[{"available":true,"c_guid":"a06cc66f-c0fc-488c-8c33-a5fea2406d21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni maraton résztvevői szó szerint belekóstoltak a jövőbe: zselészerű anyagba csomagolt vizet is fogyaszthattak frissítőként. A szervezők ezzel próbálták csökkenteni a világban egyre nagyobb számban előforduló műanyaghulladékokat. ","shortLead":"A londoni maraton résztvevői szó szerint belekóstoltak a jövőbe: zselészerű anyagba csomagolt vizet is fogyaszthattak...","id":"20190503_eheto_viz_membran_zsele_londoni_maraton_pet_palack_muanyaghulladek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a06cc66f-c0fc-488c-8c33-a5fea2406d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871f835d-a6a1-4528-8545-306433b09179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_eheto_viz_membran_zsele_londoni_maraton_pet_palack_muanyaghulladek","timestamp":"2019. május. 03. 20:03","title":"Ez a jövő? Ehető vízzel frissíthették magukat a londoni maraton futói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sztankay István unokája, Farkasházi Réka és Kárász Eszter lánya is segít az SOS Gyermekfalvakban élőknek. 23 ezer gyerek nem élhet ma Magyarországon az anyukájával. Vasárnap ők nem tudnak kinek szavalni.","shortLead":"Sztankay István unokája, Farkasházi Réka és Kárász Eszter lánya is segít az SOS Gyermekfalvakban élőknek. 23 ezer...","id":"20190503_Meghato_video_23_ezer_gyereknek_egeszen_mast_jelent_az_Anyak_napja_mint_tarsainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6be3ae-bf86-4c0b-acf3-99122fabcffd","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Meghato_video_23_ezer_gyereknek_egeszen_mast_jelent_az_Anyak_napja_mint_tarsainak","timestamp":"2019. május. 03. 09:06","title":"Megható videó: 23 ezer gyereknek egészen mást jelent az anyák napja, mint társainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lépéssel sokkal nehezebb lesz az ügyeleteket tervezni a kórházban. ","shortLead":"A lépéssel sokkal nehezebb lesz az ügyeleteket tervezni a kórházban. ","id":"20190503_84_orvos_mondott_nemet_a_szabalytalansagokra_a_baleseti_kozpontban_felmondtak_a_tulmunka_szerzodesuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a51c8-954b-4068-8a77-00654b763306","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_84_orvos_mondott_nemet_a_szabalytalansagokra_a_baleseti_kozpontban_felmondtak_a_tulmunka_szerzodesuket","timestamp":"2019. május. 03. 15:52","title":"Felmondta a túlmunkaszerződését 84 orvos a baleseti központban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2017 végén rakétázott utoljára Észak-Korea.","shortLead":"2017 végén rakétázott utoljára Észak-Korea.","id":"20190504_EszakKorea_tobb_raketatt_is_kilott_a_Japantenger_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c017d2-b8fe-4bac-a448-89bbb7d99206","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_EszakKorea_tobb_raketatt_is_kilott_a_Japantenger_fele","timestamp":"2019. május. 04. 08:34","title":"Észak-Korea több rakétát is kilőtt a Japán-tenger felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba00cc0-4baf-4bf6-9bc9-4bcfc13be373","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Növekvő szakadék – a nemzetközi műtárgypiac 2018-ban / Felületi Depresszió – az Easttopics Space nyitókiállítása / A pavilon bojkottja – civil kurázsi Franco idején / Válságban is csillognak – Art Dubai és Art Basel Hong Kong / Feltenni a régiót a térképre – a kelet-európai kortárs gyűjtés stratégiái / Most Bécs a nők városa – a Belvedere tárlatáról / Kivonással keletkezik – a design pillanata","shortLead":"Növekvő szakadék – a nemzetközi műtárgypiac 2018-ban / Felületi Depresszió – az Easttopics Space nyitókiállítása...","id":"20190503_Megjelent_a_Muerto_2019_majusi_lapszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba00cc0-4baf-4bf6-9bc9-4bcfc13be373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4e2f5b-2f22-446f-aa3e-f8b4dfeabc80","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190503_Megjelent_a_Muerto_2019_majusi_lapszama","timestamp":"2019. május. 03. 14:19","title":"Megjelent a Műértő 2019 májusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olyan fontos partner Törökország, hogy a külügyminiszterük mai látogatása után hamarosan ismét Magyarországra jön az államfő is. ","shortLead":"Olyan fontos partner Törökország, hogy a külügyminiszterük mai látogatása után hamarosan ismét Magyarországra jön...","id":"20190503_Osszel_megint_Budapestre_jon_Erdogan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cc0e7a-5c85-4948-abf3-37a45698b3d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Osszel_megint_Budapestre_jon_Erdogan","timestamp":"2019. május. 03. 14:48","title":"Ősszel megint Budapestre jön Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb0b16f-fcfb-499f-9e4e-fa3d334699a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandia kitiltotta az országból és a 26 államból álló schengeni övezetből Steven Anderson amerikai prédikátort, aki 2016-ban azzal szerzett magának kétes hírnevet, hogy gusztustalan perverzeknek és pedofiloknak nevezte az USA-beli Orlando egyik melegbárjában végrehajtott 2016-os mészárlás során megölt 49 embert. Anderson most azzal válaszolt a hollandoknak, hogy országuk Szodoma és Gomora mintájára fog elpusztulni. Anderson egy magyar nőt vett két évtizede feleségül.","shortLead":"Hollandia kitiltotta az országból és a 26 államból álló schengeni övezetből Steven Anderson amerikai prédikátort, aki...","id":"20190503_Kitiltottak_Europabol_a_tomeggyilkossagot_helyeslo_amerikai_predikatort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb0b16f-fcfb-499f-9e4e-fa3d334699a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47efa3b3-7ca3-4454-b291-c70abd4fe3e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Kitiltottak_Europabol_a_tomeggyilkossagot_helyeslo_amerikai_predikatort","timestamp":"2019. május. 03. 10:53","title":"Kitiltották Európából a tömeggyilkosságot helyeslő amerikai prédikátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bulgáriába utazik Ferenc pápa, de nem lesz közös istentisztelet, mert a szent ortodox szabályok ezt diktálják. A közös ima is elképzelhetetlen az ortodoxonak.","shortLead":"Bulgáriába utazik Ferenc pápa, de nem lesz közös istentisztelet, mert a szent ortodox szabályok ezt diktálják. A közös...","id":"20190503_A_szent_szabalyok_miatt_nem_vesznek_reszt_Ferenc_papaval_kozos_misen_a_bolgar_ortodoxok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a4cf5-1a48-4df7-a98c-1fb9e419c6f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_A_szent_szabalyok_miatt_nem_vesznek_reszt_Ferenc_papaval_kozos_misen_a_bolgar_ortodoxok","timestamp":"2019. május. 03. 18:31","title":"A \"szent szabályok\" miatt nem vesznek részt Ferenc pápával közös misén a bolgár ortodoxok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]