Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"148769f8-0256-498a-9cee-c57680fe4525","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A gyerekek kátyúzhatnak, kilátókat, hidakat festhetnek internetezés helyett.","shortLead":"A gyerekek kátyúzhatnak, kilátókat, hidakat festhetnek internetezés helyett.","id":"20190529_Ujra_lesz_epitotabor_a_KisBalatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=148769f8-0256-498a-9cee-c57680fe4525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f418f0b-488c-485f-8b1c-12584c5049d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Ujra_lesz_epitotabor_a_KisBalatonnal","timestamp":"2019. május. 29. 13:10","title":"Újra lesz építőtábor a Kis-Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c9d9b8-b7c8-4e22-add2-44e824d03297","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatással van az állatok genetikai sokszínűségére a klímaváltozás – állapította meg a berlini Charité Orvostudományi Egyetem által vezetett nemzetközi kutatócsoport a havasi mormota (Marmota marmota) örökítőanyagát vizsgálva. ","shortLead":"Hatással van az állatok genetikai sokszínűségére a klímaváltozás – állapította meg a berlini Charité Orvostudományi...","id":"20190528_mormota_orokitoanyaganak_elemzese_klimavaltozas_genetikai_sokfeleseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c9d9b8-b7c8-4e22-add2-44e824d03297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0810852-7197-46ca-b210-4a199e362bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_mormota_orokitoanyaganak_elemzese_klimavaltozas_genetikai_sokfeleseg","timestamp":"2019. május. 28. 15:03","title":"Nem az a kérdés, alkalmazkodik-e néhány állatfaj a klímaváltozáshoz – hanem az, hogy milyen áron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb87508-02de-4236-8f5a-bccc27f58f7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vánszorognak a vonatok a hídon, miután az eső lemosta a burkolat egy részét a támfalon. ","shortLead":"Vánszorognak a vonatok a hídon, miután az eső lemosta a burkolat egy részét a támfalon. ","id":"20190530_Fotoelmosta_a_viz_az_eszaki_vasuti_osszekoto_hid_tamfalan_a_koburkolatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eb87508-02de-4236-8f5a-bccc27f58f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca092cba-b072-41f3-b4d6-5d9e327b1497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Fotoelmosta_a_viz_az_eszaki_vasuti_osszekoto_hid_tamfalan_a_koburkolatot","timestamp":"2019. május. 30. 10:39","title":"Fotó: Elmosta a víz az északi vasúti összekötő híd támfalán a kőburkolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átrendeződtek az ellenzéki erőviszonyok múlt vasárnap, az MSZP, a Jobbik és az LMP bezuhant, a DK és a Momentum felemelkedett. Ez Budapestre is hatással van. Csütörtökön újra asztalhoz ül az ellenzék, a téma a főpolgármester-választás és a kerületi egyezkedés, de már más diktál, mint legutóbb.","shortLead":"Átrendeződtek az ellenzéki erőviszonyok múlt vasárnap, az MSZP, a Jobbik és az LMP bezuhant, a DK és a Momentum...","id":"20190530_Minden_borult_az_EPvalasztas_utan_igy_ul_le_targyalni_az_ellenzek_Budapestert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a063f6b1-db73-4138-a53d-bb7c96fadd26","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Minden_borult_az_EPvalasztas_utan_igy_ul_le_targyalni_az_ellenzek_Budapestert","timestamp":"2019. május. 30. 05:30","title":"Minden borult az EP-választás után, így ül le tárgyalni az ellenzék Budapestért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tarlós István hivatalának egymillió forintos bírságot is fizetnie kell. ","shortLead":"Tarlós István hivatalának egymillió forintos bírságot is fizetnie kell. ","id":"20190529_fopolgarmesteri_hivatal_melegjogi_szervezetek_oldalainak_blokkolasa_egyenlo_banasmod_hatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea111972-077d-46d0-b27f-ec88a1b4cf52","keywords":null,"link":"/elet/20190529_fopolgarmesteri_hivatal_melegjogi_szervezetek_oldalainak_blokkolasa_egyenlo_banasmod_hatosag","timestamp":"2019. május. 29. 08:39","title":"Mostantól nem blokkolhatja a Főpolgármesteri Hivatal a melegjogi szervezetek oldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem tudni, mikor oldják fel a zárlatot.\r

\r

","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mikor oldják fel a zárlatot.\r

\r

","id":"20190530_Hajozasi_zarlat_van_a_Dunan_az_Arpad_hid_es_Margit_hid_pesti_oldalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58ca82e-1fa1-48a1-bb1c-021256dbe5db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Hajozasi_zarlat_van_a_Dunan_az_Arpad_hid_es_Margit_hid_pesti_oldalan","timestamp":"2019. május. 30. 09:11","title":"Hajózási zárlat van a Dunán az Árpád híd és Margit híd pesti oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db904da0-6a82-4149-98ae-7b36b6ba64e0","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Magyar és magyar között, ha külföldön él, választójogilag is van különbség. Mert van, aki szavazhat kényelmesen, előzékeny kiszolgálással levélben – és van, aki még személyesen sem. Weyer Béla, a HVG berlini tudósítója tanúja volt az alábbi történetnek. ","shortLead":"Magyar és magyar között, ha külföldön él, választójogilag is van különbség. Mert van, aki szavazhat kényelmesen...","id":"20190528_Berlinben_el_Akkor_Budapestre_kuldtek_a_levelet_hogy_szavazhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db904da0-6a82-4149-98ae-7b36b6ba64e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80f2a1c-ce6f-4288-a5c8-dac39081a4e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Berlinben_el_Akkor_Budapestre_kuldtek_a_levelet_hogy_szavazhat","timestamp":"2019. május. 28. 12:30","title":"Berlinben él? Akkor Budapestre küldték a levelet, hogy szavazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685df0ae-a89d-4b33-81f3-51d201a80d0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészítette nagyon biztonságos telefonjának új, fejlettebb verzióját a Bittium. A készüléket úgy állították be, hogy a rajta tárolt adatok soha nem kerülhetnek rossz kezekbe – legalábbis a gyártó szerint. ","shortLead":"Elkészítette nagyon biztonságos telefonjának új, fejlettebb verzióját a Bittium. A készüléket úgy állították be...","id":"20190528_bittium_tough_mobile_2_biztonsagos_okostelefon_titkositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=685df0ae-a89d-4b33-81f3-51d201a80d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85075f5-9b16-43bc-b909-1557ca751e6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_bittium_tough_mobile_2_biztonsagos_okostelefon_titkositas","timestamp":"2019. május. 28. 19:03","title":"Ez a telefon állítólag most a világ legbiztonságosabb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]