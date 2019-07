Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendszerfrissítéseket ígér, de valójában a felhasználók pénzére utazik az az alkalmazás, amelyet több mint 10 millióan töltöttek le eddig a Play Store-ból. Főleg a samsungosok vannak veszélyben.","shortLead":"Rendszerfrissítéseket ígér, de valójában a felhasználók pénzére utazik az az alkalmazás, amelyet több mint 10 millióan...","id":"20190705_samsung_telefon_android_alkalmazas_play_store_updates_for_samsung_csics_security_group","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0110aaf6-8620-4ca2-946c-317c01bea504","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_samsung_telefon_android_alkalmazas_play_store_updates_for_samsung_csics_security_group","timestamp":"2019. július. 05. 19:03","title":"Samsung telefont használ? A pénze bánhatja, ha telepíti ezt a veszélyes alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak a korábbinál nagyobb figyelmet kell szentelniük a szabadságok tervezésére, már most célszerű felmérni, melyik munkavállalójuk hol tart az éves szabadságkeretének felhasználásában, és a nyári időszakban célszerű legalább az időarányos szabadságot kiadniuk - közölte a Trenkwalder.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak a korábbinál nagyobb figyelmet kell szentelniük a szabadságok tervezésére, már...","id":"20190706_Ezert_van_gond_sokszor_a_szabadsagolasokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e309a74-299a-40a9-aedf-285cddcb306b","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Ezert_van_gond_sokszor_a_szabadsagolasokkal","timestamp":"2019. július. 06. 08:24","title":"Ezért van gond sokszor a szabadságolásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc1d64c-4e8a-43bf-822a-7d965ec16a91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 6,4-es erősségű földmozgásban kisebb anyagi károk keletkeztek, halálos áldozatok az első jelentések szerint nincsenek. ","shortLead":"A 6,4-es erősségű földmozgásban kisebb anyagi károk keletkeztek, halálos áldozatok az első jelentések szerint...","id":"20190704_Eros_foldrenges_razta_meg_DelKaliforniat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfc1d64c-4e8a-43bf-822a-7d965ec16a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b36b717-ae5d-4193-90a5-432097910e47","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Eros_foldrenges_razta_meg_DelKaliforniat","timestamp":"2019. július. 04. 21:23","title":"Erős földrengés rázta meg Dél-Kaliforniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5d9683-3b45-4f3e-8b30-9332fc37315f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"2016 és 2020 között 400 milliárd forint áll a közútkezelő rendelkezésére az üzemeltetési feladatok ellátására.\r

","shortLead":"2016 és 2020 között 400 milliárd forint áll a közútkezelő rendelkezésére az üzemeltetési feladatok ellátására.\r

","id":"20190706_50_milliard_forintot_koltenek_utfelujitasra_a_kistelepuleseken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be5d9683-3b45-4f3e-8b30-9332fc37315f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9adb4e8-bae5-4a43-b670-ccf8b0a89a0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_50_milliard_forintot_koltenek_utfelujitasra_a_kistelepuleseken","timestamp":"2019. július. 06. 08:31","title":"50 milliárd forintot költenek útfelújításra a kistelepüléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a 21-es főúton, Tar közelében történt. ","shortLead":"A baleset a 21-es főúton, Tar közelében történt. ","id":"20190704_Kisbusz_es_auto_utkozott_tizenket_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e126517f-5b7e-47bc-a7b9-23050a9567c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_Kisbusz_es_auto_utkozott_tizenket_serult","timestamp":"2019. július. 04. 18:01","title":"Kisbusz és autó ütközött: tizenkét sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló állítja, hogy nem követett el szándékos doppingvétséget, valaki az italába, ételébe tehette a tiltott szert, esetleg táplálékkiegészítővel kerülhetett a szervezetébe.","shortLead":"A sportoló állítja, hogy nem követett el szándékos doppingvétséget, valaki az italába, ételébe tehette a tiltott szert...","id":"20190705_takacs_tamara_kajak_dopping_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e9578-a37f-4f2c-a50e-778c86bdd9a9","keywords":null,"link":"/sport/20190705_takacs_tamara_kajak_dopping_feljelentes","timestamp":"2019. július. 05. 07:00","title":"Feljelentést tett Takács Tamara, miután pozitív lett a doppingmintája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több forrásból származó információink szerint a kerületi polgármestereket jelenti be Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt, Ferencvárosban meglepetés jöhet. ","shortLead":"Több forrásból származó információink szerint a kerületi polgármestereket jelenti be Karácsony Gergely...","id":"20190704_Tartogat_izgalmakat_Karacsony_Gergely_penteki_nagy_bejelentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e764509b-4136-403e-af3e-0ddeac5e5886","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Tartogat_izgalmakat_Karacsony_Gergely_penteki_nagy_bejelentese","timestamp":"2019. július. 04. 20:40","title":"Tartogat izgalmakat Karácsony Gergely pénteki nagy bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0685af-c6cb-4e52-a277-4a8927766de0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűző napon hagyott autókban pillanatok alatt 50-60 fok körülire hevülhet az utastér. Könnyen belátható, milyen gyorsan végzetes lehet ez egy kocsiban felejtett gyerek vagy kisállat számára. Van segítő technológia, de még mindig nem kötelező beszerelni.","shortLead":"A tűző napon hagyott autókban pillanatok alatt 50-60 fok körülire hevülhet az utastér. Könnyen belátható, milyen...","id":"20190705_gyerek_kocsiban_figyelmeztetes_eletmento_extra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe0685af-c6cb-4e52-a277-4a8927766de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07486763-457e-4ded-948a-af3c296a2bba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_gyerek_kocsiban_figyelmeztetes_eletmento_extra","timestamp":"2019. július. 05. 12:00","title":"Érthetetlen, miért nem kötelező beszerelni az autókba az életmentő figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]