Egyenes úton sem tudta tartani a sávot, súlyos balesetet okozott egy ittas autós

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki ittasan ült volán mögé, majd Tárnokon frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A vádirat szerint annyira részeg volt, hogy még az egyenes utat sem tudta követni, autójával áttért a szemközti sávba, és nagy erővel belerohant a másik kocsiba.

Tárnoki karambol Ügyészség

A vétlen sofőr súlyosan megsérült, a szakértők szerint maradandó fogyatékossággal fog felépülni. Az ügyészség a nő ellen maradandó fogyatékosságot okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt emelt vádat. Ha bűnösnek találják, komoly büntetésre számíthat.