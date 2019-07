Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48c6f8c3-0949-4315-ab97-c78950d7ec0b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az idén elhunyt divattervező legismertebb szettje szolgált inspirációul.","shortLead":"Az idén elhunyt divattervező legismertebb szettje szolgált inspirációul.","id":"20190702_karl_lagerfeld_divattervezo_pok_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48c6f8c3-0949-4315-ab97-c78950d7ec0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43db4242-d6cc-4b32-88a8-a796a73d6c03","keywords":null,"link":"/elet/20190702_karl_lagerfeld_divattervezo_pok_kutatok","timestamp":"2019. július. 02. 21:10","title":"Pókfajt neveztek el Karl Lagerfeldről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyik ötcsillagos szállodától a másikig tartó, Európát bejáró túrán vesz részt.","shortLead":"Egyik ötcsillagos szállodától a másikig tartó, Európát bejáró túrán vesz részt.","id":"20190701_bugatti_oakley_desing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8a9ad-949c-402e-985a-1354f7fb381a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_bugatti_oakley_desing","timestamp":"2019. július. 01. 10:22","title":"Egyetlen darab létezik ebből az Oakley Design Bugatti Veyronból, ami Budapesten járkál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750af7d9-831f-4d76-a82f-19666bbbcab1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Húszféle napszemüveget tesztelt az ITM. ","shortLead":"Húszféle napszemüveget tesztelt az ITM. ","id":"20190701_Az_olcsobb_napszemuvegek_is_jol_szurik_az_UVt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=750af7d9-831f-4d76-a82f-19666bbbcab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45936de-588e-4f31-9713-04036d6ab001","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Az_olcsobb_napszemuvegek_is_jol_szurik_az_UVt","timestamp":"2019. július. 01. 10:54","title":"Az olcsóbb napszemüvegek is jól szűrik az UV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2508fa-de5e-490c-b13e-3b110c50c931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Somogyszentpálon kellett kimenteni a bajba jutott állatot. ","shortLead":"Somogyszentpálon kellett kimenteni a bajba jutott állatot. ","id":"20190701_Foto_Csak_a_feje_latszott_ki_a_godorbe_esett_lonak_a_tuzoltok_szedtek_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea2508fa-de5e-490c-b13e-3b110c50c931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9eea863-872a-4496-9c04-00e76b667de7","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Foto_Csak_a_feje_latszott_ki_a_godorbe_esett_lonak_a_tuzoltok_szedtek_ki","timestamp":"2019. július. 01. 14:42","title":"Fotó: Csak a feje látszott ki a gödörbe esett lónak, a tűzoltók szedték ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eed7ef0-a4a2-47b4-95eb-7b75aed90677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A környezetvédők szerint ez volt \"az eddigi legnagyobb és legsikeresebb óceántakarítás\" a térségben.","shortLead":"A környezetvédők szerint ez volt \"az eddigi legnagyobb és legsikeresebb óceántakarítás\" a térségben.","id":"20190701_Tobb_mint_40_tonna_muanyagot_halasztak_ki_a_Csendesoceanbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eed7ef0-a4a2-47b4-95eb-7b75aed90677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62083cfe-f17b-4daf-b0a9-03a13a98b9bb","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Tobb_mint_40_tonna_muanyagot_halasztak_ki_a_Csendesoceanbol","timestamp":"2019. július. 01. 22:01","title":"Több mint 40 tonna műanyagot halásztak ki a Csendes-óceánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált legelőn történt. ","shortLead":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált...","id":"20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a26c0b-c094-427f-a7b1-ca77347a951f","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","timestamp":"2019. július. 01. 16:30","title":"Farkasok végeztek egy borjúval a Zemplénben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd934cb6-1b9a-435f-980f-4c1a97b33452","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves esőzések miatti árvizek falvak tucatjait öntötte el Szibéria délkeleti részén, s a természeti csapás már legalább 14 emberéletet követelt. Az eltűntek száma is meghaladja a tízet. Az árvízről videó is készült.","shortLead":"A heves esőzések miatti árvizek falvak tucatjait öntötte el Szibéria délkeleti részén, s a természeti csapás már...","id":"20190702_Az_evszazad_arvize_pusztit_Sziberiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd934cb6-1b9a-435f-980f-4c1a97b33452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b3fadc-f384-46ea-919c-0266078f29bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Az_evszazad_arvize_pusztit_Sziberiaban","timestamp":"2019. július. 02. 14:17","title":"Az évszázad árvize pusztít Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tusk megkegyelmezett, több mint húsz óra után mehetnek aludni a tagállami vezetők. ","shortLead":"Tusk megkegyelmezett, több mint húsz óra után mehetnek aludni a tagállami vezetők. ","id":"20190701_eu_csucs_brusszel_tusk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22533ff3-ea3f-4fa1-95a1-2884050be4a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_eu_csucs_brusszel_tusk","timestamp":"2019. július. 01. 12:32","title":"Megint nem sikerült megegyezni, elnapolták az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]