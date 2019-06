Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Októberben találkozunk, írja Puzsér Róbert közleményében. Úgy tűnik, nem vesz részt az előválasztáson. Minden jót kíván a többieknek.","shortLead":"Októberben találkozunk, írja Puzsér Róbert közleményében. Úgy tűnik, nem vesz részt az előválasztáson. Minden jót kíván...","id":"20190603_Puzser_az_elovalasztasrol_Ebben_a_bohozatban_nem_veszek_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76becf9-fbc1-4309-9d35-3b63f553bdde","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Puzser_az_elovalasztasrol_Ebben_a_bohozatban_nem_veszek_resz","timestamp":"2019. június. 03. 07:57","title":"Puzsér az előválasztásról: Ebben a bohózatban nem veszek rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanában több ilyennel találkoztak a rendőrök. Egy-egy hamis okirat néhány százezer forintba is belekerülhet. ","shortLead":"Mostanában több ilyennel találkoztak a rendőrök. Egy-egy hamis okirat néhány százezer forintba is belekerülhet. ","id":"20190603_jogositvany_angol_hamis_renorseg_jogsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511bfd42-1737-40fd-a9ea-0642c62e0bc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_jogositvany_angol_hamis_renorseg_jogsi","timestamp":"2019. június. 03. 12:45","title":"Neten rendelt, hamis jogsival bukott le egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee747ae-2fd9-4c21-b742-898d0fdc9517","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az úszónő elvált férjétől, Shane Tusuptól. Közös cégük, az Iron Corporation január végén végrehajtás alá került. Az olimpiai és világbajnok úszónő a testvérével közös Iron Swimben folytatta az üzleti tevékenységét.","shortLead":"Az úszónő elvált férjétől, Shane Tusuptól. Közös cégük, az Iron Corporation január végén végrehajtás alá került...","id":"20190602_Veszteseggel_indult_Hoszu_Katinka_tavaly_alapitott_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ee747ae-2fd9-4c21-b742-898d0fdc9517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94f50d6-caca-4ffc-80ce-8dd4b6495b41","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Veszteseggel_indult_Hoszu_Katinka_tavaly_alapitott_cege","timestamp":"2019. június. 02. 16:19","title":"Veszteséggel indult Hosszú Katinka tavaly alapított cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","shortLead":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","id":"20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8327f2-e542-464d-bb6d-65aff1e99cab","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 17:39","title":"Így üzentek a hatalomnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan akár távoli barátainkkal is együtt hallgathatunk zenét, és közös lejátszási listát készthetünk a Spotifyjon. Új funkciót tesztel ugyanis a fejlesztő.","shortLead":"Hamarosan akár távoli barátainkkal is együtt hallgathatunk zenét, és közös lejátszási listát készthetünk a Spotifyjon...","id":"20190604_spotify_social_listening_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1ac140-41e8-4eca-92cd-fdecf12f415e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_spotify_social_listening_teszteles","timestamp":"2019. június. 04. 13:03","title":"Szereti a Spotifyt és sok barátja van? Akkor jól jöhet majd ez a funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése és a szexuális elnyomás ellen.","shortLead":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése...","id":"20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af1005-fcfd-47ef-8665-1b7b9261daa6","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","timestamp":"2019. június. 03. 15:59","title":"Elindult a magassarkú-ellenes mozgalom Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még januárban jelentette be, hogy a hirdetésblokkoló bővítményeket a jövőben nem lehet majd használni a Chrome böngészőben, és a jelek szerint ehhez szigorúan tartják is magukat.","shortLead":"A Google még januárban jelentette be, hogy a hirdetésblokkoló bővítményeket a jövőben nem lehet majd használni a Chrome...","id":"20190604_google_chrome_bongeszo_reklamblokkolo_manidest_v3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9d039c-8b2b-4477-8280-829ba74eb440","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_google_chrome_bongeszo_reklamblokkolo_manidest_v3","timestamp":"2019. június. 04. 08:03","title":"Kikapcsolja a Google a Chrome hirdetésblokkolóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brazil hatóságok hétfőn idézték bíróság elé a Paris Saint-Germain brazil focistáját.","shortLead":"A brazil hatóságok hétfőn idézték bíróság elé a Paris Saint-Germain brazil focistáját.","id":"20190604_neymar_tanuvallomas_eroszak_idezes_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ab37ba-5da6-418b-b7a8-557c353d840e","keywords":null,"link":"/sport/20190604_neymar_tanuvallomas_eroszak_idezes_birosag","timestamp":"2019. június. 04. 11:21","title":"Tanúvallomást kell tennie az erőszakkal vádolt Neymarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]