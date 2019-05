Strache-ügy: előrehozott tartományi választásokat tartanak Burgenlandban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa463941-75b4-4a13-8884-208f081c08d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő vette át a pénzt az egyik bűncselekménynél.","shortLead":"Ő vette át a pénzt az egyik bűncselekménynél.","id":"20190519_Unokazos_csalas_egy_16_eves_kali_lany_is_lebukott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa463941-75b4-4a13-8884-208f081c08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d120baa-2083-4e51-9e84-b7f2333c1c78","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Unokazos_csalas_egy_16_eves_kali_lany_is_lebukott","timestamp":"2019. május. 19. 12:44","title":"Unokázós csalás: egy 16 éves, káli lány is lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190518_Az_elegedetlenkedo_Tronok_harcarajongoknak_uzent_Stephen_King","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f44eea-acc1-41cc-81a7-059fd3ab168a","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Az_elegedetlenkedo_Tronok_harcarajongoknak_uzent_Stephen_King","timestamp":"2019. május. 18. 11:58","title":"Az elégedetlenkedő Trónok harca-rajongóknak üzent Stephen King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zágrábi Rebro kórház orvoscsoportja sikeresen szétválasztott egy sziámi ikerpárt, akik a mellkasuknál és a hasuknál voltak összenőve. A tizennégy órán át tartó beavatkozásban – amely két hónappal ezelőtt történt – 23 orvos vett részt, sebészek és altatóorvosok egyaránt. A sikeres műtétről a héten számoltak be sajtótájékoztatón a kórház orvosai.","shortLead":"A zágrábi Rebro kórház orvoscsoportja sikeresen szétválasztott egy sziámi ikerpárt, akik a mellkasuknál és a hasuknál...","id":"20190519_sziami_ikrek_szetvalasztasa_zagrab_rebro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44e924e-2419-450f-b435-2c17e28a72b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_sziami_ikrek_szetvalasztasa_zagrab_rebro","timestamp":"2019. május. 19. 13:03","title":"Szétválasztottak egy sziámi ikerpárt Zágrábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az évszázad közepére várhatóan megháromszorozódik a demenciával élők száma világszerte – figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely az aggasztó adatok fényében első ízben fogalmazott meg irányelveket az időskori elbutulás kockázatának csökkentésére vonatkozóan.","shortLead":"Az évszázad közepére várhatóan megháromszorozódik a demenciával élők száma világszerte – figyelmeztetett...","id":"20190519_who_demencia_kockazat_csokkentese_tanacsok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5092df9e-8eac-4ffc-a1e0-d728e424d2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_who_demencia_kockazat_csokkentese_tanacsok","timestamp":"2019. május. 19. 09:03","title":"WHO: nagy a baj, 30 éven belül 3x annyi embernél lép fel az időskori elbutulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d500012-a587-496f-b5ba-9c11dfd27ba2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált a SanDisk új, 1 TB-os microSD-kártyája, amin nagyon sok minden elfér. Igaz, meg is kérik az árát. ","shortLead":"Elérhetővé vált a SanDisk új, 1 TB-os microSD-kártyája, amin nagyon sok minden elfér. Igaz, meg is kérik az árát. ","id":"20190518_microsd_kartya_1tb_ar_vasarlas_sandisk_western_digital_micron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d500012-a587-496f-b5ba-9c11dfd27ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1c01e4-e789-4dda-8780-1e53afa1afbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_microsd_kartya_1tb_ar_vasarlas_sandisk_western_digital_micron","timestamp":"2019. május. 18. 20:03","title":"Ez a memóriakártya akkora, mint a körme, mégis 1024 gigányi adat fér rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem meglepő a zeneválasztás.","shortLead":"Nem meglepő a zeneválasztás.","id":"20190518_Becsben_bulihangulat_van_Heinz_Christian_Strache_lemondasa_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6657b002-480f-42b6-8997-9d6165a5bb0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Becsben_bulihangulat_van_Heinz_Christian_Strache_lemondasa_utan","timestamp":"2019. május. 18. 13:58","title":"Bécsben bulihangulat van Heinz-Christian Strache lemondása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elkészült az autópálya Szerbián át.","shortLead":"Elkészült az autópálya Szerbián át.","id":"20190519_Aki_a_gorog_tengerpartra_megy_elfelejtheti_a_kanyargos_meredek_hegyi_utakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc336488-ae49-4f88-b9cc-80f56f526610","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190519_Aki_a_gorog_tengerpartra_megy_elfelejtheti_a_kanyargos_meredek_hegyi_utakat","timestamp":"2019. május. 19. 11:30","title":"Aki a görög tengerpartra megy, elfelejtheti a kanyargós, meredek hegyi utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő hónapban szavazásra bocsátja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) törvénybe iktatását célzó tervezetet.\r

\r

","shortLead":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő...","id":"20190519_Theresa_May_vaganykodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76215ab-d86f-49fa-a478-6cf79262c075","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Theresa_May_vaganykodik","timestamp":"2019. május. 19. 13:28","title":"Theresa May vagánykodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]