Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeleg a Trónok harca másnaposság.\r

\r

","shortLead":"Közeleg a Trónok harca másnaposság.\r

\r

","id":"20190517_Magyarorszagnyi_ember_nem_megy_dolgozni_hetfon_a_Tronok_harca_miatt_az_USAban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1d95a3-7d83-41df-83d2-708d08429bdc","keywords":null,"link":"/kultura/20190517_Magyarorszagnyi_ember_nem_megy_dolgozni_hetfon_a_Tronok_harca_miatt_az_USAban","timestamp":"2019. május. 17. 11:59","title":"Egy magyarországnyi ember nem megy dolgozni hétfőn a Trónok harca miatt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Elképesztően eredményes volt az első negyedévben a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó informatikai cég.","shortLead":"Elképesztően eredményes volt az első negyedévben a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó informatikai cég.","id":"20190517_meszaros_lorinc_4ig_ebitda_eredmenyesseg_informatika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470669f1-5746-414d-a2f0-dce53c1e24d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190517_meszaros_lorinc_4ig_ebitda_eredmenyesseg_informatika","timestamp":"2019. május. 17. 11:20","title":"Nincs megállás: 1717 százalékkal nőtt Mészáros informatikai cégének eredményessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai állampolgárok is szerepelnek a magyarországi piacon a legtöbb ingatlant vásárló külföldiek között az utóbbi években – írta a Magyar Nemzet pénteken.","shortLead":"A kínai állampolgárok is szerepelnek a magyarországi piacon a legtöbb ingatlant vásárló külföldiek között az utóbbi...","id":"20190517_Kinaiak_porgetik_a_fovarosi_ingatlanpiacot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112eb29a-6505-4b5f-9b55-d3707584db07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Kinaiak_porgetik_a_fovarosi_ingatlanpiacot","timestamp":"2019. május. 17. 07:32","title":"Kínaiak pörgetik a fővárosi ingatlanpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a896fa93-359a-47a9-96a8-7515e631de4b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy buli volt a Rocketman premierje után.","shortLead":"Nagy buli volt a Rocketman premierje után.","id":"20190517_Elton_John_dalra_fakadt_az_ejszaka_kozepen_Cannesban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a896fa93-359a-47a9-96a8-7515e631de4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4974fd7e-7437-4846-9a62-057b8b836a2f","keywords":null,"link":"/kultura/20190517_Elton_John_dalra_fakadt_az_ejszaka_kozepen_Cannesban__video","timestamp":"2019. május. 17. 08:58","title":"Elton John dalra fakadt az éjszaka közepén Cannes-ban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad5c66c-e676-4829-bdcc-41c0acd9474c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Joó Hajnalka, lapunk munkatársa kapta idén a Bossányi Katalin-díjat. A rangos elismerést azoknak a kollégák ítélik oda, akik tevékenységükkel az 1999-ben meghalt újságírónő szellemiségét őrzik. A Bossányi Katalin-díjat életművéért idén Bolgár György is megkapta. Farkas Zoltán, a HVG volt gazdasági rovatvezetője Joó Hajnalkáról szóló laudációját változtatás nélkül közöljük.","shortLead":"Joó Hajnalka, lapunk munkatársa kapta idén a Bossányi Katalin-díjat. A rangos elismerést azoknak a kollégák ítélik oda...","id":"20190516_Ujabb_rangos_dijar_kapott_a_hvghu_munkatarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad5c66c-e676-4829-bdcc-41c0acd9474c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eacee0e-56e0-4f1f-bc79-cc307dffb70e","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Ujabb_rangos_dijar_kapott_a_hvghu_munkatarsa","timestamp":"2019. május. 16. 17:25","title":"Újabb rangos díjat kapott a hvg.hu munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c65ed4f-b2a4-491b-9ef3-75aa9a6d193b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli férfi ennek ellenére akár öt év börtönt is kaphat. ","shortLead":"Az izraeli férfi ennek ellenére akár öt év börtönt is kaphat. ","id":"20190516_lengyelorszag_tel_aviv_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c65ed4f-b2a4-491b-9ef3-75aa9a6d193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ba02d7-39d4-484c-9095-c3dc0ca97006","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_lengyelorszag_tel_aviv_nagykovet","timestamp":"2019. május. 16. 21:22","title":"Nem tudta, hogy Lengyelország tel-avivi nagykövetét köpi le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly felfedezett súlyos biztonsági rések után ezúttal újabb négyre derült fény az Intel processzorainál. Egyelőre nem tudni arról, hogy ezt kihasználták volna a hackerek.","shortLead":"A tavaly felfedezett súlyos biztonsági rések után ezúttal újabb négyre derült fény az Intel processzorainál. Egyelőre...","id":"20190516_intel_processzor_kiberbiztonsag_hacker_microarchitectural_data_sampling_mds","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c59913-a20b-418e-862e-a7e0ee811d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_intel_processzor_kiberbiztonsag_hacker_microarchitectural_data_sampling_mds","timestamp":"2019. május. 16. 13:03","title":"4 újabb hibát találtak az Intel processzoraiban, amiken keresztül belenyúlhatnak a gépébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól teljesítenek.","shortLead":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól...","id":"20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5229c75a-92b1-4613-8ba8-bd079cc97f5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","timestamp":"2019. május. 16. 12:09","title":"Rég volt két ennyire rossz napja egymás után Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]