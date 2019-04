Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e457c0a-64c1-48c0-9ecd-91c7e87ec952","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli örömét? Sokszor fáj a feje? Könnyen lehet, hogy ideje komolyabban vennie a tartós stressz okozta tüneteket, mert a kiégés nem múlik el magától, sőt a helyzet egyre súlyosabb lehet. ","shortLead":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli...","id":"sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e457c0a-64c1-48c0-9ecd-91c7e87ec952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b38e586-6f10-4bc1-a7bd-6fcb48c0d106","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","timestamp":"2019. április. 24. 07:30","title":"Lehet, hogy ez már a kiégés? 10 jel, amiből most kiderítheti! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"d3a291f3-044e-4456-8610-69dcee798a63","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csak négy uniós országban volt nagyobb az államháztartási hiány 2018-ban, mint Magyarországon, az EU-tagok fele ráadásul pluszban zárt. Magyarország közel sem használja ki a bőséges esztendőket adósságcsökkentésre úgy, mint sok más tagállam.","shortLead":"Csak négy uniós országban volt nagyobb az államháztartási hiány 2018-ban, mint Magyarországon, az EU-tagok fele...","id":"20190424_A_Fideszkormanye_az_5_legnagyobb_hiany_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a291f3-044e-4456-8610-69dcee798a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b55421-10ea-4b96-8c35-0c2e26fa7a2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_A_Fideszkormanye_az_5_legnagyobb_hiany_az_EUban","timestamp":"2019. április. 24. 06:45","title":"A Fidesz-kormányé az 5. legnagyobb hiány az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áradások és az azok miatt kialakuló földcsuszamlások sűrűn lakott térségeket érintettek.","shortLead":"Az áradások és az azok miatt kialakuló földcsuszamlások sűrűn lakott térségeket érintettek.","id":"20190425_Tobb_mint_70en_meghaltak_a_heves_esozesek_miatt_DelAfrikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618e0196-1e62-4828-89a1-6cacba7824fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Tobb_mint_70en_meghaltak_a_heves_esozesek_miatt_DelAfrikaban","timestamp":"2019. április. 25. 21:35","title":"Több mint hetvenen meghaltak a heves esőzések miatt Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8510981c-f475-4329-aca3-ddb9ac9cccf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többet adóznak a magyar családok, mint az OECD-átlag, de a visegrádiak közül is csak Szlovákiánál állunk jobban.","shortLead":"Többet adóznak a magyar családok, mint az OECD-átlag, de a visegrádiak közül is csak Szlovákiánál állunk jobban.","id":"20190424_Csaladbarat_orszag_Szamoljunk_csak_mennyit_kell_adozniuk_a_gyerekeseknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8510981c-f475-4329-aca3-ddb9ac9cccf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd244f21-58cc-49ca-957b-c930c495d125","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Csaladbarat_orszag_Szamoljunk_csak_mennyit_kell_adozniuk_a_gyerekeseknek","timestamp":"2019. április. 24. 17:20","title":"Családbarát ország? Számoljunk csak, mennyit kell adózniuk a gyerekeseknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","shortLead":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","id":"20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddf02f2-d7cb-481c-a9c7-f03efca4a250","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","timestamp":"2019. április. 25. 06:45","title":"Meg fog lepődni, hol a legolcsóbb egy könnyű reggeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25738574-0f73-4aad-8db3-32385095513b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két videó is megörökítette, ahogy egy felhőkarcoló tetejéről ömlik a víz az utcára.","shortLead":"Két videó is megörökítette, ahogy egy felhőkarcoló tetejéről ömlik a víz az utcára.","id":"20190425_fulop_szigetek_manila_felhokarcolo_viz_foldrenges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25738574-0f73-4aad-8db3-32385095513b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633294f0-f1a8-4ef7-ba4a-9c689471a5a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_fulop_szigetek_manila_felhokarcolo_viz_foldrenges","timestamp":"2019. április. 25. 12:03","title":"Videó: a földrengés miatt úgy zúdult le a víz a felhőkarcolóról, mintha vízesés lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hugh Laurie egy új HBO-sorozat főszereplője lesz. ","shortLead":"Hugh Laurie egy új HBO-sorozat főszereplője lesz. ","id":"20190425_Dr_House_urkapitany_Hugh_Laurie_HBO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e373c5-d510-4ba2-8ff4-3dac41d26486","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Dr_House_urkapitany_Hugh_Laurie_HBO","timestamp":"2019. április. 25. 10:26","title":"Dr. House űrkapitányként tér vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cab34cb-c501-49d5-8a8c-da1cdaa25877","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelmetlenül indul a Honor egyik még be sem mutatott újdonságának életútja, a készüléknek ugyanis nyoma veszett. A gyártó fizetni is hajlandó, csak valaki juttassa nekik vissza. Ha ez PR-fogás, akkor is kétségtelenül az érdekesebbek közé való.","shortLead":"Kényelmetlenül indul a Honor egyik még be sem mutatott újdonságának életútja, a készüléknek ugyanis nyoma veszett...","id":"20190425_honor_prototipus_elveszett_telefon_5_ezer_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cab34cb-c501-49d5-8a8c-da1cdaa25877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba74132-635d-4af2-92ea-749037f3e803","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_honor_prototipus_elveszett_telefon_5_ezer_euro","timestamp":"2019. április. 25. 08:03","title":"1,5 milliót fizetnek annak, aki megtalálja ezt az elveszett telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]