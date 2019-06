Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Evgeni Tancsev hangsúlyozta, hogy a nemek szerint eltérő nyugdíjkorhatár megállapítása sérti az uniós jogot.","shortLead":"Evgeni Tancsev hangsúlyozta, hogy a nemek szerint eltérő nyugdíjkorhatár megállapítása sérti az uniós jogot.","id":"20190620_Europai_Birosag_jogserto_lengyel_biroi_nyugdijazasi_szabaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8a5ca3-9890-4847-b0de-bad8373443be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Europai_Birosag_jogserto_lengyel_biroi_nyugdijazasi_szabaly","timestamp":"2019. június. 20. 13:50","title":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint jogsértőek a lengyel bírói nyugdíjazási szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerda délutáni felhőszakadás több utcát járhatatlanná tett a városban, volt, ahol térdig állt az esővíz.","shortLead":"A szerda délutáni felhőszakadás több utcát járhatatlanná tett a városban, volt, ahol térdig állt az esővíz.","id":"20190620_szolnok_eso_felhoszakadas_aluljaro_elmerult_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8494caf5-e7b0-402c-9d77-cefa0c53ab80","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_szolnok_eso_felhoszakadas_aluljaro_elmerult_autok","timestamp":"2019. június. 20. 05:43","title":"Autókat nyelt el az esővíz Szolnokon – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e364124e-3fe8-4765-87e3-6eff9d80f6a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan odáig fajul a helyzet, hogy az új autók elejét teljes egészében egy gigantikus hűtőrács fogja kitenni.","shortLead":"Lassan odáig fajul a helyzet, hogy az új autók elejét teljes egészében egy gigantikus hűtőrács fogja kitenni.","id":"20190620_mar_nem_a_bmwken_van_a_legnagyobb_hutoracs_itt_a_legujabb_lexus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e364124e-3fe8-4765-87e3-6eff9d80f6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8493a1-13f1-4856-82f0-0fbd81a51fcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_mar_nem_a_bmwken_van_a_legnagyobb_hutoracs_itt_a_legujabb_lexus","timestamp":"2019. június. 20. 11:21","title":"Már nem a BMW-ken van a legnagyobb hűtőrács, itt a legújabb Lexus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5adcb3d-444f-48ac-ada4-e8590bbea04e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha a hőmérséklet meghaladja a jogszabály által meghatározott maximum 30 plusz 5 Celsius-fokot, a járművet a legközelebbi pihentető állomásra irányítják.","shortLead":"Ha a hőmérséklet meghaladja a jogszabály által meghatározott maximum 30 plusz 5 Celsius-fokot, a járművet...","id":"20190621_Tilos_klima_nelkuli_jarmuvekben_allatokat_szallitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5adcb3d-444f-48ac-ada4-e8590bbea04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac10e46-d248-460f-8a39-ec5b16ddbec2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Tilos_klima_nelkuli_jarmuvekben_allatokat_szallitani","timestamp":"2019. június. 21. 12:27","title":"Tilos klíma nélküli járművekben állatokat szállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Kelet-Magyarországon nagyok a viharkárok, több ezren fordultak a biztosítóhoz.","shortLead":"Főleg Kelet-Magyarországon nagyok a viharkárok, több ezren fordultak a biztosítóhoz.","id":"20190621_Negyvenmillio_forintnal_is_tobb_kart_okoztak_a_viharok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3904ade6-8713-4f03-8b4e-f99ceed0be31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Negyvenmillio_forintnal_is_tobb_kart_okoztak_a_viharok","timestamp":"2019. június. 21. 12:02","title":"Negyvenmillió forintnál is több kárt okoztak a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Airbus vagy nagy amerikai versenytársa szerzett több üzletet a Le Bourget repülőtéren?","shortLead":"Az Airbus vagy nagy amerikai versenytársa szerzett több üzletet a Le Bourget repülőtéren?","id":"20190621_Vert_helyzetbol_erkezett_a_Boeing_megis_ellopta_a_legishowt_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b91fab-3013-4796-bb6c-d911bcf91c69","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Vert_helyzetbol_erkezett_a_Boeing_megis_ellopta_a_legishowt_Parizsban","timestamp":"2019. június. 21. 14:15","title":"Vert helyzetből érkezett a Boeing, mégis ellopta a légishow-t Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csekket is kiakasztott a villája kerítésére. ","shortLead":"Egy csekket is kiakasztott a villája kerítésére. ","id":"20190620_Karacsony_Gergely_Tiborcz_ado_Meszaros_Lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9b4933-41d4-4418-9567-6854ed71ce16","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Karacsony_Gergely_Tiborcz_ado_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. június. 20. 18:03","title":"Karácsony Gergely kivetné a Tiborcz-adót Mészáros Lőrincre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők be akartak menni a parlament épületébe, a rendőrök végül gumilövedéket is bevetettek, sokan megsérültek. ","shortLead":"A tüntetők be akartak menni a parlament épületébe, a rendőrök végül gumilövedéket is bevetettek, sokan megsérültek. ","id":"20190621_Video_Veres_oroszellenes_tuntetes_volt_a_gruz_parlamentnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c65bb6e-1be4-44be-a0a6-4f1c86094664","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Video_Veres_oroszellenes_tuntetes_volt_a_gruz_parlamentnel","timestamp":"2019. június. 21. 12:22","title":"Videó: Véres oroszellenes tüntetés volt a grúz parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]