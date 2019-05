Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Polt Péter-féle Legfőbb Ügylészségtől várja, hogy adjon igazat abban, ami a kiperelt dokumentumokból kiderül: törvénytelen, hogy a svájci, és nem a magyar jog az irányadó a paksi bővítés szerződésében.","shortLead":"A Polt Péter-féle Legfőbb Ügylészségtől várja, hogy adjon igazat abban, ami a kiperelt dokumentumokból kiderül...","id":"20190502_Az_ugyeszseghez_fordul_Javor_Benedek_szerinte_torvenytelen_Paks_II_szerzodese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81706aa-c614-4ceb-9459-023c388aea1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_Az_ugyeszseghez_fordul_Javor_Benedek_szerinte_torvenytelen_Paks_II_szerzodese","timestamp":"2019. május. 02. 14:36","title":"A Legfőbb Ügyészséghez fordul Jávor Benedek, szerinte törvénytelen Paks II. szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09227341-34fd-43c6-8b10-fb46a10453e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Matakónak hívják azt a tatufélét, amely teljes gömbbé tud összegömbölyödni. A Fővárosi Állat- s Növénykertben négy hete született egy ilyen bébi. Mutatjuk.","shortLead":"Matakónak hívják azt a tatufélét, amely teljes gömbbé tud összegömbölyödni. A Fővárosi Állat- s Növénykertben négy hete...","id":"20190503_Ime_a_budapesti_extrakulonleges_tatulany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09227341-34fd-43c6-8b10-fb46a10453e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3609d22-c5ce-441c-b524-9a6f56a155c4","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Ime_a_budapesti_extrakulonleges_tatulany","timestamp":"2019. május. 03. 15:20","title":"Íme, a budapesti extrakülönleges tatulány!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eugene Viollet-le-Duc francia építész a 19. század közepén kapta meg a feladatot, hogy restaurálja a Notre-Dame-székesegyházat, amelynek akkor épp úgy hiányzott a tornya, mint most. A szakember azonban úgy döntött, nem másolja le az eredetit, inkább új tervek alapján egy teljesen újat épít.","shortLead":"Eugene Viollet-le-Duc francia építész a 19. század közepén kapta meg a feladatot, hogy restaurálja...","id":"20190503_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3b0541-7af4-412b-b161-232836e9c211","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites","timestamp":"2019. május. 03. 16:03","title":"Lehet, hogy a Notre-Dame már soha nem lesz olyan, mint a tűz előtt – és ez nem feltétlenül baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentős veszélyben van a média-, és a véleménynyilvánítás szabadsága Európában az Európa Tanács szerint. Jelentésükben hazánkra is kitérnek.","shortLead":"Jelentős veszélyben van a média-, és a véleménynyilvánítás szabadsága Európában az Európa Tanács szerint. Jelentésükben...","id":"20190503_A_magyar_sajtohelyzet_miatt_is_aggodik_az_Europa_Tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4453283a-2693-40db-b4bf-3a7a50881c82","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_A_magyar_sajtohelyzet_miatt_is_aggodik_az_Europa_Tanacs","timestamp":"2019. május. 03. 05:40","title":"A magyar sajtóhelyzet miatt is aggódik az Európa Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f8c389-8e00-43af-8fd5-5e697db78388","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magas tesztoszteronszintje miatt vitákat keltő dél-afrikai Caster Semenya megnyerte Dohában az utolsó olyan versenyét, amelyen még nem kellett hormonszint-csökkentő szereket szednie.\r

\r

","shortLead":"A magas tesztoszteronszintje miatt vitákat keltő dél-afrikai Caster Semenya megnyerte Dohában az utolsó olyan...","id":"20190503_Semenya_megnyerte_az_utolso_hormoncsokkentes_nelkuli_versenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02f8c389-8e00-43af-8fd5-5e697db78388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d92bfa-6e45-4a60-a7fd-80e26d4c07eb","keywords":null,"link":"/sport/20190503_Semenya_megnyerte_az_utolso_hormoncsokkentes_nelkuli_versenyet","timestamp":"2019. május. 03. 20:48","title":"Semenya megnyerte az utolsó, hormoncsökkentés nélküli versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595d7c3e-ff29-4b7c-84d9-f30d31f7c9ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"250 km/órával száguldó, drága luxusautók hadát vonta ki a forgalomból a német rendőrség az egyik autópályán. Az autók többségén norvég rendszám volt, és az Eurorally nevű illegális versenyre utaló felirat.","shortLead":"250 km/órával száguldó, drága luxusautók hadát vonta ki a forgalomból a német rendőrség az egyik autópályán. Az autók...","id":"20190502_Szazhet_Oslobol_Pragaba_tarto_illegalis_autoversenyzot_kapcsoltak_le_a_nemet_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=595d7c3e-ff29-4b7c-84d9-f30d31f7c9ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d69f6a3-dfb0-4fc8-a4c9-16a8bbb1ed21","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Szazhet_Oslobol_Pragaba_tarto_illegalis_autoversenyzot_kapcsoltak_le_a_nemet_rendorok","timestamp":"2019. május. 02. 20:42","title":"Százhét Oslóból Prágába tartó illegális autóversenyzőt kapcsoltak le a német rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffdc3f6-d7f2-4a37-9ddb-244ebf2f1776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hitelesnek tűnő renderelt képek szivárogtak ki az idei év egyik nagyon várt telefonjáról, az összehajtható Motorola Razrról.","shortLead":"Hitelesnek tűnő renderelt képek szivárogtak ki az idei év egyik nagyon várt telefonjáról, az összehajtható Motorola...","id":"20190503_motorola_razr_2019_renderelt_kepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ffdc3f6-d7f2-4a37-9ddb-244ebf2f1776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b213ee-9305-420e-b70d-fbc18056c270","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_motorola_razr_2019_renderelt_kepek","timestamp":"2019. május. 03. 15:03","title":"Nosztalgia és csúcstechnológia: ilyen lehet az összehajtható Motorola Razr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth rádióban járt a miniszterelnök. Hosszan méltatta Salvinit, ekézte a brüsszeli „eliteket”. Orbán panaszkodott az olasz miniszterelnök-helyettesnek, bár nem sírt a vállán. Orbán annyira egyszerűen fogalmazott néhol, hogy ő maga is azt mondta, „elnézést, hogy ilyen keresetlenül beszélek”.","shortLead":"A Kossuth rádióban járt a miniszterelnök. Hosszan méltatta Salvinit, ekézte a brüsszeli „eliteket”. Orbán panaszkodott...","id":"20190503_Orban_Szeretem_az_ujonnan_erkezoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467ac685-aa16-4711-bd47-a2a649d6a42b","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Orban_Szeretem_az_ujonnan_erkezoket","timestamp":"2019. május. 03. 07:59","title":"Orbán: Szeretem az újonnan érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]