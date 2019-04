Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsérék magyarázzák, miért léptek ki. Karácsony szerint már mindegy, csak legyen előválasztás.","shortLead":"Puzsérék magyarázzák, miért léptek ki. Karácsony szerint már mindegy, csak legyen előválasztás.","id":"20190417_Facebookkommentekben_veszekszik_Puzser_es_Karacsony_csapata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea355e80-0d4c-4dcf-a62e-d6f0b7bf52c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Facebookkommentekben_veszekszik_Puzser_es_Karacsony_csapata","timestamp":"2019. április. 17. 17:44","title":"Facebook-kommentekben veszekszik Puzsér és Karácsony csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9876565-6663-4fc7-b293-af5552fcd1e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elképesztően megnőtt a kereslet, van, ahol 100 százaléknál is nagyobb mértékben nőtt az érdeklődés a nyaralók iránt.","shortLead":"Elképesztően megnőtt a kereslet, van, ahol 100 százaléknál is nagyobb mértékben nőtt az érdeklődés a nyaralók iránt.","id":"20190419_A_legujabb_divat_a_nyaralo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9876565-6663-4fc7-b293-af5552fcd1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9beea3-a441-4750-aaa4-37a6f2330fbd","keywords":null,"link":"/kkv/20190419_A_legujabb_divat_a_nyaralo","timestamp":"2019. április. 19. 08:45","title":"A legújabb divat: a nyaraló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f00549-22b5-45c3-8a2d-01db19e52dab","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly tizedével nőtt a lakáshitel-állomány, a felvett lakáshitelek összege pedig harmadával, a legtöbb hitelt használt lakásokra vették fel – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból.","shortLead":"Tavaly tizedével nőtt a lakáshitel-állomány, a felvett lakáshitelek összege pedig harmadával, a legtöbb hitelt használt...","id":"20190419_Hasznalt_lakasokra_vettek_fel_a_legtobb_hitelt_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f00549-22b5-45c3-8a2d-01db19e52dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf1708c-4391-4d61-b171-27fad5d91a18","keywords":null,"link":"/kkv/20190419_Hasznalt_lakasokra_vettek_fel_a_legtobb_hitelt_tavaly","timestamp":"2019. április. 19. 08:02","title":"Használt lakásokra vették fel a legtöbb hitelt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hiába volt kiemelkedően és meglepően erős a 2018-as magyar gazdasági növekedés, Románia, Szlovákia és Csehország is nagyobbat lépett az uniós átlag felé. Az egy főre eső magyar GDP még mindig csak az EU-átlag 44 százaléka.","shortLead":"Hiába volt kiemelkedően és meglepően erős a 2018-as magyar gazdasági növekedés, Románia, Szlovákia és Csehország is...","id":"20190418_Romania_megint_nagyobbat_lepett_elore_mint_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed21cd9-6dc1-42ee-9956-467a13709f80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Romania_megint_nagyobbat_lepett_elore_mint_Magyarorszag","timestamp":"2019. április. 18. 06:30","title":"Az Ausztriát fixírozó Magyarországnál most Románia is nagyobbat lépett előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f3d831-b8d0-43c8-bde4-800dadabdb39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekből az igazán egyedi tuning autókból nem nagyon futkos pártucat darabnál több a világban.","shortLead":"Ezekből az igazán egyedi tuning autókból nem nagyon futkos pártucat darabnál több a világban.","id":"20190418_Porsche_techart_grand_gt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04f3d831-b8d0-43c8-bde4-800dadabdb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b93da42-df2b-4bda-ad71-a2df67775855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Porsche_techart_grand_gt","timestamp":"2019. április. 19. 08:12","title":"Ebből a Porschéból a világon sincs sok, és itt van egy magyar rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Spórolni kell a Volkswagennél, a szlovák üzem előzné a cégcsoportot.","shortLead":"Spórolni kell a Volkswagennél, a szlovák üzem előzné a cégcsoportot.","id":"20190417_Haromezer_embert_rugnak_ki_a_Volkswagentol_Szlovakiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8646811-6da6-46e1-96ae-c510560e2889","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Haromezer_embert_rugnak_ki_a_Volkswagentol_Szlovakiaban","timestamp":"2019. április. 17. 19:11","title":"Háromezer embert rúgnak ki a Volkswagentől Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c9328a-bc52-4a3b-b32b-48d7f2ea622c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel megelőztük a 2004-ben velünk együtt csatlakozott országok nagy részét.","shortLead":"Ezzel megelőztük a 2004-ben velünk együtt csatlakozott országok nagy részét.","id":"20190418_Mar_a_het_evre_megitelt_unios_forrasok_harmadat_lehivtuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c9328a-bc52-4a3b-b32b-48d7f2ea622c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332ebb0d-6c7c-4e1d-8ff6-b519231d63fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Mar_a_het_evre_megitelt_unios_forrasok_harmadat_lehivtuk","timestamp":"2019. április. 18. 10:17","title":"Már a hét évre megítélt uniós források harmadát lehívtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz 13 jelöltje jutna be a 21-ből, a Jobbik és az MSZP ugyanannyit küldhet az EP-be.","shortLead":"A Fidesz 13 jelöltje jutna be a 21-ből, a Jobbik és az MSZP ugyanannyit küldhet az EP-be.","id":"20190418_Friss_mandatumbecsles_az_Europai_Parlamenttol_A_Momentum_bejutna_az_LMP_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cce4a3-aea0-441e-a377-a21277d8b2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Friss_mandatumbecsles_az_Europai_Parlamenttol_A_Momentum_bejutna_az_LMP_nem","timestamp":"2019. április. 18. 13:33","title":"Friss mandátumbecslés az Európai Parlamenttől: A Momentum bejutna, az LMP nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]