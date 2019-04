Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03a20cd4-ce02-4041-857f-77d6037d2f3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kolozsvári születésű lírai szoprán 1953 és 1986 között volt az Opera magánénekese, de egészen 1998-ig fellépett az intézményben. Az Operaház saját halottjának tekinti.\r

\r

A kolozsvári születésű lírai szoprán 1953 és 1986 között volt az Opera magánénekese, de egészen 1998-ig fellépett az intézményben. Az Operaház saját halottjának tekinti. Elhunyt László Margit operaénekesnő

A NASA Chandra nevű űrtávcsöve 1000 fényévnél is nagyobb területet felölelő fotót készített a Messier 87 galaxis közepén található fekete lyukról. Ha megnézi kizoomolva, elakad a szava Nyilvánosságra hozták az igazságügyi orvosszakértői jelentést Julen Rosello halálának körülményeiről. A kétéves kisfiú januárban egy feltehetően illegálisan fúrt kútba esett, miközben szüleivel piknikezni voltak. Percekkel a kútba zuhanása után meghalt a spanyol kisfiú

Ötödikként állíthat listát az MSZP–P, ha nyilvántartásba veszik őket. EP-választás: Ötvenezer ajánlást adott le az MSZP–Párbeszéd A demonstrálók egy része felmászott a Shell székházára, és több ablakát is betörték. Emellett utakat, hidakat zártak le. Több mint száz környezetvédőt vettek őrizetbe Londonban

Persze csak akkor, ha teljesülnek a törvényi és infrastrukturális feltételek - tette hozzá a főpolgármester. Tarlós: Érdemes bevezetni a dugódíjat

A magyar teniszező egyes után párosban is továbbjutott az első fordulóból az 5,2 millió euró (1,6 milliárd forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán. Párosban is győzött Fucsovics Monte-Carlóban

\r

","shortLead":"Bejutott a második fordulóba a nyíregyházi játékos, miután 7-5, 3-6, 6-1-re legyőzte a grúz Nikoloz Baszilasvilit.\r

\r

Bejutott a második fordulóba a nyíregyházi játékos, miután 7-5, 3-6, 6-1-re legyőzte a grúz Nikoloz Baszilasvilit. Fucsovics döntő szettben jutott tovább Monte-Carlóban