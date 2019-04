Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábítószerbirtoklás miatt folytatnak velük szemben eljárást.","shortLead":"Kábítószerbirtoklás miatt folytatnak velük szemben eljárást.","id":"20190414_47_embert_allitottak_elo_a_belvarosi_szorakozohelyrol_a_nagy_rajtautes_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c469ba6-8c85-4021-9c1f-0b8ebe9bf0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_47_embert_allitottak_elo_a_belvarosi_szorakozohelyrol_a_nagy_rajtautes_utan","timestamp":"2019. április. 14. 20:48","title":"47 embert állítottak elő a belvárosi szórakozóhelyről a nagy rajtaütés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be szerdára a HungaroControl. A munkabeszüntetés Budapesten leszálló gépekre is hatással lehet. ","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be szerdára a HungaroControl. A munkabeszüntetés Budapesten leszálló gépekre...","id":"20190415_sztrajk_legiforgalmi_iranyitas_budapest_airport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05615c53-3471-43b5-b7d3-7beaac242ef5","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_sztrajk_legiforgalmi_iranyitas_budapest_airport","timestamp":"2019. április. 15. 16:33","title":"Sztrájkot hirdettek a magyar légiforgalmi irányítók, több járatnál is késések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta az MNB, hogy az ország leggazdagabb egy százalékánál van az összvagyon negyede; vádat emeltek az Alstom-ügyben; egy újság és egy focicsapat került új tulajdonoshoz. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiszámolta az MNB, hogy az ország leggazdagabb egy százalékánál van az összvagyon negyede; vádat emeltek...","id":"20190414_Es_akkor_szazezer_magyarnak_itt_van_mar_a_kanaan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f43094-be29-46a5-9e2f-87f737223024","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Es_akkor_szazezer_magyarnak_itt_van_mar_a_kanaan","timestamp":"2019. április. 14. 07:00","title":"És akkor százezer magyarnak itt van már a Kánaán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c0d945-aee1-4159-bc5c-d1f9558f2209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a videót nemrégiben, egy vasárnapi napon rögzítette egy CBA parkolójában lévő ipari kamera.","shortLead":"Ezt a videót nemrégiben, egy vasárnapi napon rögzítette egy CBA parkolójában lévő ipari kamera.","id":"20190414_autos_video_illegalis_hulladeklerakas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c0d945-aee1-4159-bc5c-d1f9558f2209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34ee549-50e9-47b6-8f24-6a20bb521b55","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_autos_video_illegalis_hulladeklerakas","timestamp":"2019. április. 15. 04:07","title":"Újabb autós, aki úgy érezte, három zsák szemetet csak úgy kihajít a kocsiból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8746f64c-a02e-4dda-9abf-51771239603b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többféle megoldással élnek a gyártók, hogy kiváltsák a kijelzőt elcsúfító szenzorszigetet, azaz az érzékelőket rejtő notchot. Az Asusnak is van erre egy sajátságos ötlete.","shortLead":"Egyre többféle megoldással élnek a gyártók, hogy kiváltsák a kijelzőt elcsúfító szenzorszigetet, azaz az érzékelőket...","id":"20190414_asus_dupla_csuszkas_okostelefon_rendereles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8746f64c-a02e-4dda-9abf-51771239603b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5e52d7-7b1b-4a22-adaa-9e727df269d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_asus_dupla_csuszkas_okostelefon_rendereles","timestamp":"2019. április. 14. 18:03","title":"Ilyet nem mindennap látni: így váltaná ki a szenzorszigetet az Asus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fcfccb-ed8a-48b4-b7f2-d115c2d9cbba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott az NVI elnökhelyettese a Népszavának, ebben több dologról szó esett, ami nincs megnyugtatóan rendezve a magyar választási rendszerben.\r

\r

","shortLead":"Interjút adott az NVI elnökhelyettese a Népszavának, ebben több dologról szó esett, ami nincs megnyugtatóan rendezve...","id":"20190415_Szavazo_halottak_ellenorizhetetlen_ajanlasi_rendszer__rengeteg_a_kerdes_a_valasztasi_rendszerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76fcfccb-ed8a-48b4-b7f2-d115c2d9cbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62df526-bbbb-4d9b-9eb0-339980431014","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Szavazo_halottak_ellenorizhetetlen_ajanlasi_rendszer__rengeteg_a_kerdes_a_valasztasi_rendszerben","timestamp":"2019. április. 15. 06:59","title":"Szavazó halottak, ellenőrizhetetlen ajánlási rendszer – rengeteg a kérdés a választási rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tremmel Zoltán befolyása öt százalék alá csökkent a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságban.","shortLead":"Tremmel Zoltán befolyása öt százalék alá csökkent a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságban.","id":"20190414_Faragott_egy_kicsit_a_nevvaltasra_keszulo_Est_Mediaban_levo_reszesedesen_Andy_Vajna_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093faebe-c08c-4d4b-bf56-35c9ba5aafa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Faragott_egy_kicsit_a_nevvaltasra_keszulo_Est_Mediaban_levo_reszesedesen_Andy_Vajna_utodja","timestamp":"2019. április. 14. 16:15","title":"Faragott egy kicsit a névváltásra készülő Est Mediában lévő részesedésén Andy Vajna utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba9654-7dd6-47b7-8fef-02ef863ccd89","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bródy János írt egy zenész darabot szerzőtársával egy Bulgakov-műből az Operettszínház számra. A darab elkészült, ám azt nem mutatják be. A színház szerint ennek nem politikai okai vannak.\r

\r

","shortLead":"Bródy János írt egy zenész darabot szerzőtársával egy Bulgakov-műből az Operettszínház számra. A darab elkészült, ám...","id":"20190415_Operettszinhaz_Nem_politikai_okokbol_marad_el_Brody_Janosdarabja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccba9654-7dd6-47b7-8fef-02ef863ccd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93f5cba-e098-4d8c-8df6-7abee7ab6c6d","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Operettszinhaz_Nem_politikai_okokbol_marad_el_Brody_Janosdarabja","timestamp":"2019. április. 15. 14:01","title":"Operettszínház: Nem politikai okokból marad el Bródy János darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]