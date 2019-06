Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58fe3376-1502-4cf3-a479-a259f5694190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rollerezőkre is vonatkozó szabályozást dolgozott ki a szlovák belügyminisztérium, de a mobilozó autósok is komolyabb büntetésre számíthatnak - írja az Új Szó.","shortLead":"A rollerezőkre is vonatkozó szabályozást dolgozott ki a szlovák belügyminisztérium, de a mobilozó autósok is komolyabb...","id":"20190625_Megbuntethetik_a_szabalytalanul_rollerezoket_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58fe3376-1502-4cf3-a479-a259f5694190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fae620e-931e-4e2a-8e52-6850e7e16d8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Megbuntethetik_a_szabalytalanul_rollerezoket_Szlovakiaban","timestamp":"2019. június. 25. 07:59","title":"A rollerezőkre és az autósokra is szigorúbb szabályok várnak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú épp úszott, lesüllyedt a medence aljára, az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel. A család a nagyszülőkkel együtt nyaralt az erdélyi városban.","shortLead":"A fiú épp úszott, lesüllyedt a medence aljára, az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel. A család...","id":"20190625_Megallt_a_szive_egy_tusnadfurdoi_wellnesskozpontban_egy_15_eves_magyarorszagi_fiunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bd3908-bdae-4b8d-a8e4-c4249073baab","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Megallt_a_szive_egy_tusnadfurdoi_wellnesskozpontban_egy_15_eves_magyarorszagi_fiunak","timestamp":"2019. június. 25. 15:58","title":"Megállt a szíve egy tusnádfürdői wellnessközpontban egy 15 éves magyarországi fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25eea25b-52b8-4a95-9cee-5167fb7628f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezekben a percekben állítják a helyére.","shortLead":"Ezekben a percekben állítják a helyére.","id":"20190625_Szobrot_kapott_Szell_Kalman_a_rola_elnevezett_teren__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25eea25b-52b8-4a95-9cee-5167fb7628f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8799ebdf-d343-4a2b-9737-a19c87765c4f","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Szobrot_kapott_Szell_Kalman_a_rola_elnevezett_teren__fotok","timestamp":"2019. június. 25. 21:28","title":"Szobrot kapott Széll Kálmán a róla elnevezett téren - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba559ea-e37e-48f8-8506-d114cccda4a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A város jelenlegi polgármesterét támogatja immár öt párt. ","shortLead":"A város jelenlegi polgármesterét támogatja immár öt párt. ","id":"20190625_Fuggetlen_jeloltek_moge_all_be_az_ellenzek_Oroszlanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ba559ea-e37e-48f8-8506-d114cccda4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b9090a-8e82-4e4f-af36-445a703efa5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Fuggetlen_jeloltek_moge_all_be_az_ellenzek_Oroszlanyban","timestamp":"2019. június. 25. 13:39","title":"Független jelöltek mögé áll be az ellenzék Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rendőr testkamerája fel is vette, ahogy megtalálják a csecsemőt. ","shortLead":"Egy rendőr testkamerája fel is vette, ahogy megtalálják a csecsemőt. ","id":"20190626_Erdoben_muanyag_zacskoban_hagytak_magara_egy_ujszulottet_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b594cc-ca29-4faf-84b6-d790871c92fe","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Erdoben_muanyag_zacskoban_hagytak_magara_egy_ujszulottet_Amerikaban","timestamp":"2019. június. 26. 13:05","title":"Erdőben, műanyag zacskóban hagytak magára egy újszülöttet Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66fb3fa-6bf6-4797-831a-a8a63f5bd180","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem a Mercedes-dominancia a legnagyobb baj.","shortLead":"Nem a Mercedes-dominancia a legnagyobb baj.","id":"20190625_Kezdenek_kiabrandulni_a_rajongok_szerintuk_unalmas_a_Forma1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a66fb3fa-6bf6-4797-831a-a8a63f5bd180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d1ac19-0e2b-4635-8a14-6a8c63ddad20","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Kezdenek_kiabrandulni_a_rajongok_szerintuk_unalmas_a_Forma1","timestamp":"2019. június. 25. 13:03","title":"Kezdenek kiábrándulni a rajongók, szerintük unalmas a Forma-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába próbáltak meghiúsítani egy Pride-rendezvényt, a szervezők és a békés nézők jártak sikerrel.","shortLead":"Hiába próbáltak meghiúsítani egy Pride-rendezvényt, a szervezők és a békés nézők jártak sikerrel.","id":"20190624_Ujabb_Priderendezvenyen_provokaltak_Budahazyek_elzavartak_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1e56c2-6bf8-4a2a-a192-88c13e10b3da","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Ujabb_Priderendezvenyen_provokaltak_Budahazyek_elzavartak_oket","timestamp":"2019. június. 24. 20:05","title":"Újabb Pride-rendezvényen provokáltak Budaházyék, elzavarták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30150dec-eba0-45cb-9f60-dbb4a40eb72a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban a spanyolok isszák a legtöbb alkoholmentes sört, de a németeknél és az angoloknál is nagyot lehet kaszálni ezekkel az italokkal.","shortLead":"Az egész EU-ban a spanyolok isszák a legtöbb alkoholmentes sört, de a németeknél és az angoloknál is nagyot lehet...","id":"20190626_Egyre_jobb_uzlet_a_kanikulaban_az_alkoholmentes_sor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30150dec-eba0-45cb-9f60-dbb4a40eb72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86759721-cb5e-4672-9bd1-f5913cd2fa8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Egyre_jobb_uzlet_a_kanikulaban_az_alkoholmentes_sor","timestamp":"2019. június. 26. 13:08","title":"Egyre jobb üzlet a kánikulában az alkoholmentes sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]