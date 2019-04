Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fb814ad-3276-41c4-8954-afea95f1c052","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a mosdóban dohányzott, aztán nem lehetett vele bírni.","shortLead":"A férfi a mosdóban dohányzott, aztán nem lehetett vele bírni.","id":"20190427_Agressziv_utas_miatt_szallt_le_egy_gep_Ferihegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fb814ad-3276-41c4-8954-afea95f1c052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e581afc2-daa5-464f-a733-9081f0e290b2","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Agressziv_utas_miatt_szallt_le_egy_gep_Ferihegyen","timestamp":"2019. április. 27. 08:50","title":"Agresszív utas miatt szállt le egy gép Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Film készül a színész életének egyik legnehezebb időszakáról.","shortLead":"Film készül a színész életének egyik legnehezebb időszakáról.","id":"20190427_Szabo_Gyozo_egy_idore_visszater_a_drogpokolba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b346559a-7caa-4000-9c41-bb69c9b467d4","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Szabo_Gyozo_egy_idore_visszater_a_drogpokolba","timestamp":"2019. április. 27. 08:57","title":"Szabó Győző egy időre visszatér a drogpokolba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","shortLead":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","id":"20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42233-a642-4d95-8c65-5d502c6680ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","timestamp":"2019. április. 27. 14:20","title":"Mit lehet enni bringázás közben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38187c07-9555-446e-81b7-fb2e2d292913","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfedeztek egy kisbolygót a Naprendszerben, aminek épp olyan csóvája van, mint az üstökösöknek. Az pedig nem sok jót jelent.","shortLead":"Felfedeztek egy kisbolygót a Naprendszerben, aminek épp olyan csóvája van, mint az üstökösöknek. Az pedig nem sok jót...","id":"20190427_Szetrobbano_vilagokat_fotozott_le_a_Hubble","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38187c07-9555-446e-81b7-fb2e2d292913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b531ad1-429e-49a7-8c55-4c6e722505c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_Szetrobbano_vilagokat_fotozott_le_a_Hubble","timestamp":"2019. április. 27. 19:06","title":"Egy kisbolygó haláltusáját sikerült lefotózni a Hubble űrtávcsővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Galaxy Fold piacra dobásának utolsó pillanatban történt elhalasztása a legrosszabb dolog, ami a Samsunggal történhetett. Hogy az iparágra milyen hatással lesz, az még nem világos.","shortLead":"A Galaxy Fold piacra dobásának utolsó pillanatban történt elhalasztása a legrosszabb dolog, ami a Samsunggal...","id":"201917__osszehajthato_telefonok__samsungfiasko__toresvonalak__osszevissza_hajtogatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced18030-ad10-4301-93d2-88205125a4c9","keywords":null,"link":"/tudomany/201917__osszehajthato_telefonok__samsungfiasko__toresvonalak__osszevissza_hajtogatjak","timestamp":"2019. április. 27. 20:00","title":"Ez a legrosszabb dolog, ami a Samsunggal történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagramon jelentette be a hírt.","shortLead":"Az Instagramon jelentette be a hírt.","id":"20190428_Toth_Gabi_baba_Instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4afe16-b427-47f4-8a1e-a713a604b777","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Toth_Gabi_baba_Instagram","timestamp":"2019. április. 28. 10:12","title":"Tóth Gabi gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Manfred Weber, az EPP csúcsjelöltje szerint a kereszténység nem a múzeumba való.\r

","shortLead":"Manfred Weber, az EPP csúcsjelöltje szerint a kereszténység nem a múzeumba való.\r

","id":"20190427_Tombol_a_kereszteny_kampany_a_Neppartban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba82187-668f-450f-becf-2354be26c7e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Tombol_a_kereszteny_kampany_a_Neppartban","timestamp":"2019. április. 27. 16:40","title":"Tombol a keresztény kampány a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Budapest-Belgrád-vasútvonal lesz a leggyorsabb út Délkelet-Európából a kontinens belseje felé – mondta a Kossuth rádióban.","shortLead":"A Budapest-Belgrád-vasútvonal lesz a leggyorsabb út Délkelet-Európából a kontinens belseje felé – mondta a Kossuth...","id":"20190428_szijjarto_kinai_vasut_belgrad_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cda312d-ce96-4617-a690-33ad2f91685b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_szijjarto_kinai_vasut_belgrad_budapest","timestamp":"2019. április. 28. 08:22","title":"Szijjártó elmagyarázta, miért lesz nekünk jó a 750 milliárdos kínai vasútvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]