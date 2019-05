Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár megerősítette, amit Orbán Viktor mondott a néppárti politikusról.","shortLead":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár megerősítette, amit Orbán Viktor mondott a néppárti politikusról.","id":"20190529_Kovacs_Zoltan_Nem_tamogatjuk_Webert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403bc0cf-d949-4c29-a846-1b31b65d62db","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Kovacs_Zoltan_Nem_tamogatjuk_Webert","timestamp":"2019. május. 29. 18:03","title":"Kovács Zoltán: Nem támogatjuk Webert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Matt Damon és Christian Bale lesznek a főszereplői a két márka nagy rivalizálásáról szóló filmnek, amelynek apropója a Le Mans 24 órás viadal volt.","shortLead":"Matt Damon és Christian Bale lesznek a főszereplői a két márka nagy rivalizálásáról szóló filmnek, amelynek apropója...","id":"20190529_ford_vs_ferrari_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713c25b6-fe72-486f-af56-bc806418fc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_ford_vs_ferrari_film","timestamp":"2019. május. 29. 14:18","title":"Megjelentek az első képek a Ford vs. Ferrari filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben az értékesített földgáz árának emelkedése miatt.\r

","shortLead":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben...","id":"20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44572e26-0ab8-4d27-b15e-6ab8f7fa8550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","timestamp":"2019. május. 30. 11:10","title":"A Gazpromnak a vártnál is jobban bejött a földgáz árának megugrása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e751fd-f378-40d4-a47b-4232e94e89ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Marabu_FekNyuz_Feri_visszater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79e751fd-f378-40d4-a47b-4232e94e89ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9ba7b-858c-433a-a19b-52d09f118803","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Marabu_FekNyuz_Feri_visszater","timestamp":"2019. május. 29. 08:10","title":"Marabu FékNyúz: Feri visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8627310-7cea-4596-8487-ca9b7481e8b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion balesetet szenvedett, majd minden gond nélkül továbbhajtott a széttört rakterével.","shortLead":"A kamion balesetet szenvedett, majd minden gond nélkül továbbhajtott a széttört rakterével.","id":"20190529_Fotok_Most_egy_ripityara_tort_szerb_kamion_probalta_atszelni_az_orszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8627310-7cea-4596-8487-ca9b7481e8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cec6ef-8ca2-472d-82f1-0b1182c0ce77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Fotok_Most_egy_ripityara_tort_szerb_kamion_probalta_atszelni_az_orszagot","timestamp":"2019. május. 29. 09:52","title":"Fotók: Most egy ripityára tört szerb kamion próbálta átszelni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb13bd4-b47d-4a22-b02c-cd7d99cee33c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a OnePlus is nagyjából hasonló specifikációval kínálja a csúcsmobilját, ezért egy sebességtesztben próbálták eldönteni, melyik az erősebb.","shortLead":"A Samsung és a OnePlus is nagyjából hasonló specifikációval kínálja a csúcsmobilját, ezért egy sebességtesztben...","id":"20190530_samsung_galaxy_s10_plus_oneplus_7_pro_okostelefon_sebessegteszt_phonebuff","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fb13bd4-b47d-4a22-b02c-cd7d99cee33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff73a373-f806-4775-aee3-10116bb1715a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_samsung_galaxy_s10_plus_oneplus_7_pro_okostelefon_sebessegteszt_phonebuff","timestamp":"2019. május. 30. 08:33","title":"Videó: Összeeresztették a Samsung és a OnePlus csúcsmobilját, ez lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dd2f4d-345a-4f5b-a4de-7be2a278ef84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zuckerbergék 2017 óta tesztelgetik, hogy milyen hatást váltanak ki a játékokon belüli videós hirdetések. Kiderült, annyira pozitív a dolog fogadtatása, hogy most úgy döntöttek, minden fejlesztő számára elérhetővé teszik ezt a fajta hirdetési formát.","shortLead":"Zuckerbergék 2017 óta tesztelgetik, hogy milyen hatást váltanak ki a játékokon belüli videós hirdetések. Kiderült...","id":"20190529_facebook_jatek_videos_reklam_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2dd2f4d-345a-4f5b-a4de-7be2a278ef84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9aafe1-6144-4c0c-aebd-f5b9a0bc47e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_facebook_jatek_videos_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. május. 29. 17:33","title":"Hirdetésekkel töltik fel a facebookos játékokat, de ez nem feltétlenül rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégre száll a magyar közpénzből finanszírozott 300 milliárdos egyiptomi üzlet, írja a Népszava. A DJJ-t 5 éve vette meg a magyar állam a Bombardier-től nemzeti érdekre hivatkozva.\r

\r

","shortLead":"A cégre száll a magyar közpénzből finanszírozott 300 milliárdos egyiptomi üzlet, írja a Népszava. A DJJ-t 5 éve vette...","id":"20190530_Magyar_kozpenzbol_hizik_majd_a_Dunakeszi_Jarmujavito_uj_orosz_tulajdonosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b5fb1-43fd-4ea4-bdac-b6f38d271198","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Magyar_kozpenzbol_hizik_majd_a_Dunakeszi_Jarmujavito_uj_orosz_tulajdonosa","timestamp":"2019. május. 30. 09:59","title":"Magyar közpénzből hízik majd a Dunakeszi Járműjavító új orosz tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]