[{"available":true,"c_guid":"4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási bizottsághoz fordul.","shortLead":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási...","id":"20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61078300-3428-4fba-8b02-0e84d60ef754","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","timestamp":"2019. május. 23. 12:29","title":"Ezzel az első szavazóknak küldött levéllel kampányol a Fidesz mellett Érd polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiadták az első videót a Terminátor: Sötét végzethez.","shortLead":"Kiadták az első videót a Terminátor: Sötét végzethez.","id":"20190523_terminator_elozetes_sotet_vegzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0160467e-36b0-40ae-a5e1-8f73ec036edc","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_terminator_elozetes_sotet_vegzet","timestamp":"2019. május. 23. 18:03","title":"A világ még nem ért véget – itt az új Terminátor-film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f63bba-c378-4048-95bf-3db1406a0e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök feljelentették a metró peronjáról a sínpárra mászó férfit.","shortLead":"A rendőrök feljelentették a metró peronjáról a sínpárra mászó férfit.","id":"20190523_kisfoldalatti_m1_es_metro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80f63bba-c378-4048-95bf-3db1406a0e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab8edd5-cfe3-4e27-8c4e-1150ad83b8e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_kisfoldalatti_m1_es_metro","timestamp":"2019. május. 23. 16:52","title":"8 percig állt a kisföldalatti, mert egy férfi álldogált a síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosban a szociális intézmények maguk kell, hogy ellenőrizzék a csótánymentesítés hatékonyságát, eddig ezt a közegészségügyi szakhatóság tette meg. További kockázatok merülnek fel így kártevőfronton.","shortLead":"A fővárosban a szociális intézmények maguk kell, hogy ellenőrizzék a csótánymentesítés hatékonyságát, eddig ezt...","id":"20190523_A_patkanyok_utan_erkezhetnek_a_fovarosba_a_csotanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf36632-4edc-4857-a66c-6a1c6bb41bd1","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_A_patkanyok_utan_erkezhetnek_a_fovarosba_a_csotanyok","timestamp":"2019. május. 23. 11:55","title":"A patkányok után csótányból is több bukkanhat fel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Leisztinger Tamás vállalkozó érdekkörébe került lap tulajdonosa a Proton nevű energetikai cég.","shortLead":"A Leisztinger Tamás vállalkozó érdekkörébe került lap tulajdonosa a Proton nevű energetikai cég.","id":"20190523_Egy_energetikai_ceg_lett_a_Nepszava_tulajdonosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e733264-ca43-411a-b723-1f860f6cadf0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Egy_energetikai_ceg_lett_a_Nepszava_tulajdonosa","timestamp":"2019. május. 23. 13:04","title":"Bejegyezték a Népszavát tulajdonló energetikai céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormányfő június 7-én távozik pártja éléről majdnem háromévnyi, bukásokkal teli kormányzás után.","shortLead":"A brit kormányfő június 7-én távozik pártja éléről majdnem háromévnyi, bukásokkal teli kormányzás után.","id":"20190524_Theresa_May_bejelentette_lemondasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d3c1d3-8885-4d22-a4c1-b5bec82e4027","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Theresa_May_bejelentette_lemondasat","timestamp":"2019. május. 24. 11:10","title":"Theresa May könnyek között jelentette be lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f53954-6c1b-41f3-861d-ba513f2a6bd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De Le Pen nekik túl oroszszagú. Nehezen alakul az új európai szövetség.","shortLead":"De Le Pen nekik túl oroszszagú. Nehezen alakul az új európai szövetség.","id":"20190524_A_lengyel_kormanypart_kesz_targyalni_Salviniekkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5f53954-6c1b-41f3-861d-ba513f2a6bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc042b-390f-4409-bab1-e500502ebe30","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_A_lengyel_kormanypart_kesz_targyalni_Salviniekkal","timestamp":"2019. május. 24. 11:18","title":"A lengyel kormánypárt kész tárgyalni Salviniékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy osztrák konzorcium a nyertes.","shortLead":"Egy osztrák konzorcium a nyertes.","id":"20190523_Szazmilliokert_mondjak_meg_mi_epuljon_EszakCsepelen_es_DelPesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc17099-7005-4874-87e4-ffd7ab3ae6d4","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Szazmilliokert_mondjak_meg_mi_epuljon_EszakCsepelen_es_DelPesten","timestamp":"2019. május. 23. 11:59","title":"Százmilliókért mondják meg, mi épüljön Észak-Csepelen és Dél-Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]