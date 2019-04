Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29f62232-dba9-402c-873a-9df3d97f7f36","c_author":"Pozsgai Rebeka, Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Az idei budapesti Fashion Weeken egyértelművé vált, kik lettek pár év alatt a meghatározó szereplői a magyar divatiparnak.","shortLead":"Az idei budapesti Fashion Weeken egyértelművé vált, kik lettek pár év alatt a meghatározó szereplői a magyar...","id":"201914_allami_divatugynokseg__orban_rahel__ujraszabas__furge_ujak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f62232-dba9-402c-873a-9df3d97f7f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e539ce-74ca-4a05-a6bf-b777a9450ef0","keywords":null,"link":"/kkv/201914_allami_divatugynokseg__orban_rahel__ujraszabas__furge_ujak","timestamp":"2019. április. 19. 07:00","title":"Ömlik az állami pénz a divatiparba, amióta ott megjelent Orbán Ráhel és egy szűk baráti kör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A párizsi tűzoltók két DJI drón segítségével határozták meg, hová kell célozni a tömlőkkel.","shortLead":"A párizsi tűzoltók két DJI drón segítségével határozták meg, hová kell célozni a tömlőkkel.","id":"20190418_notre_dame_tuz_parizs_tuzoltas_dron_dji_mavic_pro_dji_matrice_m210","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa824ea-ceee-4eef-b2b1-23cb9a527685","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_notre_dame_tuz_parizs_tuzoltas_dron_dji_mavic_pro_dji_matrice_m210","timestamp":"2019. április. 18. 08:33","title":"Két drón is besegített a Notre-Dame oltásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Móricz Zsigmond körtéren kötött bele a szocialistákba egy 30-40 éves férfi. Egyiküket a földre vitte.","shortLead":"A Móricz Zsigmond körtéren kötött bele a szocialistákba egy 30-40 éves férfi. Egyiküket a földre vitte.","id":"20190418_Megharaptak_majd_fojtogattak_egy_MSZPs_aktivistat_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224ad87e-cee4-447b-9c9e-1b828ceb1d30","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Megharaptak_majd_fojtogattak_egy_MSZPs_aktivistat_Budapesten","timestamp":"2019. április. 18. 17:28","title":"Megharaptak, majd fojtogattak egy MSZP-s aktivistát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana az Apple-nek és az Amazonnak is.","shortLead":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana...","id":"20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22931351-409a-47bd-88ea-5158769726e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. április. 18. 09:33","title":"Kiderült, most épp min ügyködik a Facebook, félhet az Apple és az Amazon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ne fizessenek, és ne higgyenek a fenyegetésnek.","shortLead":"Ne fizessenek, és ne higgyenek a fenyegetésnek.","id":"20190418_Pornos_zsarolasokra_figyelmeztet_a_nemzetbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d330f2b-da80-44ce-9dae-1ff24a0abf82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_Pornos_zsarolasokra_figyelmeztet_a_nemzetbiztonsag","timestamp":"2019. április. 18. 08:56","title":"Pornós zsarolásokra figyelmeztet a nemzetbiztonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángokat sikerült körülhatárolni szerda éjfél előtt.","shortLead":"A lángokat sikerült körülhatárolni szerda éjfél előtt.","id":"20190418_Nagy_teruleten_egett_az_aljnovenyzet_az_M5os_mellett_az_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2c652c-eeb1-43ac-bcf7-917313cfa693","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Nagy_teruleten_egett_az_aljnovenyzet_az_M5os_mellett_az_ejjel","timestamp":"2019. április. 18. 05:49","title":"Nagy területen égett az aljnövényzet Dél-Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha valaki ingóságot adott el, ki kell egészítenie az adóbevallás-tervezetet, amelyet a NAV-tól kapott – ennek a tudnivalóit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Ha valaki ingóságot adott el, ki kell egészítenie az adóbevallás-tervezetet, amelyet a NAV-tól kapott – ennek...","id":"20190418_Vigyazzon_ha_eladott_valamit_baj_ne_legyen_az_adobevallasnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f569ac05-479a-45fb-82a8-1f11c333492f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190418_Vigyazzon_ha_eladott_valamit_baj_ne_legyen_az_adobevallasnal","timestamp":"2019. április. 18. 05:15","title":"Vigyázzon, ha eladott valamit, baj ne legyen az adóbevallásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elmaradt a vita a Trianon-emlékműről, így Trianonról is, állapítják meg szakértők az e heti HVG-ben.","shortLead":"Elmaradt a vita a Trianon-emlékműről, így Trianonról is, állapítják meg szakértők az e heti HVG-ben.","id":"20190418_Trianonemlekmu_vita_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f941833-fffb-442e-aba5-337e17be989c","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Trianonemlekmu_vita_nelkul","timestamp":"2019. április. 18. 14:39","title":"Trianon-emlékmű: vita nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]