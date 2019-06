Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e400e6b-5689-4a35-9750-1ff74c4edd06","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövő márciusban a zenekar nagy koncerttel ünnepli a kerek évfordulót.\r

","shortLead":"Jövő márciusban a zenekar nagy koncerttel ünnepli a kerek évfordulót.\r

","id":"20190611_A_Republic_meg_mindig_letezik_sot_lassan_30_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e400e6b-5689-4a35-9750-1ff74c4edd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716b1717-3bda-45f9-ac41-3070e5829669","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_A_Republic_meg_mindig_letezik_sot_lassan_30_eves","timestamp":"2019. június. 11. 15:40","title":"A Republic még mindig létezik, sőt lassan 30 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cecaa-ad54-45f5-84fc-7f8e45a15ab6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meglepő, de érthető eredményre jutott egy kutatócsoport.\r

\r

","shortLead":"Meglepő, de érthető eredményre jutott egy kutatócsoport.\r

\r

","id":"20190611_Sokan_ezert_sem_szakitanak_noha_mar_tenyleg_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804cecaa-ad54-45f5-84fc-7f8e45a15ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5890bac3-0ef5-48e7-a0f2-b66f09c76edc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190611_Sokan_ezert_sem_szakitanak_noha_mar_tenyleg_vege","timestamp":"2019. június. 11. 12:15","title":"Sokan ezért sem szakítanak, noha már tényleg vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség napján érte az elismerés az OBH elnökét, akit az Országgyűlés sem fosztott meg tisztségétől.\r

\r

","shortLead":"Az ügyészség napján érte az elismerés az OBH elnökét, akit az Országgyűlés sem fosztott meg tisztségétől.\r

\r

","id":"20190611_Polt_Peter_Pro_Cooperatione_dijjal_tuntette_ki_Hando_Tundet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3cae0a-3e5a-481c-bbb0-6ac56c4ec1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Polt_Peter_Pro_Cooperatione_dijjal_tuntette_ki_Hando_Tundet","timestamp":"2019. június. 11. 15:15","title":"Polt Péter Pro Cooperatione díjjal tüntette ki Handó Tündét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hableány kiemelésének idejére vezettek be forgalomkorlátozást.","shortLead":"A Hableány kiemelésének idejére vezettek be forgalomkorlátozást.","id":"20190611_savlezaras_margit_hid_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d610a1f-6e5d-4d20-9de4-bfd997555706","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_savlezaras_margit_hid_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 11. 06:57","title":"Sávot zártak le a Margit hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"19. alkalommal rendezi meg óriásplakát-pályázatát az ARC, amelynek idei témája nem is lehetne aktuálisabb: a klímaváltozást választották.","shortLead":"19. alkalommal rendezi meg óriásplakát-pályázatát az ARC, amelynek idei témája nem is lehetne aktuálisabb...","id":"20190611_A_fel_vilagot_foglalkoztato_temat_valasztott_uj_kiallitasanak_az_ARC","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846acd15-e11e-4c11-acdd-d4a2d952d1ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_A_fel_vilagot_foglalkoztato_temat_valasztott_uj_kiallitasanak_az_ARC","timestamp":"2019. június. 11. 18:45","title":"A fél világot foglalkoztató témát választott új kiállításának az ARC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83d1d7f-9846-4ae4-b527-52afaad84485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Wales ellen dől el, hogy mennyire értékes az azerbajdzsáni győzelem a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezősorozatában. Kövesse élő tudósításunkat.","shortLead":"Wales ellen dől el, hogy mennyire értékes az azerbajdzsáni győzelem a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság...","id":"20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d83d1d7f-9846-4ae4-b527-52afaad84485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71bd60c-502b-4b36-8e66-2913c2c8a4ad","keywords":null,"link":"/sport/20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_budapest","timestamp":"2019. június. 11. 20:42","title":"Magyarország-Wales 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most még Visegrádon van.","shortLead":"Most még Visegrádon van.","id":"20190611_Megis_Budapestre_jon_a_Viking_Sigyn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96345862-1fed-4a48-9efe-c387edf6c350","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Megis_Budapestre_jon_a_Viking_Sigyn","timestamp":"2019. június. 11. 16:37","title":"Mégis Budapestre jön a Viking Sigyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21948f5-bd6c-4538-bda0-fb1c26ebff04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hevedereket illesztettek helyre, ablakokat zártak le a Duna alján fekvő hajón.","shortLead":"Hevedereket illesztettek helyre, ablakokat zártak le a Duna alján fekvő hajón.","id":"20190611_buvar_dunai_hajobaleset_hableany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a21948f5-bd6c-4538-bda0-fb1c26ebff04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8de018-c909-4ea9-986e-bb6acd94afd3","keywords":null,"link":"/elet/20190611_buvar_dunai_hajobaleset_hableany","timestamp":"2019. június. 11. 14:28","title":"Elmondta egy búvár, milyen körülmények között dolgoztak a Hableány körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]