mount Everest közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi Kazahsztánban dolgozott, és már meggyógyult, de most egy betegszállítót is kanyarógyanúval kezelnek. ","shortLead":"A férfi Kazahsztánban dolgozott, és már meggyógyult, de most egy betegszállítót is kanyarógyanúval kezelnek. ","id":"20190412_Kanyaros_beteget_kezeltek_a_szombathelyi_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f2766-2dab-4b7e-87bf-96a5b8eb571a","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Kanyaros_beteget_kezeltek_a_szombathelyi_korhazban","timestamp":"2019. április. 12. 14:34","title":"Kanyarós beteget kezeltek a szombathelyi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvelője hibázott, egyébként nullás bevallások lettek volna.","shortLead":"A könyvelője hibázott, egyébként nullás bevallások lettek volna.","id":"20190412_Meszaros_Lorinc_lanya_technikai_okbol_kerult_a_NAV_szegyenlistajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11380553-98cc-4a01-97ab-6d2dc6c3c07e","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Meszaros_Lorinc_lanya_technikai_okbol_kerult_a_NAV_szegyenlistajara","timestamp":"2019. április. 12. 11:41","title":"Mészáros Lőrinc lánya technikai okból került a NAV szégyenlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország pedig megírta válaszában: továbbra is jogsértőnek tartja a keresetet.","shortLead":"Magyarország pedig megírta válaszában: továbbra is jogsértőnek tartja a keresetet.","id":"20190412_Kituztek_a_kvotaper_idopontjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab05ef0-328b-4767-8aeb-5f1162b6ae2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Kituztek_a_kvotaper_idopontjat","timestamp":"2019. április. 12. 16:32","title":"Kitűzte az Európai Bíróság a kvótaper időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon elsőként az RTL Klubon lesz látható a világszerte számos országban sikerrel futó Love Island párkereső show, amelynek műsorvezetője az Éjjel-Nappal Budapestből ismert Lali lesz.","shortLead":"Magyarországon elsőként az RTL Klubon lesz látható a világszerte számos országban sikerrel futó Love Island párkereső...","id":"20190412_A_RTL_Klubon_debutal_a_vilaghiru_parkereso_show_magyar_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f522275-3f79-4957-990f-4978162c8136","keywords":null,"link":"/elet/20190412_A_RTL_Klubon_debutal_a_vilaghiru_parkereso_show_magyar_valtozata","timestamp":"2019. április. 12. 11:28","title":"A RTL Klubon debütál a világhírű párkereső show magyar változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]