Még kölyökkorában ejthették foglyul prémkereskedők azt a legyengült jegesmedvét, amelyet néhány napja fogtak be egy orosz városban. Korábban azt feltételezték, hogy az állat több száz kilométert vándorolva juthatott a lakott terület közelébe.

Mint korábban megírtuk, egy végsőkig kimerült és lefogyott jegesmedve bukkant fel néhány napja az észak-oroszországi Norilszkban. Az első feltételezések szerint az állat élelem után kutatva kerülhetett több száz kilométerre természetes élőhelyétől.

A szakértők most egy új elmélettel álltak elő, eszerint a nőstény állat kölyökkora óta illegális prémkereskedők fogságában élhetett, akik most a büntetéstől tartva engedhették szabadon – írja a The Washington Post. Ezt az elméletet támasztja alá, hogy rendszerint nem a nőstény, hanem a hím példányok tesznek meg hosszú utakat, illetve hogy az állat feltűnően tiszta volt, amikor rátaláltak.

A stresszes állapotban befogott állatot most távol tartják a zavaró ingerektől, további sorsáról egyelőre nem döntöttek. Talán visszaszállítják természetes élőhelyére, de szakértők szerint előbb mindenképpen orvosi kezelésre van szüksége.