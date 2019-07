Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint küldje el alkotmánybírósági normakontrolra. Az SZFE szolidaritását is kifejezi a megcsonkított MTA-val.\r

\r

","shortLead":"Valamint küldje el alkotmánybírósági normakontrolra. Az SZFE szolidaritását is kifejezi a megcsonkított MTA-val.\r

\r

","id":"20190709_Arra_keri_a_Szinmuveszeti_Egyetem_Ader_Janost_ne_irja_ala_az_MTAt_megcsonkito_torvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a2032-a921-4d8f-a745-992ecbc19e16","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Arra_keri_a_Szinmuveszeti_Egyetem_Ader_Janost_ne_irja_ala_az_MTAt_megcsonkito_torvenyt","timestamp":"2019. július. 09. 18:05","title":"Arra kéri a Színművészeti Egyetem Áder Jánost, ne írja alá az MTA-t megcsonkító törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehető legrövidebb időn belül helyrehozzák.","shortLead":"A lehető legrövidebb időn belül helyrehozzák.","id":"20190710_Kiderult_mitol_omlott_be_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro_lepcsojenek_fala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d56fa4b-31da-4290-95a0-08ed41e8f7bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kiderult_mitol_omlott_be_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro_lepcsojenek_fala","timestamp":"2019. július. 10. 14:52","title":"Kiderült, mitől omlott be a Dózsa György úti metrólejáró lépcsőjének fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0f8bda-8658-49a8-87d0-e697364e1a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyszentjánosnál kell forgalomkorlátozásra számítani.","shortLead":"Nagyszentjánosnál kell forgalomkorlátozásra számítani.","id":"20190710_Ket_teherauto_utkozott_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0f8bda-8658-49a8-87d0-e697364e1a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a037e89b-e77e-48ab-9df7-1b002e3b5deb","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ket_teherauto_utkozott_az_M1esen","timestamp":"2019. július. 10. 09:21","title":"Két teherautó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df187c2f-291c-4a9f-9e1d-aa2d5712fc79","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az unió tagállamaiban élő migránsok közel fele nem kívülről érkezett, hanem másik tagállamból, Magyarországon egyikből sem akad sok. Kivéve a felsőoktatást, ahol a hallgatók tizede külföldi. Uniós szinten a legtöbb letelepedési engedélyt ukránok kapták, kínaiakra pedig majdnem annyi jutott, mint szírekre.","shortLead":"Az unió tagállamaiban élő migránsok közel fele nem kívülről érkezett, hanem másik tagállamból, Magyarországon egyikből...","id":"20190709_Hat_grafikon_arrol_valojaban_hogy_fest_a_migracio_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df187c2f-291c-4a9f-9e1d-aa2d5712fc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4521d8-4899-494c-9d12-7498b77a28ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Hat_grafikon_arrol_valojaban_hogy_fest_a_migracio_Europaban","timestamp":"2019. július. 09. 17:30","title":"Hat grafikonon mutatjuk meg, hogyan fest valójában a migráció Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali visszaélés gyanújával nyomozás indult Demeter Márta ellen, kikérték a mentelmi jogát.","shortLead":"Hivatali visszaélés gyanújával nyomozás indult Demeter Márta ellen, kikérték a mentelmi jogát.","id":"20190709_Magyar_Gyorgy_szerint_csak_meg_akarjak_felemliteni_Demeter_Martat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5da9ddb-6ea1-4053-a548-2edca018d778","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Magyar_Gyorgy_szerint_csak_meg_akarjak_felemliteni_Demeter_Martat","timestamp":"2019. július. 09. 13:34","title":"Magyar György szerint csak meg akarják félemlíteni Demeter Mártát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff6dd2-a293-42ed-94e4-3c68dcc72a71","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jelentősen megugrottak a kínai bérek, a nagyvárosokban már keresnek annyit, mint Kelet-Európában. ","shortLead":"Jelentősen megugrottak a kínai bérek, a nagyvárosokban már keresnek annyit, mint Kelet-Európában. ","id":"20190710_Utolertek_a_kinai_fizetesek_a_keleteuropait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeff6dd2-a293-42ed-94e4-3c68dcc72a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd02754c-b3a6-4c0e-80e7-939d3d29363b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Utolertek_a_kinai_fizetesek_a_keleteuropait","timestamp":"2019. július. 10. 08:44","title":"Utolérték a kínai fizetések a kelet-európait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán 151 napig tart az év egy amerikai csillagászok által újonnan felfedezett, szokatlan aszteroidán.","shortLead":"Csupán 151 napig tart az év egy amerikai csillagászok által újonnan felfedezett, szokatlan aszteroidán.","id":"20190710_aszteroida_151_nap_ev_2019_lf6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4fdf60-636e-48e5-b8fd-512a2a90db2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_aszteroida_151_nap_ev_2019_lf6","timestamp":"2019. július. 10. 19:33","title":"Felfedeztek egy aszteroidát, amin mindössze 151 napig tart egy év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek.","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek.","id":"20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a12746-9e0d-4024-a541-205d3b109cf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 09. 17:53","title":"Ház udvarába csapódott egy kamionnal ütköző autó Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]