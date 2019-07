Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több, szemmel láthatóan kábítószeres befolyás alatt álló fiatal látható Miskolcon. Az RTL Klub híradójának beszámolója szerint a drogosok alapvetően a különféle és kiszámíthatatlan hatású dizájner drogokat használják. ","shortLead":"Egyre több, szemmel láthatóan kábítószeres befolyás alatt álló fiatal látható Miskolcon. Az RTL Klub híradójának...","id":"20190714_Elleptek_a_drogosok_Miskolcot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f4db3f-cc2e-4c14-bd08-fd5bfe461c8f","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Elleptek_a_drogosok_Miskolcot","timestamp":"2019. július. 14. 09:28","title":"Ellepték a drogosok Miskolcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5c7032-8806-46c6-8c57-3ba5687461f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július 15-től Reinhard Münster veszi át a Mercedes-Benz Hungária Kft. vezetését. Az eddigi ügyvezető igazgató, Jörg Schmidt új megbízást kap a Daimler AG berkein belül.","shortLead":"Július 15-től Reinhard Münster veszi át a Mercedes-Benz Hungária Kft. vezetését. Az eddigi ügyvezető igazgató, Jörg...","id":"20190715_Uj_vezetoje_van_a_Mercedesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be5c7032-8806-46c6-8c57-3ba5687461f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd17357e-2373-4f6c-9a57-b81f36ff4be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Uj_vezetoje_van_a_Mercedesnek","timestamp":"2019. július. 15. 12:10","title":"Új vezetője van a magyar Mercedesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyelország tizenkilenc évvel ezelőtt lépett ki Nemzetközi Beruházási Bankból, azóta sem kapta vissza a pénzét. Magyarország nemrég ajánlotta fel, legyen a bank székhelye Budapesten.","shortLead":"Lengyelország tizenkilenc évvel ezelőtt lépett ki Nemzetközi Beruházási Bankból, azóta sem kapta vissza a pénzét...","id":"20190715_A_V4ek_kozul_csak_Magyarorszag_fogadta_tart_karokkal_Putyin_bankjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201fbea0-efaa-42bf-b506-61205234f168","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_A_V4ek_kozul_csak_Magyarorszag_fogadta_tart_karokkal_Putyin_bankjat","timestamp":"2019. július. 15. 14:48","title":"A V4-ek közül csak Magyarország fogadta tárt karokkal Putyin bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását. A magyar startup egyik rendhagyó túráján mi is részt vettünk – Stohl Andrással a fülünkben.","shortLead":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását...","id":"20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78326266-b07f-46bc-a4d6-c52d2a8b8ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"VR-sétára mentünk Budapesten, azt is láttuk, hogyan épült a Budai Vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülő új Mortal Kombat-film nem csak látványos, de véres is lesz. Új hírek szerint a játékbéli kivégzéseket sem nélkülözi majd.","shortLead":"A készülő új Mortal Kombat-film nem csak látványos, de véres is lesz. Új hírek szerint a játékbéli kivégzéseket sem...","id":"20190715_mortal_kombat_11_mozifilm_fatality_kivegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fdedb9-6053-4b28-9994-34da23d504f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_mortal_kombat_11_mozifilm_fatality_kivegzes","timestamp":"2019. július. 15. 13:03","title":"Bekerül az új Mortal Kombat-moziba a videojátékok legdurvább része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között a 83-as úton.","shortLead":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között...","id":"20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d65e1-3d4b-4303-a0ba-25e794e1e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","timestamp":"2019. július. 14. 12:28","title":"Teljes útzár Pápa és Győr között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A diktatúra banalitása – Marinovich Endre és az állambiztonság” címmel tett közzé tanulmányt Ungváry. Marinovich szerint az a legnagyobb baj az írással, hogy a felületes olvasó számára egy besúgó képe rajzolódik ki belőle.","shortLead":"„A diktatúra banalitása – Marinovich Endre és az állambiztonság” címmel tett közzé tanulmányt Ungváry. Marinovich...","id":"20190715_Valaszolt_Ungvary_Krisztiannak_volt_fonoke_Nem_voltam_ugynok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bba1f1-ead5-4a6a-aafb-b0af1d23fba9","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Valaszolt_Ungvary_Krisztiannak_volt_fonoke_Nem_voltam_ugynok","timestamp":"2019. július. 15. 12:37","title":"Válaszolt Ungváry Krisztiánnak volt főnöke: „Nem voltam ügynök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80bc81b-8895-4afd-8312-c3693162332d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes lesz figyelnie a dátumokra annak, aki 3D-s modellekkel foglalkozik a Windowsban: a Microsoft hamarosan bezárja a kapcsolódó Remix 3D weboldalt.","shortLead":"Érdemes lesz figyelnie a dátumokra annak, aki 3D-s modellekkel foglalkozik a Windowsban: a Microsoft hamarosan bezárja...","id":"20190715_microsoft_remix_3d_oldal_kivezetese_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e80bc81b-8895-4afd-8312-c3693162332d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd13caef-d60e-4ec0-9402-f69cb0dd496e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_microsoft_remix_3d_oldal_kivezetese_2020","timestamp":"2019. július. 15. 17:03","title":"Lefejezi a Microsoft a Remix 3D-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]