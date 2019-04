Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3556d1ac-ec75-4b9e-9808-86a449e13fca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"\"Információs diverziók\" elkövetésével vádolta meg a Reuterst, és pert indít a hírügynökség oroszországi tevékenységének leállíttatása érdekében a Rosznyefty állami többségű orosz olajvállalat - közölte az RBK című orosz gazdasági napilap.","shortLead":"\"Információs diverziók\" elkövetésével vádolta meg a Reuterst, és pert indít a hírügynökség oroszországi tevékenységének...","id":"20190419_Kitiltana_a_Reuterst_Oroszorszagbol_az_allami_olajvallalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3556d1ac-ec75-4b9e-9808-86a449e13fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fc35c4-9a69-4472-b7f9-38bd3bae380f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190419_Kitiltana_a_Reuterst_Oroszorszagbol_az_allami_olajvallalat","timestamp":"2019. április. 19. 18:08","title":"Kitiltaná a Reuterst Oroszországból az állami olajvállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ece052-c3bd-4f36-adf4-40f76716c690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban mutathatja be a kínai Vivo az Y17-es készülékét, amihez egy szabad szemmel is jól látható méretű akkumulátor társul majd.","shortLead":"Áprilisban mutathatja be a kínai Vivo az Y17-es készülékét, amihez egy szabad szemmel is jól látható méretű akkumulátor...","id":"20190419_vivo_y17_okostelefon_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ece052-c3bd-4f36-adf4-40f76716c690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4246811a-5476-44c2-8e6f-502664073a38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190419_vivo_y17_okostelefon_akkumulator","timestamp":"2019. április. 19. 18:03","title":"Óriási akkumulátorral jön egy olcsó androidos telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81eddeb5-2084-4ec4-bbfd-2f6e4d3858f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Népszavazás kezdődött szombaton Egyiptomban az elnök jogköreit bővítő és hivatali idejét meghosszabbító alkotmánymódosításról, amely alapján 2030-ig maradhatna a hatalomban Abdel-Fattáh esz-Szíszi.","shortLead":"Népszavazás kezdődött szombaton Egyiptomban az elnök jogköreit bővítő és hivatali idejét meghosszabbító...","id":"20190420_Az_elnoki_hatalomrol_szavaz_ma_Egyiptom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81eddeb5-2084-4ec4-bbfd-2f6e4d3858f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48870b35-f040-4c1f-a4d1-48ce9206a70d","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Az_elnoki_hatalomrol_szavaz_ma_Egyiptom","timestamp":"2019. április. 20. 11:20","title":"Az elnöki hatalomról szavaz ma Egyiptom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0e2b57-a91a-4811-885d-d975612321a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Építsük újra a Notre-Dame-ot, és boldog húsvéti ünnepeket\" - mondta Alojz Peterle szlovén képviselő az Európai Parlamentben, majd zenélni kezdett. ","shortLead":"\"Építsük újra a Notre-Dame-ot, és boldog húsvéti ünnepeket\" - mondta Alojz Peterle szlovén képviselő az Európai...","id":"20190419_Borura_deru_egy_szloven_politikus_szajharmonikaval_szorakoztatta_az_EPkepviseloket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0e2b57-a91a-4811-885d-d975612321a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5617bf-676c-4c0a-ab77-8a6ddc123b09","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Borura_deru_egy_szloven_politikus_szajharmonikaval_szorakoztatta_az_EPkepviseloket","timestamp":"2019. április. 19. 19:19","title":"Borúra derű: egy szlovén politikus szájharmonikával szórakoztatta az EP-képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36bebafd-cb02-45d6-a805-bb0205901940","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Tenisz Szövetség 707 millió forintos tartozást halmozott már fel, és csak 2018-ban sikerült 300 millió forinttal növelnie a nem teljesített fizetési kötelezettségeit. A tavalyi esztendőben a versenybírók kifizetései után a szövetség elfelejtette teljesíteni az adó-, és járulékbefizetési kötelezettségeit, amit a NAV felhívására most éppen az érintettekkel akar kijavíttatni – írja a Magyar Hang.","shortLead":"A Magyar Tenisz Szövetség 707 millió forintos tartozást halmozott már fel, és csak 2018-ban sikerült 300 millió...","id":"20190420_Teljes_a_fejetlenseg_a_teniszszovetsegben_es_itt_az_uj_botrany_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36bebafd-cb02-45d6-a805-bb0205901940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1eb12b-d3cd-44c1-a6bf-79406fa8a029","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_Teljes_a_fejetlenseg_a_teniszszovetsegben_es_itt_az_uj_botrany_is","timestamp":"2019. április. 20. 16:31","title":"Teljes a fejetlenség a teniszszövetségben és itt az új botrány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b25b44-c876-49f4-8845-79dec7d71c24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az autóval az elmúlt több mint három évtizedben kevesebb mint 5 000 kilométert tettek meg. ","shortLead":"Ezzel az autóval az elmúlt több mint három évtizedben kevesebb mint 5 000 kilométert tettek meg. ","id":"20190420_uj_illatu_alig_hasznalt_ez_az_elado_szentesi_1500as_lada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36b25b44-c876-49f4-8845-79dec7d71c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ad1d64-e2db-4df0-b761-f86677ab065f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190420_uj_illatu_alig_hasznalt_ez_az_elado_szentesi_1500as_lada","timestamp":"2019. április. 20. 06:41","title":"Új illatú, alig használt ez az eladó szentesi 1500-as Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f3d831-b8d0-43c8-bde4-800dadabdb39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekből az igazán egyedi tuning autókból nem nagyon futkos pártucat darabnál több a világban.","shortLead":"Ezekből az igazán egyedi tuning autókból nem nagyon futkos pártucat darabnál több a világban.","id":"20190418_Porsche_techart_grand_gt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04f3d831-b8d0-43c8-bde4-800dadabdb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b93da42-df2b-4bda-ad71-a2df67775855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Porsche_techart_grand_gt","timestamp":"2019. április. 19. 08:12","title":"Ebből a Porschéból a világon sincs sok, és itt van egy magyar rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome 75 érkezésével megváltozik az inkognitó mód: a weboldalak nem tudják majd eldönteni, a hagyományos módon vagy „álruhában” keresték fel őket.","shortLead":"A Chrome 75 érkezésével megváltozik az inkognitó mód: a weboldalak nem tudják majd eldönteni, a hagyományos módon vagy...","id":"20190420_chrome_75_inkognito_mod_blokkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0b719d-1069-41a9-92f6-7dc2e14affa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190420_chrome_75_inkognito_mod_blokkolas","timestamp":"2019. április. 20. 08:03","title":"Változás jön a Chrome-ba: az inkognitó mód tényleg inkognitó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]