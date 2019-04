Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét regisztrált kint tartózkodó magyarról tud a kormány, ők jól vannak.\r

\r

","shortLead":"Hét regisztrált kint tartózkodó magyarról tud a kormány, ők jól vannak.\r

\r

","id":"20190421_Szijjarto_veszhelyzeti_telefont_letesitettek_a_Sri_Lankan_tartozkodo_magyaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c57843-be2c-49f4-91c3-2020070c2ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Szijjarto_veszhelyzeti_telefont_letesitettek_a_Sri_Lankan_tartozkodo_magyaroknak","timestamp":"2019. április. 21. 15:29","title":"Szijjártó: vészhelyzeti telefont létesítettek a Srí Lankán tartózkodó magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd41b16-b579-47ca-b23d-5dbfbac34ce2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sokak által bírált törvényt végül így is megszavazta az orosz parlament felsőháza. ","shortLead":"A sokak által bírált törvényt végül így is megszavazta az orosz parlament felsőháza. ","id":"20190422_Megszakadt_az_internetkapcsolat_amikor_a_kepviselok_arrol_targyaltak_mi_a_teendo_ha_megszakad_az_internetkapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dd41b16-b579-47ca-b23d-5dbfbac34ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41248ff1-d87a-4025-bfc6-f86499cb91e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_Megszakadt_az_internetkapcsolat_amikor_a_kepviselok_arrol_targyaltak_mi_a_teendo_ha_megszakad_az_internetkapcsolat","timestamp":"2019. április. 22. 14:56","title":"Megszakadt az internet, amikor arról tárgyaltak, mi a teendő, ha megszakad az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haladnak a korral.","shortLead":"Haladnak a korral.","id":"20190422_A_bencesek_is_megtippeltek_ki_eli_tul_a_Tronok_harcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec51f147-6247-43ca-a567-6880cc57cf82","keywords":null,"link":"/elet/20190422_A_bencesek_is_megtippeltek_ki_eli_tul_a_Tronok_harcat","timestamp":"2019. április. 22. 14:42","title":"A bencés szerzetesek is megtippelték, ki éli túl a Trónok harcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d988488-9d44-4632-9f8b-55a356fc02ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190421_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_notre_dame_tuz_assassins_creed_samsung_galaxy_fold_tesztek_kepernyo_orban_viktor_fekete_lyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d988488-9d44-4632-9f8b-55a356fc02ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964dcf26-acb4-45a3-9ab8-63cd4d9ec508","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_notre_dame_tuz_assassins_creed_samsung_galaxy_fold_tesztek_kepernyo_orban_viktor_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 21. 12:03","title":"Ez történt: sürgősen ki kellene kapcsolnia ezt a számítógépén szakértők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke, Orbán legnagyobb szélsőjobbos csodálója a jelek szerint Magyarországon tölti a húsvéti ünnepeket. Egy doboz Kőbányaival. Legalábbis ez derül ki a politikus Facebook-bejegyzéséből.","shortLead":"Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke, Orbán legnagyobb szélsőjobbos csodálója a jelek szerint Magyarországon...","id":"20190420_Magyarorszagon_tolti_valoszinuleg_a_husvetot_Geert_Wilders_a_holland_szelsojobb_megkopoban_levo_csillaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f98f9f9-c95c-47cf-b97f-4d3b7910ead9","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Magyarorszagon_tolti_valoszinuleg_a_husvetot_Geert_Wilders_a_holland_szelsojobb_megkopoban_levo_csillaga","timestamp":"2019. április. 20. 19:22","title":"Magyarországon tölti valószínűleg a húsvétot Geert Wilders, a holland szélsőjobb megkopóban lévő csillaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csaknem nyolcezer egyszemélyes cég kezdte meg működését tavaly az építőipar területén, ezzel az ágazati céglétszám meghaladta a százezret. A Magyar Nemzet úgy értesült, a készülő Építésgazdasági stratégia a közös képzést és együttműködéseket állami támogatásokkal ösztönözné. Az ágazati szakszövetség szerint a vállalkozói képzések szervezése a kóklerek kiszűrésében is sokat segítene.\r

","shortLead":"Csaknem nyolcezer egyszemélyes cég kezdte meg működését tavaly az építőipar területén, ezzel az ágazati céglétszám...","id":"20190422_Attol_hogy_valaki_jo_festo_vagy_burkolo_meg_nem_lesz_jo_vallalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63f04ea-08a1-4603-84f7-5b9bd2b49793","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190422_Attol_hogy_valaki_jo_festo_vagy_burkolo_meg_nem_lesz_jo_vallalkozo","timestamp":"2019. április. 22. 09:52","title":"\"Attól, hogy valaki jó festő vagy burkoló, még nem lesz jó vállalkozó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét kormányellenes tüntetők vonultak az utcákra Belgrád belvárosában szombaton Aleksandar Vucsics szerb elnök lemondását követelve.","shortLead":"Ismét kormányellenes tüntetők vonultak az utcákra Belgrád belvárosában szombaton Aleksandar Vucsics szerb elnök...","id":"20190420_Szombaton_ujra_az_ellenzek_tuntetett_Belgradban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d0fba3-0a23-4ad5-b401-7dafcbe2105a","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Szombaton_ujra_az_ellenzek_tuntetett_Belgradban","timestamp":"2019. április. 20. 21:17","title":"Szombaton újra az ellenzék tüntetett Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbed9a66-ede7-4486-856d-21f4b0b005ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár János a kormánytól várja a tízezer hektáron gazdálkodó, két éve állami tangazdaságként működő Ménesbirtok elidegenítési tilalmának megoldását. Akkor „védetné le” a birtokot politikus, ha kész lesz, azaz korszerűsítették azt.","shortLead":"Lázár János a kormánytól várja a tízezer hektáron gazdálkodó, két éve állami tangazdaságként működő Ménesbirtok...","id":"20190421_Lazar_Janos_ketharmados_torvennyel_tenne_elidegenithetetlenne_a_mezohegyesi_Menesbirtokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbed9a66-ede7-4486-856d-21f4b0b005ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7a8e8-34a0-4f16-b799-c661f032d81c","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Lazar_Janos_ketharmados_torvennyel_tenne_elidegenithetetlenne_a_mezohegyesi_Menesbirtokot","timestamp":"2019. április. 21. 11:51","title":"Lázár János kétharmados törvénnyel védené be a mezőhegyesi Ménesbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]