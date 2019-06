Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződést már meg is kötötték.","shortLead":"A szerződést már meg is kötötték.","id":"20190612_Meszarosek_22_milliard_forintert_fognak_gazvezeteket_epiteni_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33fc823-0e35-4171-b0fa-8164684ca357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Meszarosek_22_milliard_forintert_fognak_gazvezeteket_epiteni_Szegeden","timestamp":"2019. június. 12. 16:36","title":"Mészárosék 22 milliárd forintért fognak gázvezetéket építeni Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cecaa-ad54-45f5-84fc-7f8e45a15ab6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meglepő, de érthető eredményre jutott egy kutatócsoport.\r

\r

","shortLead":"Meglepő, de érthető eredményre jutott egy kutatócsoport.\r

\r

","id":"20190611_Sokan_ezert_sem_szakitanak_noha_mar_tenyleg_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804cecaa-ad54-45f5-84fc-7f8e45a15ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5890bac3-0ef5-48e7-a0f2-b66f09c76edc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190611_Sokan_ezert_sem_szakitanak_noha_mar_tenyleg_vege","timestamp":"2019. június. 11. 12:15","title":"Sokan ezért sem szakítanak, noha már tényleg vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött egy friss top 10-es lista a britek kedvenceiről.","shortLead":"Kijött egy friss top 10-es lista a britek kedvenceiről.","id":"20190610_Ed_Sheerannak_meg_albumot_sem_kell_kiadnia_hogy_o_legyen_a_legjatszottabb_zenesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea00494-f341-460d-b1ca-7fe32fc131ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190610_Ed_Sheerannak_meg_albumot_sem_kell_kiadnia_hogy_o_legyen_a_legjatszottabb_zenesz","timestamp":"2019. június. 10. 17:58","title":"Ed Sheerannek még albumot sem kell kiadnia, hogy ő legyen a legjátszottabb zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ősszel érkezik a népszerű rajzfilm folytatása.","shortLead":"Ősszel érkezik a népszerű rajzfilm folytatása.","id":"20190611_Indulhat_az_Elsamania_elozetes_erkezett_a_Jegvarazs_masodik_reszehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159824e9-226d-4e17-983a-3551af7207df","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Indulhat_az_Elsamania_elozetes_erkezett_a_Jegvarazs_masodik_reszehez","timestamp":"2019. június. 11. 15:52","title":"Indulhat az Elza-mánia, előzetes érkezett a Jégvarázs második részéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Angela Merkelről, Soros Györgyről, a CEU-ról, a magyar sajtószabadságról és persze Orbán Viktorról is kérdezték.","shortLead":"Angela Merkelről, Soros Györgyről, a CEU-ról, a magyar sajtószabadságról és persze Orbán Viktorról is kérdezték.","id":"20190612_schmidt_maria_orban_viktor_soros_gyorgy_angela_merkel_ceu_illiberalis_demokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de6681c-7bd3-4666-be0a-a066a41ae6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_schmidt_maria_orban_viktor_soros_gyorgy_angela_merkel_ceu_illiberalis_demokracia","timestamp":"2019. június. 12. 14:10","title":"Schmidt Mária: Soros sosem viselkedett zsidóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt próbálják kideríteni, hogy a Viking szállodahajó okozta-e a sérüléseit. ","shortLead":"Azt próbálják kideríteni, hogy a Viking szállodahajó okozta-e a sérüléseit. ","id":"20190611_Zart_helyisegben_vizsgaljak_a_Hableany_roncsat_mindent_atneznek_rajta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141a2081-4dea-42f6-beb1-066920da9cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Zart_helyisegben_vizsgaljak_a_Hableany_roncsat_mindent_atneznek_rajta","timestamp":"2019. június. 11. 21:25","title":"Zárt helyiségben vizsgálják a Hableány roncsát, mindent átnéznek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","shortLead":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","id":"20190612_mercedes_amg_a45_s","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34641560-ea6e-40ed-9c6e-982f27e6b412","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_mercedes_amg_a45_s","timestamp":"2019. június. 12. 09:17","title":"Egerben parkolt a még be sem mutatott Mercedes-AMG A45","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766d310f-257d-4820-a44b-526c3f9630e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül bemutathatja a Samsung idei csúcstelefonjainak második nagy eresztését. Az 5G-s Galaxy Note10-et egy ismert benchmarkoldalon fedezték fel.","shortLead":"Néhány héten belül bemutathatja a Samsung idei csúcstelefonjainak második nagy eresztését. Az 5G-s Galaxy Note10-et...","id":"20190611_samsung_galaxy_note10_5g_geekbench_benchmark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=766d310f-257d-4820-a44b-526c3f9630e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083209b0-c2e8-470e-8e97-8e0ac0687986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_samsung_galaxy_note10_5g_geekbench_benchmark","timestamp":"2019. június. 11. 14:03","title":"Ilyen erős lesz: már feltűntek a még be sem mutatott 5G-s Galaxy Note10 benchmarkjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]