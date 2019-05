Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az évszázad közepére várhatóan megháromszorozódik a demenciával élők száma világszerte – figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely az aggasztó adatok fényében első ízben fogalmazott meg irányelveket az időskori elbutulás kockázatának csökkentésére vonatkozóan.","shortLead":"Az évszázad közepére várhatóan megháromszorozódik a demenciával élők száma világszerte – figyelmeztetett...","id":"20190519_who_demencia_kockazat_csokkentese_tanacsok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5092df9e-8eac-4ffc-a1e0-d728e424d2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_who_demencia_kockazat_csokkentese_tanacsok","timestamp":"2019. május. 19. 09:03","title":"WHO: nagy a baj, 30 éven belül 3x annyi embernél lép fel az időskori elbutulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Öt évet kellett várni rá, de ez semmiség egy időutazónak.","shortLead":"Öt évet kellett várni rá, de ez semmiség egy időutazónak.","id":"20190518_Jon_a_Vissza_a_jovobe_musical","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816200c4-2d5f-4545-aac6-e6b40c497cef","keywords":null,"link":"/kultura/20190518_Jon_a_Vissza_a_jovobe_musical","timestamp":"2019. május. 18. 10:07","title":"Jön a Vissza a jövőbe! musical","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d30659-4876-42b7-a1bc-26478f4143bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már eldöntött kérdés, hogy Törökország Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert vásárol Oroszországtól - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök, azt is jelezve, hogy Ankara és Moszkva a jövőben közösen fog gyártani Sz-500-as rakétarendszereket.","shortLead":"Már eldöntött kérdés, hogy Törökország Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert vásárol Oroszországtól - jelentette ki...","id":"20190519_Az_oroszok_mar_a_NATOban_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d30659-4876-42b7-a1bc-26478f4143bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e856a5-ce09-43a3-9908-1e54d5028ad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_Az_oroszok_mar_a_NATOban_vannak","timestamp":"2019. május. 19. 07:19","title":"Az oroszok már a NATO-ban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e3e967-7089-4b39-864a-d5dfcfb3ae5d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Más függőségét viszonylag könnyen észrevesszük, de vajon meglátjuk-e az önmagunkét? Égetően fontos lenne, hiszen ez a szabadsághoz vezető út első lépése.","shortLead":"Más függőségét viszonylag könnyen észrevesszük, de vajon meglátjuk-e az önmagunkét? Égetően fontos lenne, hiszen...","id":"20190519_Vajon_fuggo_vagyok_Ez_a_10_jel_segit_eldonteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9e3e967-7089-4b39-864a-d5dfcfb3ae5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ced996-80a0-4047-aa73-a85c2f854cb8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190519_Vajon_fuggo_vagyok_Ez_a_10_jel_segit_eldonteni","timestamp":"2019. május. 19. 20:15","title":"Vajon függő vagyok? Ez a 10 jel segít eldönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734c78fb-2fb3-48e8-a977-2b977a3b6ecc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi polgármester, Karácsony Gergely nem érti, korábban még fel akarták azokat mondani.","shortLead":"A kerületi polgármester, Karácsony Gergely nem érti, korábban még fel akarták azokat mondani.","id":"20190519_Betonba_ontotte_a_zugloi_parkolasi_szerzodeseket_a_Fidelitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=734c78fb-2fb3-48e8-a977-2b977a3b6ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa906cee-656a-44a5-9904-8c5195123b30","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Betonba_ontotte_a_zugloi_parkolasi_szerzodeseket_a_Fidelitas","timestamp":"2019. május. 19. 13:13","title":"Betonba öntötte a zuglói parkolási szerződéseket a Fidelitas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","shortLead":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","id":"20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cda67f-2519-4ada-bd75-2f2d94237659","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 19. 18:47","title":"Megszavazták a fegyvertartás szigorítását és az adóreformot a svájciak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal három sajtó-helyreigazítást is küldött.","shortLead":"Egyúttal három sajtó-helyreigazítást is küldött.","id":"20190519_Visszaszolt_a_Fidesznek_Czegledy_Csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6ecc85-a785-44e5-ac5b-f938e4d182fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Visszaszolt_a_Fidesznek_Czegledy_Csaba","timestamp":"2019. május. 19. 08:48","title":"Visszaszólt a Fidesznek Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190518_Az_elegedetlenkedo_Tronok_harcarajongoknak_uzent_Stephen_King","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f44eea-acc1-41cc-81a7-059fd3ab168a","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Az_elegedetlenkedo_Tronok_harcarajongoknak_uzent_Stephen_King","timestamp":"2019. május. 18. 11:58","title":"Az elégedetlenkedő Trónok harca-rajongóknak üzent Stephen King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]