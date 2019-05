Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester szerint a botrány abból származik, ami a közbeszerzés lezárása után történt.\r

","shortLead":"A zuglói polgármester szerint a botrány abból származik, ami a közbeszerzés lezárása után történt.\r

","id":"20190512_Karacsony_a_patkanyirtasi_szavazasrol_Nem_tudom_ez_miert_olyan_nagy_hir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdc3d76-5384-4284-8659-24f534e4286e","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Karacsony_a_patkanyirtasi_szavazasrol_Nem_tudom_ez_miert_olyan_nagy_hir","timestamp":"2019. május. 12. 14:18","title":"Karácsony a patkányirtási szavazásról: Nem tudom, ez miért olyan nagy hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882fc413-fe85-435a-85c7-91d7bd279f08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez lenne az újrahasznosítás újabb előnye.","shortLead":"Ez lenne az újrahasznosítás újabb előnye.","id":"20190512_Nemes_celert_kezdett_mobilokat_gyujteni_az_Allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=882fc413-fe85-435a-85c7-91d7bd279f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cfae00-db88-4ecc-be03-9e26a16da4c6","keywords":null,"link":"/elet/20190512_Nemes_celert_kezdett_mobilokat_gyujteni_az_Allatkert","timestamp":"2019. május. 12. 21:47","title":"Nemes célért kezdett mobilokat gyűjteni az Állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b02390c-75b3-43ef-9e49-63718f7bc6c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába figyelmeztetik a tömegközlekedőket San Franciscóban, csak nem értik meg, hogy ne fel-/leszállás közben dugdossák a füleikbe az AirPodsokat. ","shortLead":"Hiába figyelmeztetik a tömegközlekedőket San Franciscóban, csak nem értik meg, hogy ne fel-/leszállás közben dugdossák...","id":"20190512_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_san_francisco_bart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b02390c-75b3-43ef-9e49-63718f7bc6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840e5747-e228-44cb-a257-1889813d1512","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_san_francisco_bart","timestamp":"2019. május. 12. 08:03","title":"Potyognak az AirPodsok az utasok füléből, sorban halásszák ki őket a sínek közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy hétben továbbra is a Samsung Galaxy Foldon volt a mobilipar és a tech sajtó szeme, de kiderült az is, mi köze a beluga bálnáknak az iPhone-okhoz. Többek között ezekkel a hírekkel foglalkozik az Őrültech jubileumi adása.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben továbbra is a Samsung Galaxy Foldon volt a mobilipar és a tech sajtó szeme, de kiderült az is, mi...","id":"20190512_podcast_tech_hirek_orultech","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ce96bb-941d-4c1c-9d9a-9b864a2b4238","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_podcast_tech_hirek_orultech","timestamp":"2019. május. 12. 21:03","title":"Podcast: Mi köze a beluga bálnának az iPhone-hoz? És mi az az ehető víz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c61e869-cdfb-4bb3-b0d7-5cd585663935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áramellátási hiba miatt nem működött reggel az IPTV szolgáltatás, az ügyfélszolgálatot még mindig nem lehet elérni. ","shortLead":"Áramellátási hiba miatt nem működött reggel az IPTV szolgáltatás, az ügyfélszolgálatot még mindig nem lehet elérni. ","id":"20190512_Akadozik_a_Telekom_szolgaltatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c61e869-cdfb-4bb3-b0d7-5cd585663935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a9b635-2c79-4eab-8548-8d04c4ce5a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_Akadozik_a_Telekom_szolgaltatasa","timestamp":"2019. május. 12. 10:00","title":"Kiderült, miért akadozott a Telekom szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b7ae59-3553-4001-bc55-6d994e439c3c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gereben Lívia kezelését már el is kezdték a Szent László kórházban. ","shortLead":"Gereben Lívia kezelését már el is kezdték a Szent László kórházban. ","id":"20190512_Leukemias_a_magyar_valogatott_fiatal_20_eves_kosarlabdazoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50b7ae59-3553-4001-bc55-6d994e439c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3286bdb8-0e61-4c04-ab62-86e702724fba","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Leukemias_a_magyar_valogatott_fiatal_20_eves_kosarlabdazoja","timestamp":"2019. május. 12. 08:40","title":"Leukémiás a magyar válogatott 20 éves kosárlabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4792d0f9-c6eb-4b30-817c-a88a2ded5101","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudta, hogy a Trónok harca ír színésze ilyen bulikat csinál? ","shortLead":"Tudta, hogy a Trónok harca ír színésze ilyen bulikat csinál? ","id":"20190513_Hodor_Szegedi_Egyetemi_Napok_Dj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4792d0f9-c6eb-4b30-817c-a88a2ded5101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfffd38-fee6-43cb-afc5-ada55b628dab","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Hodor_Szegedi_Egyetemi_Napok_Dj","timestamp":"2019. május. 13. 10:05","title":"Lemezek harca: Hodor Szegeden DJ-zett a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a048b-e22c-4c89-83c4-a43ce61a9eb1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Megérkeztek a szombati eredmények.","shortLead":"Megérkeztek a szombati eredmények.","id":"20190511_Gyozott_a_Puskas_Akademia_es_a_Mol_Vidi_kikapott_a_Kisvarda_es_az_MTK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433a048b-e22c-4c89-83c4-a43ce61a9eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbd460b-ef9e-4571-ab45-8c07f8497742","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Gyozott_a_Puskas_Akademia_es_a_Mol_Vidi_kikapott_a_Kisvarda_es_az_MTK","timestamp":"2019. május. 11. 19:09","title":"Győzött a Puskás Akadémia és a Mol Vidi, kikapott a Kisvárda és az MTK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]