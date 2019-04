Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"185b0ba4-d974-47e2-b190-b8e23fe1b551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százmillió eurót adtak össze, hogy újraépítsék a Notre-Dame leégett részeit; a közmunkások jelentős részét is kizárhatják a falusi csokra jogosultak köréből; 72 órás munkahetet propagál a leggazdagabb kínai. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Több százmillió eurót adtak össze, hogy újraépítsék a Notre-Dame leégett részeit; a közmunkások jelentős részét is...","id":"20190421_Es_akkor_az_uzleti_vilag_a_sokk_utan_osszefogott_a_NotreDameert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=185b0ba4-d974-47e2-b190-b8e23fe1b551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a65eb84-da60-4cd5-98e0-352fcfef8226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190421_Es_akkor_az_uzleti_vilag_a_sokk_utan_osszefogott_a_NotreDameert","timestamp":"2019. április. 21. 07:00","title":"És akkor az üzleti világ a sokk után összefogott a Notre-Dame-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb társadalmi ellentéteket okozhat Franciaországban, hogy miközben már több mint egymilliárd euró gyűlt össze a hét elején leégett párizsi székesegyház, a Notre-Dame felújítására, nem jut elegendő pénz mintegy ötezer egyéb templom renoválására.","shortLead":"Újabb társadalmi ellentéteket okozhat Franciaországban, hogy miközben már több mint egymilliárd euró gyűlt össze a hét...","id":"20190420_Ujabb_szakadast_okozhat_Franciaorszagban_a_NotreDame_tuze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14273daf-4900-4c41-9330-041c4281abed","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Ujabb_szakadast_okozhat_Franciaorszagban_a_NotreDame_tuze","timestamp":"2019. április. 20. 14:40","title":"Újabb szakadást okozhat Franciaországban a Notre-Dame tüze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa arra szólította fel az embereket a szombat esti vigilián, hogy győzzék le a félelmet és a kétségbeesést, mert ezek véget vetnek a reménynek.","shortLead":"Ferenc pápa arra szólította fel az embereket a szombat esti vigilián, hogy győzzék le a félelmet és a kétségbeesést...","id":"20190421_A_felelem_legyozesere_hivott_fel_a_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c2f7b0-f7f2-4863-91f7-78f85bc63266","keywords":null,"link":"/elet/20190421_A_felelem_legyozesere_hivott_fel_a_papa","timestamp":"2019. április. 21. 08:17","title":"A félelem legyőzésére hívott fel a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Michel Houellebecq a Francia Köztársaság Becsületrendjét vehette át Emmanuel Macrontól.","shortLead":"Michel Houellebecq a Francia Köztársaság Becsületrendjét vehette át Emmanuel Macrontól.","id":"20190422_Kellemetlen_ember_megis_megkapta_a_legmagasabb_francia_kituntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab4e263-ab53-4af8-a71a-716b905d58a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190422_Kellemetlen_ember_megis_megkapta_a_legmagasabb_francia_kituntetest","timestamp":"2019. április. 22. 07:55","title":"Kellemetlen ember, mégis megkapta a legmagasabb francia kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten változékonyabb lesz az időjárás: a napsütés mellett többször várható eső és erős, olykor viharos szél is. A hét második felében akár 28 fok is lehet, de a hét végére mérséklődik a meleg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten változékonyabb lesz az időjárás: a napsütés mellett többször várható eső és erős, olykor viharos szél is...","id":"20190421_Valtozekony_ido_varhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6f1e6a-e8f7-4cf7-9bb6-bb4c0a8db08b","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Valtozekony_ido_varhato","timestamp":"2019. április. 21. 15:55","title":"Változékony idő várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi pénzből több generációra biztosítani lehet a gondtalan, munka nélküli életet. Az mfor.hu utánaszámolt, mi mindenre lehet elkölteni 4 milliárd forintot.","shortLead":"Ennyi pénzből több generációra biztosítani lehet a gondtalan, munka nélküli életet. Az mfor.hu utánaszámolt, mi...","id":"20190421_On_vitte_el_a_negymilliardos_lottonyeremenyt_Par_tipp_mire_koltheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bb5494-47a1-4751-acaf-c3ebc611d553","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_On_vitte_el_a_negymilliardos_lottonyeremenyt_Par_tipp_mire_koltheti","timestamp":"2019. április. 21. 11:31","title":"Ön vitte el a négymilliárdos lottónyereményt? Pár tipp, mire költheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke harcot hirdetett az álhírek ellen. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke harcot hirdetett az álhírek ellen. ","id":"20190422_JeanClaude_Juncker_uzent_a_Brusszelt_tamadoknak_Visszalovunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719b4d97-2cde-4ff2-bea9-61ef3051ec9e","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_JeanClaude_Juncker_uzent_a_Brusszelt_tamadoknak_Visszalovunk","timestamp":"2019. április. 22. 10:05","title":"Jean-Claude Juncker üzent a Brüsszelt támadóknak: \"Visszalövünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sorozatban nyolcadik alkalommal nyerte meg a Juventus az olasz labdarúgó-bajnokságot, miután a 33. fordulóban szombat este hazai pályán hátrányból fordítva 2-1-re győzte le a Fiorentinát.","shortLead":"Sorozatban nyolcadik alkalommal nyerte meg a Juventus az olasz labdarúgó-bajnokságot, miután a 33. fordulóban szombat...","id":"20190420_Ujra_bajnok_a_Juve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453d6d9d-1cd9-4b1c-982d-c681eaa707b3","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Ujra_bajnok_a_Juve","timestamp":"2019. április. 20. 20:31","title":"Újra bajnok a Juve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]