[{"available":true,"c_guid":"c374b050-0857-4738-abcf-436987a5521c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Retteg, hogy elveszíti a munkáját és nem tudja eltartani családját az a teherautó sofőr, aki a napokban kereste meg az RTL Híradóját. Lejárt a munkavégzéshez szükséges úgynevezett tachográf kártyája, amit a kormányhivatalban legközelebb szeptemberben tudnak neki kiállítani. Az innovációs minisztérium szerint uniós előírás miatt új kártyákra állnak át, a régieket június 15-től nem lehet kiadni. Arra nem válaszoltak, hogy ideiglenes megoldásra miért nincs lehetőség.","shortLead":"Retteg, hogy elveszíti a munkáját és nem tudja eltartani családját az a teherautó sofőr, aki a napokban kereste meg...","id":"20190623_Nem_hasznalhatjak_a_tachografot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c374b050-0857-4738-abcf-436987a5521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f93ace2-4c8d-459a-9acc-efe7430010d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Nem_hasznalhatjak_a_tachografot","timestamp":"2019. június. 23. 19:48","title":"Nem használhatják a tachográfot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df413564-b38a-4e57-ac31-e85dfb4661b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy biomandula-termék annyira bio lett, hogy rovarok is kerültek bele.\r

\r

","shortLead":"Egy biomandula-termék annyira bio lett, hogy rovarok is kerültek bele.\r

\r

","id":"20190625_Ha_nem_akar_rovarokkal_szennyezett_mandulat_enni_ezt_a_markat_kerulje_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df413564-b38a-4e57-ac31-e85dfb4661b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a4f83e-42b6-4c12-b3c1-26f200413a13","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_Ha_nem_akar_rovarokkal_szennyezett_mandulat_enni_ezt_a_markat_kerulje_el","timestamp":"2019. június. 25. 15:41","title":"Ha nem akar rovarokkal szennyezett mandulát enni, ezt a márkát kerülje el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatkozott a Budapestre költöző, jelentős részben orosz beruházási bank vezetése. Az elnök szerint a bankban nincs és nem is lesz politikai befolyás, kémek pedig egész biztosan nincsenek köztük.","shortLead":"Bemutatkozott a Budapestre költöző, jelentős részben orosz beruházási bank vezetése. Az elnök szerint a bankban nincs...","id":"20190625_iib_bemutatkozo_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4898e41a-6e02-48a5-a49d-b9b0539481b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_iib_bemutatkozo_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. június. 25. 11:30","title":"A Moszkvából Budapestre költöző bank elnöke: Nincsenek köztünk kémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baebf22c-b039-4b6d-99bf-615120520584","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint akár már egy éven belül érkezhet egy különleges, összehajtható, kettő az egyben Microsoft-eszköz, amelyen Windows fut, de androidos appokat is le lehet tölteni rá.","shortLead":"A legújabb hírek szerint akár már egy éven belül érkezhet egy különleges, összehajtható, kettő az egyben...","id":"20190625_microsoft_surface_ketkijelzos_osszehajthato_windowsos_androidos_pc_jovore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baebf22c-b039-4b6d-99bf-615120520584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e41014-3f46-4d63-a1f6-bb1f3bbdff7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_microsoft_surface_ketkijelzos_osszehajthato_windowsos_androidos_pc_jovore","timestamp":"2019. június. 25. 11:33","title":"Különleges számítógépet adhat ki a Microsoft: windowsos és androidos egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c952b32-898c-45b1-8b4b-0d506a256200","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyfélkapu kell hozzá, már idén is lehet igényelni.","shortLead":"Ügyfélkapu kell hozzá, már idén is lehet igényelni.","id":"20190624_Online_is_be_lehet_majd_iratkozni_az_iskolaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c952b32-898c-45b1-8b4b-0d506a256200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28aa8a6c-f094-4871-809e-684ca89645c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Online_is_be_lehet_majd_iratkozni_az_iskolaba","timestamp":"2019. június. 24. 15:51","title":"Online is be lehet majd iratkozni az iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Peking szerint az amerikaiak is megszenvedhetik a szankciókat, ami árthat Donald Trump újraválasztási esélyeinek is.","shortLead":"Peking szerint az amerikaiak is megszenvedhetik a szankciókat, ami árthat Donald Trump újraválasztási esélyeinek is.","id":"20190625_usa_kina_kereskedelmi_haboru_g20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc3412e-c0ed-44a7-ada4-98cae96e984c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_usa_kina_kereskedelmi_haboru_g20","timestamp":"2019. június. 25. 13:22","title":"Kibékülhet az USA és Kína a G20-csúcson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954a4a24-94f3-432e-91ba-4e21adc1864d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíjat, ezzel tovább növelte előnyét az összetett pontversenyben.","shortLead":"Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia...","id":"20190623_Francia_Nagydij__Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=954a4a24-94f3-432e-91ba-4e21adc1864d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee939fd-1166-4fb5-b36b-6124a878d822","keywords":null,"link":"/sport/20190623_Francia_Nagydij__Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","timestamp":"2019. június. 23. 17:39","title":"Francia Nagydíj - Hamilton rajt-cél győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba ütközzön egy konkurens felvásárlása. ","shortLead":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba...","id":"20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ce5250-6bd8-4f56-9031-34f84d59dec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","timestamp":"2019. június. 25. 12:17","title":"Eladná magyar érdekeltségei egy részét az E.On","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]