Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6491366-3271-4ffe-bdbc-01b912414d87","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"1968. augusztus 21-e óta vártam és óhajtottam az állítólagos szocializmus (a szovjet típusú tervező államkapitalizmus) összeomlását.","shortLead":"1968. augusztus 21-e óta vártam és óhajtottam az állítólagos szocializmus (a szovjet típusú tervező államkapitalizmus...","id":"20190426_TGM_19892019__osszefoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6491366-3271-4ffe-bdbc-01b912414d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12cb567-17aa-4a17-be1c-657fd5575e82","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_TGM_19892019__osszefoglalas","timestamp":"2019. április. 26. 14:00","title":"TGM: 1989–2019 – összefoglalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02681139-05af-4dba-9857-1b258f99953b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum Mozgalom panaszolta be a Fidesz-KDNP megtévesztő aláírásgyűjtését, amelyről videofelvétel is van: a pártszövetség a támogatói, adatbázisépítésre is használható íveket EP-választási regisztrációs íveknek állította be, és így kérte az embereket, hogy azokat írják alá. A választási bizottság semmi kivetnivalót nem talált ebben korábban.","shortLead":"A Momentum Mozgalom panaszolta be a Fidesz-KDNP megtévesztő aláírásgyűjtését, amelyről videofelvétel is van...","id":"20190426_Kimondta_a_Kuria_atverte_az_embereket_a_FideszKDNP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02681139-05af-4dba-9857-1b258f99953b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e57bd5-c839-4fa0-b892-95d61f2d89a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Kimondta_a_Kuria_atverte_az_embereket_a_FideszKDNP","timestamp":"2019. április. 26. 11:04","title":"Kimondta a Kúria: átverte az embereket a Fidesz-KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39cf0bc-ac9a-4fa6-b81f-b6c382b3ff9b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor sok politikussal találkozott már a pekingi Egy övezet, egy út csúcstalálkozó alkalmából, azonban eddig csak azt a képet rakta ki saját Facebook oldalára, amelyen Vlagyimir Putyin orosz államfővel együtt látható. Ami összetartozik, az össze is nő?\r

","shortLead":"Orbán Viktor sok politikussal találkozott már a pekingi Egy övezet, egy út csúcstalálkozó alkalmából, azonban eddig...","id":"20190427_Megnyugodhatunk_Orban_Pekingben_is_talalkozott_Putyinnal_es_buszkelkedik_is_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39cf0bc-ac9a-4fa6-b81f-b6c382b3ff9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7351582d-2ecc-4978-8538-4e4fe0a8f5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Megnyugodhatunk_Orban_Pekingben_is_talalkozott_Putyinnal_es_buszkelkedik_is_vele","timestamp":"2019. április. 27. 13:24","title":"Megnyugodhatunk, Orbán Pekingben is találkozott Putyinnal, és büszkélkedik is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Külön csapat dolgozik azon, hogy kiszámolják, mennyibe kerüljön az egyházi ingatlanok biztosítása.","shortLead":"Külön csapat dolgozik azon, hogy kiszámolják, mennyibe kerüljön az egyházi ingatlanok biztosítása.","id":"20190426_Ki_fizetne_ha_Magyarorszagon_egne_le_egy_templom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c58e250-8382-4c42-8f9a-ef66e6987076","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190426_Ki_fizetne_ha_Magyarorszagon_egne_le_egy_templom","timestamp":"2019. április. 26. 13:57","title":"Ki fizetne, ha Magyarországon égne le egy templom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946446f-d0cd-4b50-9b3c-fd18d7be878d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A „Putyin séfjeként” ismert orosz milliárdos, Jevgenyij Prigozsin komoly kártérítést fizetett azoknak a szülőknek, akiknek gyermekei valószínűleg az ő tulajdonában lévő étkeztetési cég ételeinek fogyasztásától szenvedtek mérgezést. Az ügy rávilágít arra, hogy Oroszországban is szeretnek rejtőzködni a hatalomhoz közeli milliárdosok.","shortLead":"A „Putyin séfjeként” ismert orosz milliárdos, Jevgenyij Prigozsin komoly kártérítést fizetett azoknak a szülőknek...","id":"20190427_Putyin_sefjenek_cege_megmergezte_a_moszkvai_ovodasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e946446f-d0cd-4b50-9b3c-fd18d7be878d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756bdc75-23bb-4ca4-8d94-f6334d2429ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Putyin_sefjenek_cege_megmergezte_a_moszkvai_ovodasokat","timestamp":"2019. április. 27. 13:00","title":"Putyin „séfjének” cége megmérgezte a moszkvai óvodásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c376855-a624-4b5c-b9a3-8bd6a2f1d477","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor egy nagy divatcéggel is leszerződött még januárban, így a Honor 20-ból és a Honor 20 Próból lesz egy speciális változat is.","shortLead":"A Honor egy nagy divatcéggel is leszerződött még januárban, így a Honor 20-ból és a Honor 20 Próból lesz egy speciális...","id":"20190425_honor_honor_20_honor_20_pro_okostelefon_moschino_divatmarka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c376855-a624-4b5c-b9a3-8bd6a2f1d477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7636d768-87d9-4c45-8999-d6eaa377947e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_honor_honor_20_honor_20_pro_okostelefon_moschino_divatmarka","timestamp":"2019. április. 25. 19:33","title":"Újabb meglepetés: speciális változat is készül majd a Honor 20-ból és a Honor 20 Próból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ed1c7-6b12-46a6-9955-74d1d6cedcfe","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Elkezdődött a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Millenárison. A díszvendégország Norvégia mellett kiemelt figyelmet kap a szélesebb európai irodalmi kínálat is. Ehhez a 3 és fél napon át tartó körutazáshoz szeretnénk néhány programot ajánlani a teljesség igénye nélkül.","shortLead":"Elkezdődött a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Millenárison. A díszvendégország Norvégia mellett kiemelt...","id":"20190425_Elhozzuk_a_vilagot_neked","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74ed1c7-6b12-46a6-9955-74d1d6cedcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7a408-6463-4eb3-a1dd-c25098144c7d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190425_Elhozzuk_a_vilagot_neked","timestamp":"2019. április. 26. 08:00","title":"Elhozzuk a világot neked!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes csípőjét az év elején műtötték, a vártnál lassabban halad a rehabilitációja.","shortLead":"Az énekes csípőjét az év elején műtötték, a vártnál lassabban halad a rehabilitációja.","id":"20190426_demjen_ferenc_mutet_rehabilitacio_gyogyulas_koncert_fellepes_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f20bfb-e65e-4c42-b9c8-53515000e6ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_demjen_ferenc_mutet_rehabilitacio_gyogyulas_koncert_fellepes_lemondas","timestamp":"2019. április. 26. 08:29","title":"Járni tanul Demjén Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]