[{"available":true,"c_guid":"2da9e755-8f85-48f7-8464-39ca03609d8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfő esti tűzvész miatt jó ideig nem lehet majd látogatni a Notre-Dame-ot és környékét, így pedig a belsejét sem. Azonban van más módja, hogy a legszebb részt szemügyre vegyék az érdeklődők. ","shortLead":"A hétfő esti tűzvész miatt jó ideig nem lehet majd látogatni a Notre-Dame-ot és környékét, így pedig a belsejét sem...","id":"20190416_notre_dame_belseje_szekesegyhaz_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2da9e755-8f85-48f7-8464-39ca03609d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063e2c11-7a86-4120-928f-862e466a36fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_notre_dame_belseje_szekesegyhaz_tuz","timestamp":"2019. április. 16. 09:33","title":"Látta már a Notre-Dame legszebb részét? Itt megnézheti, mert jó ideig biztosan nem fogja tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","shortLead":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","id":"20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbd41bc-ba2b-42ed-974a-fa92743a5c50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","timestamp":"2019. április. 16. 12:27","title":"Három nap alatt 11 autót tört fel egy fiatal pár, babakocsiban tolták a zsákmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"140 éve Párizs segített nekik, most viszonozzák. Székesfehérvár, valamint a Mazsihisz is csatlakozott. ","shortLead":"140 éve Párizs segített nekik, most viszonozzák. Székesfehérvár, valamint a Mazsihisz is csatlakozott. ","id":"20190416_Szeged_tizezer_eurot_kuld_Parizsnak_a_NotreDame_helyreallitasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcc458d-39a1-42dc-a876-b0b78b516bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Szeged_tizezer_eurot_kuld_Parizsnak_a_NotreDame_helyreallitasahoz","timestamp":"2019. április. 16. 09:47","title":"Szeged és Székesfehérvár tízezer eurót küld Párizsnak a Notre-Dame helyreállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faf0e8b-f2da-4988-b7d7-0bb0fa3e1457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen eset extrém ritkának számít.","shortLead":"Az ilyen eset extrém ritkának számít.","id":"20190417_Halalra_sebezte_gazdajat_egy_haziallatkent_tartott_szarvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5faf0e8b-f2da-4988-b7d7-0bb0fa3e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76de05a0-4a20-4bc6-8a1d-0d58130cdc2d","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Halalra_sebezte_gazdajat_egy_haziallatkent_tartott_szarvas","timestamp":"2019. április. 17. 11:34","title":"Halálra sebezte gazdáját egy háziállatként tartott szarvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszólították híveiket, hogy adakozzanak az újjáépítésre. Franciaország, és más országok muzulmán tisztségviselői is kifejezték szolidaritásukat a tragédia miatt.","shortLead":"Felszólították híveiket, hogy adakozzanak az újjáépítésre. Franciaország, és más országok muzulmán tisztségviselői is...","id":"20190416_Francia_muszlim_vezetok_is_egyutterzesuket_fejeztek_ki_a_NotreDame_leegese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adae21b-07ac-4981-b300-3ebde6b9f3fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Francia_muszlim_vezetok_is_egyutterzesuket_fejeztek_ki_a_NotreDame_leegese_miatt","timestamp":"2019. április. 16. 15:20","title":"Muszlim vezetők is együttérzésüket fejezték ki a Notre-Dame leégése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden árust megnéznek, aki az ünnephez szükséges dolgokat árul. ","shortLead":"Minden árust megnéznek, aki az ünnephez szükséges dolgokat árul. ","id":"20190417_Az_egesz_orszagban_razziazik_a_NAV_husvet_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a21dd04-5f28-4079-b0f6-7afe24652bcb","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Az_egesz_orszagban_razziazik_a_NAV_husvet_elott","timestamp":"2019. április. 17. 06:36","title":"Az egész országban razziázik a NAV húsvét előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038a96a-ae10-4565-9383-5d946a5c8f07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, 15 perce játszott, amikor megszólaltak a tűzjelzők. Kicsivel később látta csak, hogy ég az épület.","shortLead":"Azt mondta, 15 perce játszott, amikor megszólaltak a tűzjelzők. Kicsivel később látta csak, hogy ég az épület.","id":"20190417_Megszolalt_az_orgonista_aki_epp_NotreDameban_jatszott_amikor_kiutott_a_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6038a96a-ae10-4565-9383-5d946a5c8f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d460b04f-6add-42eb-aa9d-29709c6b8b01","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Megszolalt_az_orgonista_aki_epp_NotreDameban_jatszott_amikor_kiutott_a_tuz","timestamp":"2019. április. 17. 15:41","title":"Megszólalt az orgonista, aki épp Notre-Dame-ban játszott, amikor kiütött a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97a77d-c096-4bab-aa69-162d05d4cbcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sőt, a 22 éves sofőrt 2020-ig eltiltották a járművezetéstől. ","shortLead":"Sőt, a 22 éves sofőrt 2020-ig eltiltották a járművezetéstől. ","id":"20190416_Nem_volt_jogositvanya_110_helyett_226al_szaguldozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c97a77d-c096-4bab-aa69-162d05d4cbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0020319e-9964-4bca-a1c2-67e4a1c52fb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Nem_volt_jogositvanya_110_helyett_226al_szaguldozott","timestamp":"2019. április. 16. 12:53","title":"Nem volt jogosítványa, 110 helyett 226-al száguldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]