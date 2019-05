Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oxyológus szakorvos volt légi mentő és vezette az Istenhegyi Magánklinika Zrt.-t is, egy ideje szabadúszó orvosként és egészségügyi rendszerfejlesztőként dolgozik. Emellett blogot is ír, így derülhetett ki, hogy a múlt hétvégén - a többszörösen sérültek esetében - sorra lemondták a baleseti ügyeletet a budapesti kórházak, és áteresztik az ólommellények a sugárzást a Péterfy-kórházban. A hvg.hu-nak azt mondta, munkája egyáltalán nem szélmalomharc, vannak már apróbb változások. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, amelynek vendége Kunetz Zsombor.","shortLead":"Az oxyológus szakorvos volt légi mentő és vezette az Istenhegyi Magánklinika Zrt.-t is, egy ideje szabadúszó orvosként...","id":"20190518_Kunetz_Zsombor_Fulkeben_egeszsegugy_letszamhiany_fizetesek_orvosok_apolonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c6dc8c-9e84-48f9-b56c-d1d2ccc9b261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190518_Kunetz_Zsombor_Fulkeben_egeszsegugy_letszamhiany_fizetesek_orvosok_apolonok","timestamp":"2019. május. 18. 16:00","title":"Kunetz Zsombor a Fülkében: Egy főorvosnak 3 millió, egy kezdőnek 600 ezer járna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9885d817-7ddb-4697-8ab5-567bcf955cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kelet-Kínai Egyetem kutatója, Ming Hu egy olyan megoldást dolgozott ki, ami nagy segítség lehet a jövőben a búvárrobotok számára.","shortLead":"A Kelet-Kínai Egyetem kutatója, Ming Hu egy olyan megoldást dolgozott ki, ami nagy segítség lehet a jövőben...","id":"20190517_elektromos_aram_tengerviz_buvarrobot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9885d817-7ddb-4697-8ab5-567bcf955cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df6c46b-fa24-478a-8122-5e3570a6a88f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_elektromos_aram_tengerviz_buvarrobot","timestamp":"2019. május. 18. 12:03","title":"Tengervízből képes áramot fejleszteni egy új generátor, ráadásul kétféleképpen teszi mindezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A napi zsírfogyasztás visszaszorítása és a zöldségek, gyümölcsök bevitelének növelése csökkentheti a nőknél a mellrák okozta halálozás kockázatát - állapították meg amerikai kutatók. ","shortLead":"A napi zsírfogyasztás visszaszorítása és a zöldségek, gyümölcsök bevitelének növelése csökkentheti a nőknél a mellrák...","id":"20190520_mellrak_okozta_halalozas_kockazata_etrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb37b8e-4fde-40a7-8703-7cc1256f25ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_mellrak_okozta_halalozas_kockazata_etrend","timestamp":"2019. május. 20. 00:03","title":"Egyszerűen csökkenthető a rák miatti halál kockázata, csak be kellene tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9293568a-8ca7-44f6-872d-2f42ea3066f2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díjat a 72. cannes-i filmfesztiválon adták át.","shortLead":"A díjat a 72. cannes-i filmfesztiválon adták át.","id":"20190519_Francia_diakok_szerint_a_Napszallta_a_legjobb_film_Cannesban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9293568a-8ca7-44f6-872d-2f42ea3066f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8786ef-31d7-4870-b7ee-94ab4e6cf0fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Francia_diakok_szerint_a_Napszallta_a_legjobb_film_Cannesban","timestamp":"2019. május. 19. 13:50","title":"Francia diákok szerint a Napszállta a legjobb film Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A népek és nemzetek Európáját hirdette meg az EU-t eddig uraló \"elittel\" szemben Matteo Salvini az olasz kormánypárt, a Liga vezetője szombaton Milánóban, az európai szuverenista erők közös EP-választási kampányzáróján.","shortLead":"A népek és nemzetek Európáját hirdette meg az EU-t eddig uraló \"elittel\" szemben Matteo Salvini az olasz kormánypárt...","id":"20190518_Slavini_Sorosozott_egy_jot_es_beszolt_Ferenc_papanak_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6876121c-18f0-4aa6-add1-d2876e2228f1","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Slavini_Sorosozott_egy_jot_es_beszolt_Ferenc_papanak_is","timestamp":"2019. május. 18. 21:22","title":"Salvini Sorosozott egy jót és beszólt Ferenc pápának is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6008b6fa-e9d3-4ead-a930-a415fffa6426","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkapta a magyar és európai uniós szabadalmat az a különleges egértörzs, amelyet az MTA Kísérleti Orvostudományi Intézetében hoztak létre. A rágcsáló sejtjei világítanak, ha a pajzsmirigyhormonok hatni kezdenek az állat szervezetében. ","shortLead":"Megkapta a magyar és európai uniós szabadalmat az a különleges egértörzs, amelyet az MTA Kísérleti Orvostudományi...","id":"20190519_pajzsmirigy_betegseg_kezelese_mta_eger_pajszmirigyhormonok_hormonkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6008b6fa-e9d3-4ead-a930-a415fffa6426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ee999d-0ed1-44d7-be48-1ef0233a707f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_pajzsmirigy_betegseg_kezelese_mta_eger_pajszmirigyhormonok_hormonkezeles","timestamp":"2019. május. 19. 15:03","title":"Sok tízmillió emberen segíthet az MTA világító egere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5969f1-b191-4b43-b643-193875db25ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök nagy tisztelője volt Heinz-Christian Strache és az osztrák szélsőjobboldali Szabadságpárt, így Orbán Viktor egy fontos szövetségese került bajba.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nagy tisztelője volt Heinz-Christian Strache és az osztrák szélsőjobboldali Szabadságpárt...","id":"20190518_Nemreg_meg_Orbannal_egyutt_akarta_vezetni_Europat_a_bukott_osztrak_alkancellar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d5969f1-b191-4b43-b643-193875db25ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd2a1f4-d870-4681-b53b-b2a4946fbb23","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Nemreg_meg_Orbannal_egyutt_akarta_vezetni_Europat_a_bukott_osztrak_alkancellar","timestamp":"2019. május. 18. 14:40","title":"Nemrég még Orbánnal együtt akarta vezetni Európát a bukott osztrák alkancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffdc3f6-d7f2-4a37-9ddb-244ebf2f1776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi idők egyik kedvelt mobilja volt a Motorola Razr, amely a márkát tulajdonló Lenovo szerint megérett az újjászületésre. A 2019-es eszközt azonban máshogy, hajlítható kijelzővel hozza vissza a gyártó. ","shortLead":"A régi idők egyik kedvelt mobilja volt a Motorola Razr, amely a márkát tulajdonló Lenovo szerint megérett...","id":"20190519_lenovo_motorola_razr_osszehajthato_telefon_koncepciovideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ffdc3f6-d7f2-4a37-9ddb-244ebf2f1776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626ab674-60b6-4d06-b6f9-eaf0fa84c1e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_lenovo_motorola_razr_osszehajthato_telefon_koncepciovideo","timestamp":"2019. május. 19. 17:03","title":"Új videó jött: ilyen lesz a Motorola összehajtható telefonja? Nem lenne rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]