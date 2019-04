Egészen addig elhalasztják II. Erzsébet királynő parlamenti nyitóbeszédét, amíg nincs megállapodás a Brexitről – jelentette be a miniszterelnök szóvivője. Ez azt is jelenti, hogy a londoni parlament soron következő ülésszakának kezdete is bizonytalan.

„A Brexit-megállapodás aláírása még az előző ciklus feladatai közé tartozott, és még be kell fejeznünk a munkát” – mondta Theresa May szóvivője.

A parlament alakuló ülését mindig az uralkodó nyitja meg a Westminster felsőházában. A királynő (vagy király) beszéde mindig szimbolikus, melyben felolvassa a ciklusra szánt kormányprogramot.

A szokás szerint a beszéd közben egyébként egy képviselőt mindig túszul ejtenek a Buckingham-palotában, nehogy bármi baja essen az uralkodónak a parlamentben. Ezen kívül a parlament pincéit is átfésülik, nehogy előbújjon Guy Fawkes.

II. Erzsébet eddig uralkodása alatt kétszer hagyta ki az alakuló ülést. 1959-ben Andrással, 1963-ban pedig Edwárddal volt terhes. A 64 éves pályafutása alatt 62 alkalommal mondott beszédet.

Az áprilisi EU-csúcson abban állapodtak meg az EU állam- és kormányfői, hogy a Brexit legfeljebb október 31-ig halasztható, de az egyezmény lehetővé teszi a határidő előtti brit kilépést is.