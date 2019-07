Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem tárt fel olyan piaci zavart a bankkártya-elfogadás piacán, amely versenyfelügyeleti eljárás megindítását alapozná meg, ám azonosított a versenyviszonyokat is érintő piaci problémákat.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem tárt fel olyan piaci zavart a bankkártya-elfogadás piacán, amely...","id":"20190718_A_GVH_problemakat_talalt_a_bankkartyaelfogadas_piacan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030531d-2de2-40a0-bd61-f2a53e6dd045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_GVH_problemakat_talalt_a_bankkartyaelfogadas_piacan","timestamp":"2019. július. 18. 16:33","title":"A GVH problémákat talált a bankkártya-elfogadás piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Frank Capra 1946-os alkotásából, Az élet csodaszépből.","shortLead":"Frank Capra 1946-os alkotásából, Az élet csodaszépből.","id":"20190718_paul_mccartney_musical_az_elet_csodaszep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1a560c-6557-4163-9772-ab0af554d74a","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_paul_mccartney_musical_az_elet_csodaszep","timestamp":"2019. július. 18. 09:46","title":"Paul McCartney filmklasszikusból ír musicalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Más dolgokban már nincs ekkora egyetértés.","shortLead":"Más dolgokban már nincs ekkora egyetértés.","id":"20190718_Le_a_Libraval__a_G7_penzugyminiszterei_egysegesen_elutasitjak_a_Facebook_penzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e1e41e-fcf3-452f-a59c-58b85c73129c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Le_a_Libraval__a_G7_penzugyminiszterei_egysegesen_elutasitjak_a_Facebook_penzet","timestamp":"2019. július. 18. 17:58","title":"Le a Librával! – a G7 pénzügyminiszterei egységesen elutasítják a Facebook pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az intimitáskerülés nem más, mint távolságtartás, elkülönültségérzés, belső magány. Megjelenhet baráti, munkatársi és párkapcsolatainkban, sőt gyermekeinkkel szemben is. Ahhoz, hogy társas viszonyainkban egységet élhessünk meg, elsősorban intimitáskerülő viselkedésmintáinkkal kell leszámolnunk. ","shortLead":"Az intimitáskerülés nem más, mint távolságtartás, elkülönültségérzés, belső magány. Megjelenhet baráti, munkatársi és...","id":"20190718_On_is_falakat_epit_vagy_mindig_olyanba_akad_aki_ennek_mestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c900ac1-6e4c-484a-91cc-c1266dbec374","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190718_On_is_falakat_epit_vagy_mindig_olyanba_akad_aki_ennek_mestere","timestamp":"2019. július. 18. 17:30","title":"Ön is falakat épít vagy mindig olyanba akad, aki ennek mestere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első műholdat, Jurij Gagarin volt az első ember, aki megjárta a világűrt, a szovjetek küldték az első űreszközöket a Holdra, s Alekszej Leonov volt az első űrhajós, aki kilépett a kozmoszba. Moszkva mégis elvesztette az egyik legfontosabb versenyt, a holdra szállásért vívott ütközetet. És nem is véletlenül.","shortLead":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első...","id":"20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d776d3f-def1-4d32-ba5a-81893eb8eeb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 19. 11:30","title":"Ezért nem sikerült a szovjeteknek a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9de4b3-79fc-4784-8f1e-626da09aec25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat a 12. helyen bejutott a döntőbe szinkronúszók szabad kombinációs versenyszámában a kvangdzsui világbajnokságon.","shortLead":"A magyar csapat a 12. helyen bejutott a döntőbe szinkronúszók szabad kombinációs versenyszámában a kvangdzsui...","id":"20190718_Eloszor_dontos_magyar_szinkronuszo_csapat_a_vizes_vbn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af9de4b3-79fc-4784-8f1e-626da09aec25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16200807-bdea-4bed-826f-febc206e477c","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Eloszor_dontos_magyar_szinkronuszo_csapat_a_vizes_vbn","timestamp":"2019. július. 18. 07:10","title":"Először döntős magyar szinkronúszó csapat a vizes vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2a69d-0655-418e-9223-2d71db821a83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy rajzfilmstúdió munkatársai az áldozatok.","shortLead":"Egy rajzfilmstúdió munkatársai az áldozatok.","id":"20190718_kioto_gyujtogatas_kyoto_animation_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2a69d-0655-418e-9223-2d71db821a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5f9d7b-1edd-477b-8f8b-baee1981c038","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_kioto_gyujtogatas_kyoto_animation_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. július. 18. 14:40","title":"Harminc halálos áldozata van a kiotói gyújtogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8b839a-c488-48bd-ab57-25f6f4e8b349","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyértelmű nyomok bukkantak fel a Play Store amerikai felületén, amelyek szerint az Electronic Arts új Plants vs. Zombies játékot készít. ","shortLead":"Egyértelmű nyomok bukkantak fel a Play Store amerikai felületén, amelyek szerint az Electronic Arts új Plants vs...","id":"20190718_plants_vs_zombies_3_electronic_arts_mobiljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8b839a-c488-48bd-ab57-25f6f4e8b349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1432a75-91dc-4088-9379-bc2046242c37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_plants_vs_zombies_3_electronic_arts_mobiljatek","timestamp":"2019. július. 18. 13:03","title":"Emlékszik még a Plants vs. Zombies játékra? Készül az új, és sokkal szebb rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]