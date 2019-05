Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebb32446-1629-48cc-8e27-c28b713e723d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 85 éves Akihitónak megromlott az egészségi állapota, a trónon fia követi. Japánban a császárnak csupán protokolláris kötelezettségei vannak, politikai szerepe nincs.","shortLead":"A 85 éves Akihitónak megromlott az egészségi állapota, a trónon fia követi. Japánban a császárnak csupán protokolláris...","id":"20190430_Tavozott_a_tronrol_a_japan_csaszar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebb32446-1629-48cc-8e27-c28b713e723d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b225610-ea99-484a-a2b3-aaf1c872c8d6","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Tavozott_a_tronrol_a_japan_csaszar","timestamp":"2019. április. 30. 11:04","title":"Távozott a trónról a japán császár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f564ef-1453-46f2-b706-8e3ab9201d31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 12-vel mutatkozott be a Screen Time (Képernyőidő) funkció, amellyel ellenőrizhető az okostelefon képernyője előtt töltött idő. Persze harmadik fél alkalmazásai is használhatók erre, azonban úgy tűnik, ez nem nagyon tetszik az Apple-nek.","shortLead":"Az iOS 12-vel mutatkozott be a Screen Time (Képernyőidő) funkció, amellyel ellenőrizhető az okostelefon képernyője...","id":"20190430_screen_time_konkurens_alkalmazasok_kivetele_az_app_storebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22f564ef-1453-46f2-b706-8e3ab9201d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1785ac7-2dae-4a3d-8ac1-d7ad8bf04d27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_screen_time_konkurens_alkalmazasok_kivetele_az_app_storebol","timestamp":"2019. április. 30. 17:03","title":"Durva vád: csendben ellehetetlenít az Apple rivális alkalmazásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0ee669-33c5-4551-8ece-eb2e0e0e2999","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár korábban folytak találgatások, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank a brexit miatt elhagyja Londont, de kiderült, várost nem csak épületet vált a bank.","shortLead":"Bár korábban folytak találgatások, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank a brexit miatt elhagyja Londont, de...","id":"20190501_Simor_Andras_marad_Londonban_az_EBRD","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0ee669-33c5-4551-8ece-eb2e0e0e2999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede32d0-da6f-4863-988b-e11a9c661e91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_Simor_Andras_marad_Londonban_az_EBRD","timestamp":"2019. május. 01. 18:32","title":"Simor András: marad Londonban az EBRD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A negatív hatásokat a bulinegyedben élők szenvedik el, igaz, a helyieknek kevés rossz tapasztalata volt a turistákkal.","shortLead":"A negatív hatásokat a bulinegyedben élők szenvedik el, igaz, a helyieknek kevés rossz tapasztalata volt a turistákkal.","id":"20190430_Budapest_az_otodik_leginkabb_tulturistasodott_varos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f824a1bc-fecd-47c4-bc0b-41a81493e496","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Budapest_az_otodik_leginkabb_tulturistasodott_varos","timestamp":"2019. április. 30. 10:17","title":"Budapest az ötödik leginkább túlturistásodott város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nehezebb bejutni az idősotthonokba, a jelentkezők fele meghal, mielőtt helyet kapna. ","shortLead":"Egyre nehezebb bejutni az idősotthonokba, a jelentkezők fele meghal, mielőtt helyet kapna. ","id":"20190430_Feketen_mukodtetett_meregdraga_idosotthonokra_panaszkodnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d86370-badb-41b5-a7b0-0f51f74dbbf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Feketen_mukodtetett_meregdraga_idosotthonokra_panaszkodnak","timestamp":"2019. április. 30. 08:20","title":"Feketén működtetett, méregdrága idősotthonokra panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc7fc68-181c-4cfc-8e20-c12b18685a18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb megkötés érkezett a májusi nagy Windows-frissítés előtt: ezúttal a géphez csatlakoztatott USB-kulccsal vagy SD-kártyás tárolással kapcsolatban.","shortLead":"Újabb megkötés érkezett a májusi nagy Windows-frissítés előtt: ezúttal a géphez csatlakoztatott USB-kulccsal vagy...","id":"20190430_windows_10_majusi_frissites_usb_pendrive_sd_kartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc7fc68-181c-4cfc-8e20-c12b18685a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba26b976-3c94-4cf1-af03-83a3f8d3a9d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_windows_10_majusi_frissites_usb_pendrive_sd_kartya","timestamp":"2019. április. 30. 09:03","title":"Gondban lesz a számítógépe a nagy Windows-frissítéssel, ha pendrive vagy SD-kártya van bedugva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006c422c-bf32-4055-9fe7-86c160c79152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munka ünnepe mellett az EU-csatlakozás 15 éves évfordulóját is ünnepeltük szerdán, kevesebb mint egy hónappal az európai parlamenti választások előtt. Valamennyi ellenzéki párt tartott megmozdulást, Orbán Viktor pedig Varsóba utazott, hogy a Magyarországgal egyszerre csatlakozott uniós tagállamok vezetőivel tárgyaljon.","shortLead":"A munka ünnepe mellett az EU-csatlakozás 15 éves évfordulóját is ünnepeltük szerdán, kevesebb mint egy hónappal...","id":"20190501_A_munka_unnepe_vagy_az_EUcsatlakozas_evforduloja__majus_elseje_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=006c422c-bf32-4055-9fe7-86c160c79152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d53de39-c03d-4f22-909a-275d94970349","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_A_munka_unnepe_vagy_az_EUcsatlakozas_evforduloja__majus_elseje_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 01. 09:38","title":"Orbánnak mennie kell – üzenték az ellenzéki pártok május 1-jén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a19bffc-d662-4f18-9b43-4852a6c6e7a8","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"A címben idézett mondat akár egy zsarolóvírus fenyegetése is lehetne, de akár egy egyszerű jó tanács is, nehogy ennek a zsarolóvírusnak az áldozatai legyünk. Cikkünkben körüljárjuk, hogy milyen támadásokra számíthatunk a kiberbűnözőktől, és mit tehetünk ellenük?","shortLead":"A címben idézett mondat akár egy zsarolóvírus fenyegetése is lehetne, de akár egy egyszerű jó tanács is, nehogy ennek...","id":"20190425_Cege_van_Inkabb_fizessen_mint_hogy_nagyobb_baj_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a19bffc-d662-4f18-9b43-4852a6c6e7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93274e60-14f4-4652-b671-25f8fa795c42","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_Cege_van_Inkabb_fizessen_mint_hogy_nagyobb_baj_legyen","timestamp":"2019. április. 30. 12:30","title":"Cége van? Inkább fizessen, mint hogy nagyobb baj legyen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]