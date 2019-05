Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e4945b4-4211-4b39-ab04-a0c1f3dbc3a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már régóta nem tudott senki sem nyereséges céget vinni a szentendrei épületbe, most le is bontották.","shortLead":"Már régóta nem tudott senki sem nyereséges céget vinni a szentendrei épületbe, most le is bontották.","id":"20190502_Hires_Makoveczepitmenyt_bontottak_el_hogy_irodahaz_epuljon_a_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e4945b4-4211-4b39-ab04-a0c1f3dbc3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e31cfa-b4b0-404f-86cf-40f2bd95aa50","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190502_Hires_Makoveczepitmenyt_bontottak_el_hogy_irodahaz_epuljon_a_helyen","timestamp":"2019. május. 02. 18:17","title":"Híres Makovecz-építményt bontottak el, hogy irodaház épüljön a helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e086bb-c692-44b1-8ac8-9b72a2c223e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Patai Mihályról május 21-én szavaznak.","shortLead":"Patai Mihályról május 21-én szavaznak.","id":"20190503_Az_MNB_alelnoke_lehet_az_uj_tozsdeelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82e086bb-c692-44b1-8ac8-9b72a2c223e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bd8e35-4232-41eb-9a42-2091838faa2e","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Az_MNB_alelnoke_lehet_az_uj_tozsdeelnok","timestamp":"2019. május. 03. 15:15","title":"Az MNB alelnöke lehet az új tőzsdeelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pesti Srácok értesülését részben megerősítette a rendőrség. ","shortLead":"A Pesti Srácok értesülését részben megerősítette a rendőrség. ","id":"20190502_4es_metro_nyomozas_felfuggesztes_megszuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19c0307-bb4e-4050-868d-cff8fad6b4e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_4es_metro_nyomozas_felfuggesztes_megszuntetes","timestamp":"2019. május. 02. 12:22","title":"Felfüggesztették, megszüntették a nyomozást a 4-es metró ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2000/2001-ben született fiatalok pályázhatnak az utazási igazolványra mostantól két hétig.","shortLead":"2000/2001-ben született fiatalok pályázhatnak az utazási igazolványra mostantól két hétig.","id":"20190502_Huszezer_fiatalnak_kinal_az_Europai_Bizottsag_egy_honapos_europai_utazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30734fb7-4748-427e-b02e-8f8e23360a29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_Huszezer_fiatalnak_kinal_az_Europai_Bizottsag_egy_honapos_europai_utazast","timestamp":"2019. május. 02. 15:51","title":"Húszezer fiatalnak kínál az Európai Bizottság egy hónapos európai utazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92cdeb2-0357-4372-860a-26616a15f47a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyebek között a közös uniós piac és költségvetés szerepét hangsúlyozza az a nyilatkozat, amelyet az Európai Unióba 2004 után belépett tizenhárom ország szerdai varsói csúcstalálkozóján fogadtak el – közölte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő az értekezletet követő sajtóértekezleten.","shortLead":"Egyebek között a közös uniós piac és költségvetés szerepét hangsúlyozza az a nyilatkozat, amelyet az Európai Unióba...","id":"20190501_kozos_nyilatkozat_europai_unio_csatlakozas_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f92cdeb2-0357-4372-860a-26616a15f47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ab9bd0-1daa-415f-bfac-8d7a70f6ba64","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_kozos_nyilatkozat_europai_unio_csatlakozas_evfordulo","timestamp":"2019. május. 01. 17:44","title":"Összejöttek, nyilatkoztak a 15 éve csatlakozott uniós tagállamok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16101291-e1ca-425f-9350-233683d45982","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201918_avegtelenig_es_tovabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16101291-e1ca-425f-9350-233683d45982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d593046-1e9d-419d-91a1-9b629cefa40e","keywords":null,"link":"/itthon/201918_avegtelenig_es_tovabb","timestamp":"2019. május. 02. 12:30","title":"Farkas Zoltán: A végtelenig és tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"Dercsényi Dávid - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A globális trendek azt mutatják, hogy a világ számos részén romlik a sajtószabadság helyzete, különösen Amerikában és Kelet-Európában. Nézzük, hogyan állunk a sajtó szabadságával a sajtószabadság napján.","shortLead":"A globális trendek azt mutatják, hogy a világ számos részén romlik a sajtószabadság helyzete, különösen Amerikában és...","id":"20190503_Ha_ma_csak_egy_abrat_nez_meg_a_magyar_sajtoszabadsag_helyzeterol_ez_legyen_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f19c46-2eda-4c0b-9317-cb2b14c0fde7","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Ha_ma_csak_egy_abrat_nez_meg_a_magyar_sajtoszabadsag_helyzeterol_ez_legyen_az","timestamp":"2019. május. 03. 11:55","title":"\"Ide neutronbomba kell!\" A magyar médiahelyzetről a sajtószabadság napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Közép-Európa katonai kiadásai nőttek a legnagyobbat 2018-ban, a Moszkva miatt érzett fenyegetettség okán. Oroszország eközben kevesebbet költött, Amerika viszont hosszú évek után újra többet. Tavaly a Föld minden egyes lakosára 70 ezer forintnyi katonai kiadás jutott.","shortLead":"Közép-Európa katonai kiadásai nőttek a legnagyobbat 2018-ban, a Moszkva miatt érzett fenyegetettség okán. Oroszország...","id":"20190502_fegyverkezes_katonai_kiadasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533d7b76-7453-4ac2-9419-ea77f9a86927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_fegyverkezes_katonai_kiadasok","timestamp":"2019. május. 02. 15:25","title":"Putyin miatt fegyverkezik Közép-Európa, Orbán külön úton jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]