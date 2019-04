Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f518063a-c957-4cd7-aefb-2463bb27000a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint nem igaz, hogy nem intézkedtek a sofőrrel szemben. Azt is megmondták neki, hogy ilyen állapotú kocsival nem mehet vissza a forgalomba. ","shortLead":"A rendőrség szerint nem igaz, hogy nem intézkedtek a sofőrrel szemben. Azt is megmondták neki, hogy ilyen állapotú...","id":"20190417_rendorseg_m7_es_leszakadt_a_kisbusz_hatso_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f518063a-c957-4cd7-aefb-2463bb27000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f581f2f-d61a-4fca-abb6-dde247b7a2eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_rendorseg_m7_es_leszakadt_a_kisbusz_hatso_fele","timestamp":"2019. április. 17. 13:06","title":"Reagált a rendőrség az M7-esen döngető \"horrorfurgon\" hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Klasszikus és modern könyveket, kötelező olvasmányokat, angol nyelvtanulást segítő meséket és dalokat tölthetünk le Magyarország legnagyobb digitális mesetárából.","shortLead":"Klasszikus és modern könyveket, kötelező olvasmányokat, angol nyelvtanulást segítő meséket és dalokat tölthetünk le...","id":"20190417_Haromszaz_ingyen_mese_a_tavaszi_szunetre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b2d4c7-0d50-43db-bfbe-f36fdb4ed2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Haromszaz_ingyen_mese_a_tavaszi_szunetre","timestamp":"2019. április. 17. 13:25","title":"Háromszáz ingyenmese a tavaszi szünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59f0bce-11b4-4760-94ea-83e8ca631d7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcédulán feltüntetett szerényebb összegért cserébe gyengébb menetteljesítmény és alacsonyabb felszereltség jár. ","shortLead":"Az árcédulán feltüntetett szerényebb összegért cserébe gyengébb menetteljesítmény és alacsonyabb felszereltség jár. ","id":"20190418_hozzank_is_megjott_az_elerheto_aru_tesla_eddiginel_olcsobb_kivitele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a59f0bce-11b4-4760-94ea-83e8ca631d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364f306d-abba-47b5-919b-0f95e55dd66c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_hozzank_is_megjott_az_elerheto_aru_tesla_eddiginel_olcsobb_kivitele","timestamp":"2019. április. 18. 06:41","title":"Hozzánk is megjött az elérhető árú Tesla eddiginél olcsóbb kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bírósági döntésre válaszul a Google és az Apple is elérhetetlenné tette a TikTok nevű applikációt Indiában, ami így egy több mint 120 milliós piacot veszített el.","shortLead":"Egy bírósági döntésre válaszul a Google és az Apple is elérhetetlenné tette a TikTok nevű applikációt Indiában, ami...","id":"20190417_tiktok_india_apple_google_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88a3d65-96cc-4602-b5b6-74d2e7e71c1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_tiktok_india_apple_google_applikacio","timestamp":"2019. április. 17. 16:33","title":"Betiltották az anti-Facebookot Indiában, mert pornót terjesztettek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37684f73-22fe-40e1-82d0-abd5570e6cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó legújabb modellje tulajdonképpen nem más, mint egy álruhás, nyitott tetős előző generációs 911 GT3.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó legújabb modellje tulajdonképpen nem más, mint egy álruhás, nyitott tetős előző generációs 911...","id":"20190417_itt_a_porsche_911_speedster_stilus_szivomotor_es_500_loero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37684f73-22fe-40e1-82d0-abd5570e6cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a4339b-c184-4ea1-a187-4753fbc57334","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_itt_a_porsche_911_speedster_stilus_szivomotor_es_500_loero","timestamp":"2019. április. 17. 08:21","title":"Itt a Porsche 911 Speedster: stílus, szívómotor és 500+ lóerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A férfinél gyufa is volt. A rendőrök kiérkezésekor azonnal megadta magát, hadovált, majd végül azt mondta, hogy csak a katedrális mögött parkoló autójába akart üzemanyagot vinni.","shortLead":"A férfinél gyufa is volt. A rendőrök kiérkezésekor azonnal megadta magát, hadovált, majd végül azt mondta, hogy csak...","id":"20190418_Szent_Patrik_katedralis_New_York_gyanus_alak_benzinnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f87a56-9db0-4974-9b22-3790f7a89e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Szent_Patrik_katedralis_New_York_gyanus_alak_benzinnel","timestamp":"2019. április. 18. 07:01","title":"Zavart férfi sétált be két benzineskannával a New York-i Szent Patrik-katedrálisba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0456fdf0-0cf7-457c-bc6b-a1069f2ccd1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közel húsz éve dolgoztak együtt, állítólag vezetői konfliktusok és az elmaradó tao-pénzek állnak a háttérben. UPDATE: a társulat vezetősége később cáfolta a megszűnésről szóló hírt.","shortLead":"Közel húsz éve dolgoztak együtt, állítólag vezetői konfliktusok és az elmaradó tao-pénzek állnak a háttérben. UPDATE...","id":"20190418_Feloszlik_az_ExperiDance","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0456fdf0-0cf7-457c-bc6b-a1069f2ccd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13083357-3c08-4158-a700-bebe49d84753","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Feloszlik_az_ExperiDance","timestamp":"2019. április. 18. 09:15","title":"Feloszlik az ExperiDance? - a társulat cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Itt az új lista a legnagyobb adótartozókkal. ","shortLead":"Itt az új lista a legnagyobb adótartozókkal. ","id":"20190417_Tobb_mint_21_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_husos_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab7f662-1edc-4d46-899b-a7c788f43bf6","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Tobb_mint_21_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_husos_ceg","timestamp":"2019. április. 17. 05:10","title":"Több mint 2,1 milliárd forinttal tartozik a NAV-nak egy budapesti húsos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]