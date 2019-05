Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak két nap maradt a szavazóköri pártdelegáltak jelölésére. Eddig nagyon kevés a delegált.\r

\r

","shortLead":"Már csak két nap maradt a szavazóköri pártdelegáltak jelölésére. Eddig nagyon kevés a delegált.\r

\r

","id":"20190515_Ujabb_EPvalasztasi_hataridok_kozelednek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c6cab2-6ce8-442a-b3f8-2e5793be1a65","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Ujabb_EPvalasztasi_hataridok_kozelednek","timestamp":"2019. május. 15. 09:32","title":"Eddig nagyon kevesen jelentkeztek a választásra szavazóköri delegáltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285a9ddf-77ff-4a84-bc67-a2faf7263a4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő és a cseh elnök budapesti találkozóján kölcsönösen dicsérték a két ország viszonyát és a visegrádi országok együttműködését.","shortLead":"A magyar kormányfő és a cseh elnök budapesti találkozóján kölcsönösen dicsérték a két ország viszonyát és a visegrádi...","id":"20190515_Orban_Magyarorszag_es_Csehorszag_kapcsolataiban_nincsenek_problemas_ugyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=285a9ddf-77ff-4a84-bc67-a2faf7263a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a595d4d-fa3a-4327-9a61-c7ab0ea14f35","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Orban_Magyarorszag_es_Csehorszag_kapcsolataiban_nincsenek_problemas_ugyek","timestamp":"2019. május. 15. 18:03","title":"Orbán: Magyarország és Csehország kapcsolataiban nincsenek problémás ügyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921ee14-7100-4f0a-a0ae-fd834c36bd88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb mint egy hét múlva lejár a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. A NAV idén is elkészítette a tervezeteket, ezeket mindenkinek érdemes ellenőrizni, és ha kell, módosítani, különben a javaslat válik hivatalossá. De más dolgokra sem árt odafigyelni, ha nem akar pénzt veszíteni vagy bajba kerülni az adóhatóságnál.","shortLead":"Kevesebb mint egy hét múlva lejár a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. A NAV idén is elkészítette...","id":"20190515_adobevallas_tervezet_szja_hatarido_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5921ee14-7100-4f0a-a0ae-fd834c36bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf418f3-3d33-48ef-b8ef-8ccd7b5f82a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_adobevallas_tervezet_szja_hatarido_nav","timestamp":"2019. május. 15. 14:35","title":"13+1 pont, amelyen elcsúszhat az adóbevallásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A törvény ellen több ízben hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát.","shortLead":"A törvény ellen több ízben hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja...","id":"20190515_ukran_nyelvtorveny_alairas_petro_porosenko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d94da39-1037-43a7-9403-b1ba606c870b","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_ukran_nyelvtorveny_alairas_petro_porosenko","timestamp":"2019. május. 15. 15:21","title":"Aláírta az ukrán nyelvtörvényt Porosenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb forduló ment le a Brüsszel és a kormány közötti vitában a babaváró hitelről. A kormány közreadta az egyeztetések kivonatát és kitart amellett, hogy az Európai Bizottság kukacoskodik. Brüsszel viszont állítja, épp azért egyeztet, hogy később ne legyen baj a rendszerből.\r

\r

","shortLead":"Újabb forduló ment le a Brüsszel és a kormány közötti vitában a babaváró hitelről. A kormány közreadta az egyeztetések...","id":"20190514_babavaro_hitel_brusszel_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea7867c-f617-45b5-b5bb-c79287b438c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190514_babavaro_hitel_brusszel_europai_bizottsag","timestamp":"2019. május. 14. 19:35","title":"A kormány szerint Brüsszel igenis támadja, Brüsszel szerint épp hogy védi a babaváró hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b40ec5-7cb5-4345-837c-38ec8290f8b9","c_author":"Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kampányban alig észrevehető ellenzéki pártok az EP-választás eredményhirdetésekor igyekeznek majd láthatatlanná válni. Örülnek, ha csak kis verést kapnak. Egyedül a DK-nál álmodnak diadalról.","shortLead":"A kampányban alig észrevehető ellenzéki pártok az EP-választás eredményhirdetésekor igyekeznek majd láthatatlanná...","id":"201920__epvalasztas__ellenzeki_eselyek__gyurcsanyek_nyeregben__helyosztokepzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b40ec5-7cb5-4345-837c-38ec8290f8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a758e1bc-4366-468a-a928-96e53e919e70","keywords":null,"link":"/itthon/201920__epvalasztas__ellenzeki_eselyek__gyurcsanyek_nyeregben__helyosztokepzo","timestamp":"2019. május. 15. 00:00","title":"Az ellenzék EP-kampányt színlel, de már azt lesi, hol találhat fedezéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök nem nevezi meg a Huaweit, de a határozatban egyértelműen rájuk gondol. A gyártó nem hagyta szó nélkül a dolgot. ","shortLead":"Az elnök nem nevezi meg a Huaweit, de a határozatban egyértelműen rájuk gondol. A gyártó nem hagyta szó nélkül...","id":"20190516_donald_trump_egyesult_allamok_tiltas_huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7229f8-8ce9-4ef4-8d35-14dda53c2e0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_donald_trump_egyesult_allamok_tiltas_huawei","timestamp":"2019. május. 16. 11:07","title":"Reagált a magyar Huawei a Donald Trump-féle szükségállapotra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégsem bontják fel a zuglói parkolási szerződéseket? A tegnap sebtiben meghozott döntésről kedden a jegyző több szempontból is kimondta, hogy véleménye szerint jogsértő. Leveléből kiderül az is, hogy több esetben ki kellene fizetni a cégek elmaradt bevételét, tehát nem járna jól a kerület a felmondással. És van olyan szerződés is, amelyben le van írva, az önkormányzat azt nem mondhatja fel. A szerződéseket a Fidesz–MSZP-tandem fogadta el. ","shortLead":"Mégsem bontják fel a zuglói parkolási szerződéseket? A tegnap sebtiben meghozott döntésről kedden a jegyző több...","id":"20190514_Zuglo_jegyzoje_parkolas_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11ae4f-72cd-47c0-b61d-ba452f3b75fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Zuglo_jegyzoje_parkolas_szerzodes","timestamp":"2019. május. 14. 18:39","title":"Zugló jegyzője szerint törvénysértő a parkolási szerződések felbontása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]