Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Június második napjára visszavonhatatlanul, feltartóztathatatlanul megérkezett, aminek meg kellett érkeznie, ezt pedig úgy hívják: nyár. 27 fok is lehet. Meg néhány zivatar.","shortLead":"Június második napjára visszavonhatatlanul, feltartóztathatatlanul megérkezett, aminek meg kellett érkeznie, ezt pedig...","id":"20190602_Megerkezett_a_nyar_de_maradt_nehany_zivatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d476c99-c00b-4092-b3f3-c7033bdf5000","keywords":null,"link":"/elet/20190602_Megerkezett_a_nyar_de_maradt_nehany_zivatar","timestamp":"2019. június. 02. 07:59","title":"Megérkezett a nyár, de maradt néhány zivatar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","shortLead":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","id":"20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4bd3e9-bc09-4222-9cfc-40577203650a","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","timestamp":"2019. június. 01. 17:23","title":"Rogán Cecília és Sarka Kata közös cége átlépte az egymilliárdos álomhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31647c49-7eb5-44aa-85a3-c55588e407b7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Richard Carapaznak ez volt az első megnyert háromhetes kerékpáros körversenye.\r

\r

","shortLead":"Richard Carapaznak ez volt az első megnyert háromhetes kerékpáros körversenye.\r

\r

","id":"20190602_Kerekparsport_Eloszor_nyert_ecuadori_a_Giro_dItaliat_Richard_Carapaz_szemelyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31647c49-7eb5-44aa-85a3-c55588e407b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8ce693-4a04-40c8-aa88-c99fa925b49d","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Kerekparsport_Eloszor_nyert_ecuadori_a_Giro_dItaliat_Richard_Carapaz_szemelyeben","timestamp":"2019. június. 02. 18:05","title":"Kerékpársport: Először nyert ecuadori Giro d'Italiát Richard Carapaz személyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524d2dc-339c-4c70-8043-93d31bf35b4b","c_author":"","category":"kultura","description":"Munkatársaink megörökítették a pápai autókonvojt és az integető katolikus egyházfőt.","shortLead":"Munkatársaink megörökítették a pápai autókonvojt és az integető katolikus egyházfőt.","id":"20190601_A_hvghu_elkapta_a_pillanatot_amikor_Ferenc_papa_megerkezik_Csiksomlyora__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2524d2dc-339c-4c70-8043-93d31bf35b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a230ea08-d5e7-4cfc-adbe-8e7f86fff6e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_A_hvghu_elkapta_a_pillanatot_amikor_Ferenc_papa_megerkezik_Csiksomlyora__video","timestamp":"2019. június. 01. 10:38","title":"A hvg.hu videója Ferenc pápa érkezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jó hírt azonnal meg is osztotta online-kiadásának olvasóival. Csak az a gond, hogy a dátumon kívül még minden képlékeny.","shortLead":"A jó hírt azonnal meg is osztotta online-kiadásának olvasóival. Csak az a gond, hogy a dátumon kívül még minden...","id":"20190601_A_Magyar_Nemzet_mar_tud_valamit_a_hivatasos_belugyesek_fizetesemeleserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c172c1b2-f095-42c8-84a7-0d255aa0a5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_A_Magyar_Nemzet_mar_tud_valamit_a_hivatasos_belugyesek_fizetesemeleserol","timestamp":"2019. június. 01. 13:47","title":"A Magyar Nemzet már tud valamit a hivatásos belügyesek fizetésemeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dae30f-8c0d-4e4e-af10-0810d6ce931a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gigászi csatában gyűrte le a görög Cicipászt.\r

\r

","shortLead":"Gigászi csatában gyűrte le a görög Cicipászt.\r

\r

","id":"20190602_Hatalmas_otszettes_meccsen_jutott_be_Stanislas_Wawrinka_a_negyeddontobe_a_Roland_Garroson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53dae30f-8c0d-4e4e-af10-0810d6ce931a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1c0804-84d4-4aff-ac2b-b17dec1d0043","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Hatalmas_otszettes_meccsen_jutott_be_Stanislas_Wawrinka_a_negyeddontobe_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 02. 20:38","title":"Hatalmas ötszettes meccsen jutott be Stanislas Wawrinka a negyeddöntőbe a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint \"iszonyatosan\" megnőtt az illegális migrációs nyomás a Balkánon.","shortLead":"Az államtitkár szerint \"iszonyatosan\" megnőtt az illegális migrációs nyomás a Balkánon.","id":"20190601_Nemeth_Szilard_ismet_menekultaradatrol_ertekezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1469f6-5db2-4146-a182-1155bad6f124","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Nemeth_Szilard_ismet_menekultaradatrol_ertekezik","timestamp":"2019. június. 01. 13:25","title":"Németh Szilárd ismét menekültáradatról értekezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Június 5-ével Donald Trump megszünteti India amerikai vámkedvezményeit, mert szerinte az ország nem biztosít méltányos és egyenlő hozzáférést piacaihoz.\r

\r

","shortLead":"Június 5-ével Donald Trump megszünteti India amerikai vámkedvezményeit, mert szerinte az ország nem biztosít méltányos...","id":"20190602_Ujabb_orszaggal_kezd_kereskedelmi_haboruba_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc99883f-992c-4b74-a8d7-fd4cc8816aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Ujabb_orszaggal_kezd_kereskedelmi_haboruba_Trump","timestamp":"2019. június. 02. 15:07","title":"Újabb országgal kezd kereskedelmi háborúba Trump?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]